LTIMindtree推出由ServiceNow技術支援的「AI-Smart Underwriter」解決方案

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球技術顧問和數位解決方案公司LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005] 宣布推出與ServiceNow合作開發的「AI-Smart Underwriter」解決方案，讓承保人能夠做出由資料與人工智慧驅動的更明智決策，同時透過智慧自動化提升效率。在這些努力下，LTIMindtree將能為保險公司創造更好的體驗並提升價值。

作為策略平台建置合作夥伴，經過認證的「AI-Smart Underwriter」解決方案透過單一、無縫的整合風險檢視與流程自動化，簡化保險承保。從簽單到保單生效和續保，LTIMindtree的「AI-Smart Underwriter」由ServiceNow平台提供技術支援，從而使承保團隊能夠降低人工工作量，把精力專注於關鍵業務決策，如風險選擇、資格和定價等。

LTIMindtree營運長暨全職董事Nachiket Deshpande表示：「我們很高興能與ServiceNow合作，透過提供單一風險窗口、智慧自動化和資料驅動的自主洞察，協助保險承保人實現難以達成的獲利成長。我們在AI-Smart解決方案上的投資與我們的策略一致，即透過嵌入『Everyone in AI』，以及提供具備『Everyone in AI』功能的全面平台，實現『Everyone with AI』。」

「ServiceNow致力於透過技術與人工智慧的力量，實現轉型並簡化複雜的保險承保流程。」ServiceNow全球合作資深副總裁Erica Volini表示，「LTIMindtree的數位諮詢專業技術與我們的統一人工智慧平台相結合，讓我們能夠為員工與客戶提供更敏捷、適應性更高的智慧承保解決方案，並重新定義產業標準。」

「AI-Smart Underwriter」平台可作為中央樞紐，讓承保人員存取及管理所有相關資訊，並在工具及資源的協助下，評估風險及做出明智的決策。這將徹底改變傳統的保險承保方式，利用先進的資料分析、人工智慧和數位工具實現自動化，以提供快速、準確和可擴充的服務。「AI-Smart Underwriter」將實現高效率的代理協作，並賦予承保人關鍵的洞察力，以更快地做出決策。此解決方案將在ServiceNow Store上架。

ServiceNow廣闊的合作夥伴生態系統與合作夥伴計畫，對於支援Now Platform至2026年的2,750億美元預測市場商機至關重要。ServiceNow合作夥伴計畫認可並獎勵合作夥伴多個方面的專長和經驗，以推動商機、開拓新市場，並協助客戶在整個企業內進行業務轉型。敬請參閱相關的ServiceNow解決方案頁面，瞭解最新的ServiceNow解決方案公開說明。

關於 LTIMindtree:

LTIMindtree是一家全球性顧問和數位解決方案公司，協助各行各業的企業利用數位科技的力量重新構想商業模式、加快創新並實現最大程度的成長。LTIMindtree已成為700多家客戶的數位化轉型合作夥伴，利用其廣泛的領域和技術專長，協助在不斷融合的世界實現卓越的差異化競爭優勢、客戶體驗和業務結果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group旗下公司，在30多個國家擁有超過84,000名勇於開拓創新的專業人才，致力於解決最複雜的業務挑戰並實現大規模轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ltimindtree.com。

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