Energy Vault和Enervest宣布就澳洲新南威爾士州Stoney Creek電池儲能系統的1.0 GWh儲能專案達成協議

加州西湖村和澳洲墨爾本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 永續電網規模儲能解決方案領域的領導者Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV)（簡稱「Energy Vault」或「公司」）今天宣布，公司已與Enervest Group (“Enervest”)簽署協議，將在澳洲新南威爾士州的Stoney Creek站點部署1000 MWh電池儲能系統(BESS)。兩家公司目前正在尋求最終的開發和電網申請核准，以使該專案全面進入最終投資決策，此為協議的一部分。

Stoney Creek BESS代表Enervest提高電網可靠性和支援該州不斷成長的再生能源產能的策略向前邁出了重要一步。Stoney Creek系統將提供靈活的電網規模儲能，從而提高再生能源發電的效率，同時強化新南威爾士州電網的穩定性並降低其碳強度。

Energy Vault將充當該專案的交鑰匙工程、採購、施工和測試運轉合作夥伴以及系統集成商，還將在整個專案生命週期內提供長期服務、軟體和維護支援。BESS系統將使用Energy Vault專有的X-Vault整合平台建構，並使用Energy Vault專有的UL9540和AS3000認證B-VAULT™產品和Vault-OS能源管理系統來對BESS操作進行控制、管理和最佳化。Energy Vault的創新系統架構讓客戶可以自由選擇電池和逆變器供應商，而獨特的交流耦合和直流耦合設定則提供了任何專案所需的立竿見影的靈活性。

Enervest執行長Ross Warby表示：「Energy Vault首屈一指的整合式硬體和軟體解決方案，加上他們深厚的技術和系統設計專長，使Energy Vault成為Stony Creek BESS的理想合作夥伴。我們重視牢固的合作夥伴關係，與Energy Vault的夥伴關係就是其中的典範，並將此類合作視為加快進行高品質專案開發的基石。我們期待著進一步鞏固與其他主要利害關係人（包括Narrabri當地和原住民社群）的合作夥伴關係並成功交付該專案。」

Energy Vault董事長兼執行長Robert Piconi表示：「我們將繼續擴大在澳洲不斷成長的多GWh後續儲能專案並將其轉化為盈利，同時期待與Ross及其在Enervest的團隊建立合作夥伴關係。我們與Enervest都專注於大型且具有經濟吸引力的專案以強化電網韌性，而Stoney Creek專案是執行我們為2025年及以後制定的成長計畫的另一範例。」

今天的公告顯示，Energy Vault在澳洲市場不斷擴大業務版圖。在此之前，最近宣布的400MWh專案已在新南威爾士州執行，並將於2025年交付，彰顯出Energy Vault的B-VAULT投資組合的實力，該投資組合已部署或目前正在開發的專案規模總計已超過2GWh。

關於Energy Vault

Energy Vault®開發和部署公用事業規模的儲能解決方案，旨在改變世界永續儲能的方式。公司的綜合產品包括專有的基於重力的儲存、電池儲存和綠色氫能儲存技術。每個儲存解決方案都由該公司不限硬體技術的能源管理系統軟體和整合平台提供支援。Energy Vault的創新技術組合是業界獨有的，可提供客製化的短期和長期儲能解決方案，協助公用事業公司、獨立電力生產商和大型工業能源使用者在保持電力可靠性的同時大幅降低平准化能源成本。Energy Vault的G-Vault™重力儲能技術利用能夠整合廢棄物進行有益再利用的環保材料，促進了向循環經濟的改變，同時加快了客戶向全球潔淨能源的轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.energyvault.com 。

關於Enervest Group

Enervest是一家澳洲擁有和經營的能源開發商，具有公用事業和多元化能源生產和儲存資產的創立、開發、設計、建造和營運能力。

Enervest擁有超過15年的產業經驗以及交付複雜專案的卓越記錄，專注於引領澳洲的能源轉型。我們的目標是透過提供有影響力的積極能源和投資成果，抓住機會打造更好的能源網。

我們的承諾是開發能夠為社群帶來價值、有利於當地基礎設施的專案，並與利害關係人、當地社群和原住民合作，以共享價值模式展開合作，使當地基礎設施和社群同時受惠。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述，反映了公司目前對其營運和財務業績等方面的看法。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來營運結果的資訊，包括對我們的業務計畫和策略的描述。這些陳述通常包含諸如「預期」、「期望」、「顯示」、「計畫」、「相信」、「打算」、「推測」、「預測」、「估計」、「目標」、「預計」、「應該」、「可能」、「將會」、「也許」、「或許」和「將」等字詞以及其他類似表達。我們依據目前的預期、計畫和假設做出這些前瞻性陳述或預測，這些預期、計畫和假設是根據我們在產業中的經驗、對歷史趨勢的看法、目前狀況、預期未來發展以及我們認為在當時情況下適當的其他因素而做出。這些前瞻性陳述依據我們對未來業績的信念、假設和預期，並考量了我們目前可獲得的資訊。這些前瞻性陳述只是依據我們目前對未來事件的預期和預測做出的預測，涉及重大風險和不確定性，可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就存在重大差異，包括我們的策略變化、擴張計畫、客戶機會、未來營運、未來財務狀況、估計收入和損失、預計成本、前景和計畫；我們的獎勵、訂單和積壓訂單轉化為未來收入的不確定性；無法保證非約束性意向書和其他意向表示能夠轉化為具有約束力的訂單或銷售；我們的產品可能存在缺失或發生其他故障的可能性；我們的商業模式和成長策略的實施、市場接受度和成功；我們發展和維護品牌和聲譽的能力；與我們的業務、競爭對手和產業相關的進展和預測；我們的供應商及時提供建構我們的儲能系統所需的元件或原物料的能力；健康流行病對我們業務的影響以及我們可能採取的因應措施；我們對獲得和維持智慧財產權保護以及不侵犯他人權利的能力的預期；關於我們將根據《JOBS法案》成為新興成長型公司的時間的預期；我們未來的資本需求以及現金來源和用途；我們業務的國際性質以及戰爭或其他敵對行動對我們業務和全球市場的影響；我們為營運和未來成長獲得資金的能力；我們的業務、擴張計畫和機會以及我們於2024年3月12日遞交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度報告中「風險因素」標題下討論的其他重要因素。該報告可透過SEC的網站www.sec.gov取得。這些因素可能會在我們不時遞交給SEC的其他文件中進行更新。新的風險會不時出現，我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度。我們在本新聞稿中做出的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發表之日的情況，並受本新聞稿中包含的警示聲明的明確限制。除非適用法律可能要求，否則我們不承擔公開更新或審查任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新資訊、未來發展還是其他原因。您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。