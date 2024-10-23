Canva可画推出梦想实验室（Dream Lab）和重大视觉办公套件升级，发力AI和工作场所工具

中小企业Work Kits工具箱让您和团队可以轻松快速地完成大小事务，包括规划和头脑风暴，乃至人员和项目管理等等。（图片：美国商业资讯）

利用投票和测验来提高团队协作和互动。在内容中添加互动元素，实时获得受众或团队的反馈。（图片：美国商业资讯）

Canva可画的年化收入达到25亿美元，月活跃用户数达到2亿，推出了一系列新产品和新功能，包括来自Leonardo.ai.的生成式人工智能技术，定将改变人们在工作场所的视觉传播方式。

Canva可画的年化收入达到25亿美元，月活跃用户数达到2亿，推出了一系列新产品和新功能，包括来自Leonardo.ai.的生成式人工智能技术，定将改变人们在工作场所的视觉传播方式。

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 作为唯一的一站式视觉传播平台，Canva可画今天发布了一系列定将改变人们在工作以及其他场景进行设计的方式的新产品和新功能。这次发布的产品和功能恰逢Canva可画月度活跃用户突破2亿大关，相比过去两年增加了1.15亿，同时该公司的年化收入也突破25亿美元。

Canva可画最新的创新包括强大新生成式人工智能技术（来自Canva可画最近收购的Leonardo.Ai），推出了多种令人震撼的新功能，以实现更智能的工作、更好的协作和非凡的数额内容创建。梦想实验室（Dream Lab）的推出让各行各业的团队都能在工作中解锁更高水平的创造力、设计精准性和高效率。

该公司还透露，在推出Canva可画企业版五个月以来，Canva可画的大型组织订阅数量不断增加，纽约证券交易所（NYSE）、Atlassian、惠普（HP）、Snowflake、Ray White、DHL Express、Tecnocasa和Docusign等行业领先企业都已开始利用此解决方案来简化自身组织的内容创建并推广其品牌。

随着Canva可画在工作场所的采用率不断扩大，该平台也迎来了爆炸式的增长，迄今为止已经创建了超过300亿设计，相当于每秒新创建设计超过300个。来自190多个国家和地区的用户还创建了超过25亿演示文稿和5亿文档。此外，Canva可画AI工具的使用量也迅猛发展，迄今已使用超过100亿次。

“目前我们已经拥有超过2亿用户，几乎涵盖了全球所有国家和地区，令我们无比振奋。从《财富》500强企业中的95%到数百万中小企业、课堂和非营利组织，这无疑是一个令人振奋的里程碑，不过我们感觉一切才刚刚起步”，Canva可画联合创始人兼首席执行官表示。“随着我们继续大力支持人们将创意变为设计，我们的视觉办公套件推出了数十种新功能，兼顾创造力和生产力的需要。从互动性更强的设计到一系列AI驱动的升级，我们希望这些新功能可帮助广大用户继续心想事成，达成目标。”

推出由Leonardo.Ai驱动的Dream Lab

在Canva可画收购Leonardo.Ai后短短三个月，该公司就推出了梦想实验室（Dream Lab）。这是一款强大的生成式人工智能工具，只需输入简短的文字描述，即可将任何设想转化为高度动态的照片和图形。梦想实验室由Leonardo先进的Phoenix基础模型驱动，让Canva可画的AI图形生成功能拥有了无比强大的工具，从而以前所未有的方式轻松将核心想法变为无比生动的输出。这将包括：

以15种不同样式生成多个变种，包括3D渲染和演示

以现有的图形为样式参考，从而更精准地影响输出，解锁各种新功能，例如生成公司风格的库存照片

创建复杂的多主题图像和照相写实主义的肖像

Canva可画与Leonardo.Ai的强强联合，为创意专业人员带来了更为强大的AI功能。从内容创作者到专业设计师、建筑师和电影导演等，数百上千万的用户信任Leonardo.Ai优异的质量和灵活性。梦想实验室进一步增强了Canva可画方便易用的魔力工作室（Magic Studio）的输出精准性。此外，Canva可画再次确认对安全和负责任AI的承诺，确保梦想实验室由该公司领先行业的严格AI信任和安全方法Canva Shield支持。

通过将广泛的图像生成与Canva可画的上亿内容库进行组合，用户可获得无尽的内容素材，确保他们始终拥有任何设计所需的理想图像。例如，艺术总监们可以生成完整的分镜，企业家可以用各种产品模型进行试验，营销团队可以快速创建品牌宣传资产，教育工作者可以设计富有吸引力的教学资料，并且都无比放心和安全。

Canva可画的视觉办公套件发布数十种新功能

Canva可画的视觉办公套件（包括文档、白板、网站、演示文稿和视频）自推出以来，通过将各种设计功能和和工作场所工具整合到一个无缝的平台中，革新了团队协作的方式，改变了内容创建的面貌。从Canva可画的首个Canva Create活动突出以来，该套件已经达到了多个里程碑。

创建了25亿演示文稿，相当于每分钟超过1,500份

创建了15亿个视频，相当于每分钟1,000个

创建了5亿文档，相当于每分钟650份

创建了近8,000万个网站，相当于每分钟50个

创建了2.4亿白板，这是目前增长最快的产品，今年的使用量翻了一番

根据用户的强烈要求，Canva可画今天公布了一系列新功能和即将发布的功能。从更好的互动性到升级文档、白板以及其他工具中AI工具等，这些增强定将会让工作更加顺畅：

更智能的白板 ：由AI启动的筛选和总结功能，此外还提供互动性的“反应贴”，以便于同事能够实时就想法进行投票。

：由AI启动的筛选和总结功能，此外还提供互动性的“反应贴”，以便于同事能够实时就想法进行投票。 更直观的魔力快写 ：新的AI功能包括基于上下文的文本生成，从而进一步提高输出准确性，以及可用于优化生成后的文本的一键式命令。

：新的AI功能包括基于上下文的文本生成，从而进一步提高输出准确性，以及可用于优化生成后的文本的一键式命令。 轻松的视频功能 ：先进的动画效果和自动生成的字幕，可与品牌风格保持一致，节省数小时的人工劳动。

：先进的动画效果和自动生成的字幕，可与品牌风格保持一致，节省数小时的人工劳动。 互动性更强的演示文稿 ：新的互动式图表类型和先进的动画效果，提高文稿吸引力。此外可一键式自动添加页码。

：新的互动式图表类型和先进的动画效果，提高文稿吸引力。此外可一键式自动添加页码。 扩展数据故事分享功能 ：推出多种新的图表类型，例如区域图、雷达图、层次结构图、统计图表等。

：推出多种新的图表类型，例如区域图、雷达图、层次结构图、统计图表等。 推出自定义模型 ：可将照片一键转换为专业的品牌定制模型模板。

：可将照片一键转换为专业的品牌定制模型模板。 新推出投票和测验功能 ：可直接在编辑器中创建简单且可自定义的投票和测验。

：可直接在编辑器中创建简单且可自定义的投票和测验。 强大的集成：可直接在Google Workspace中通过Gmail、Google Drive、Calendar、Docs等功能访问Canva可画设计并开展协作。

通过更多的世界一流资产来扩展内容丰富性

Canva可画通过集成Artlist和pocstock等创意机构的杰出资产，快速扩展了其内容丰富性。本次扩展推出了广泛的新模板、视频资产、珍藏照片等等，方便用户一站式创建优质的世界一流内容。

Artlist集成 ：通过Artlist优质视频库，Canva可画现在可提供来自行业顶级艺术家的音乐和电影视频资产。

：通过Artlist优质视频库，Canva可画现在可提供来自行业顶级艺术家的音乐和电影视频资产。 通过与pocstock合作增强包容性：Canva推出了pocstock内容库，强化了对多元性的承诺。本次合作让付费用户能够访问150,000张照片，从而可以创建能够更好地体现包容性世界的内容。

方便更多受众的Work Kits工具箱

在五月份成功推出Canva Work Kits工具箱后，Canva可画进一步丰富了产品内容，为教师、学生和中小企业主拥有不可或缺的工具和资源，并根据他们的视觉传播需求量身定制。初期推出的Work Kits工具箱面向销售、营销、人力资源和创意行业，在全球已经使用一百万次。

面向中小企业主的Work Kits工具箱 ：通用的Work Kits工具箱包含操作手册、可自定义的模板、组织资源和应用等，用于支持企业经营的各个方面。

：通用的Work Kits工具箱包含操作手册、可自定义的模板、组织资源和应用等，用于支持企业经营的各个方面。 面向教师的Work Kits工具箱 ：丰富的教育性模板和资源，可用于解决关键挑战、更新学习计划、管理工作负荷、根据真实经历鼓励创造力。

：丰富的教育性模板和资源，可用于解决关键挑战、更新学习计划、管理工作负荷、根据真实经历鼓励创造力。 面向学生的Work Kits工具箱：各种工具、秘诀和工具，可用于增强家庭作业、组织学习、提升课外项目的演示。

Canva可画致力于打造新一代方便易用的工作场所软件，满足各行各业的设计和协作需求。通过持续扩展和更新Work Kits工具箱，Canva可画矢志确保其多元化的用户社区拥有达成目标所需的快速、方便和免费的解决方案。

关于Canva可画

Canva可画于2013年推出，是一个免费的在线视觉传播和协作平台，以赋予世界设计的力量为使命。该平台采用简单的拖放式用户界面，提供极其丰富的模板，包括演示文稿、文档、网站、社交媒体平面设计、海报、服饰和视频等，此外还有巨大的字体库、珍藏照片、演示、视频录像和音频剪辑等，让任何人都可以发挥想象，创造非凡的美。

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