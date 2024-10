Energy Vault e Enervest anunciam acordo para um projeto de armazenamento de energia de 1 GWh para o sistema de armazenamento de energia de baterias de Stoney Creek em Nova Gales do Sul, Austrália

Energy Vault and Enervest Announce Agreement for 1.0 GWh Energy Storage Project for the Stoney Creek Battery Energy Storage System in New South Wales, Australia (Graphic: Business Wire)

WESTLAKE VILLAGE (EUA) e MELBOURNE (Austrália)--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” ou a “Empresa”), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje que assinou um contrato com o Grupo Enervest (“Enervest”) para a implementação de um sistema de armazenamento de energia de baterias (BESS) de 1.000 MWh na unidade de Stoney Creek, em Nova Gales do Sul (Austrália). Como parte do acordo, as empresas agora estão finalizando o desenvolvimento e as aprovações de aplicação da rede para levar o projeto à decisão final de investimento (FID) total.

O BESS de Stoney Creek representa um avanço significativo na estratégia da Enervest para aumentar a confiabilidade da rede e apoiar a crescente capacidade de energia renovável do estado. O sistema de Stoney Creek fornecerá armazenamento de energia flexível e em escala de rede, melhorando a eficiência da geração de energia renovável e, ao mesmo tempo, aumentando a estabilidade e reduzindo a intensidade de carbono da rede elétrica de Nova Gales do Sul.

A Energy Vault atuará como parceira de engenharia, aquisição, construção e comissionamento turnkey e integradora de sistemas para o projeto, e também fornecerá serviços de longo prazo, software e suporte de manutenção durante a vida útil do projeto. O sistema BESS será construído com a plataforma de integração X-Vault, de propriedade da Energy Vault, usando o produto B-VAULT™ com certificação UL9540 e AS3000, de propriedade da Energy Vault, e o sistema de gerenciamento de energia Vault-OS para controlar, gerenciar e otimizar as operações do BESS. A arquitetura de sistema inovadora da Energy Vault oferece ao cliente a opção de fornecedores de baterias e inversores, enquanto as configurações exclusivas de acoplamento CA e acoplamento CC oferecem a flexibilidade necessária para qualquer projeto.

“ A solução integrada de hardware e software líder da Energy Vault, juntamente com sua profunda experiência em tecnologia e design de sistemas, faz da Energy Vault a parceira ideal para o BESS de Stony Creek”, disse Ross Warby, CEO da Enervest. “ Valorizamos parcerias sólidas como a que temos com a Energy Vault e consideramos essas colaborações como a pedra angular para acelerar o desenvolvimento de projetos de qualidade. Esperamos consolidar mais parcerias com outras partes interessadas importantes, incluindo a comunidade local e indígena de Narrabri, e a entrega bem-sucedida do projeto.”

“ Continuamos expandindo e convertendo nosso crescente funil de projetos de armazenamento de energia de vários GWh na Austrália e esperamos criar a parceria com Ross e sua equipe na Enervest”, afirmou Robert Piconi, presidente do conselho e CEO da Energy Vault. “ Com a Enervest, compartilhamos o foco em projetos de grande escala e financeiramente atraentes para aumentar a resiliência da rede, e o projeto Stoney Creek é outro exemplo de execução dos planos de crescimento que delineamos para 2025 e além.”

O anúncio de hoje demonstra a expansão contínua da crescente presença da Energy Vault no mercado australiano, que segue os projetos recentemente anunciados já em execução em Nova Gales do Sul para 400MWh que serão entregues em 2025, destacando o portfólio B-VAULT da Energy Vault, que consiste em mais de 2GWh em projetos totais implementados ou atualmente em desenvolvimento.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault® desenvolve e implementa soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos projetadas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia sustentável. As ofertas abrangentes da empresa incluem tecnologias proprietárias de armazenamento baseado em gravidade, armazenamento de bateria e armazenamento de energia de hidrogênio verde. Cada solução de armazenamento é apoiada pela plataforma de integração e software do sistema de gerenciamento de energia independente de tecnologia de hardware da empresa. Exclusivo no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta e longa duração para ajudar empresas de serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes usuários industriais de energia a reduzir significativamente os custos nivelados de energia e, ao mesmo tempo, manter a confiabilidade da energia. Utilizando materiais ecologicamente corretos com a capacidade de integrar materiais residuais para reutilização benéfica, a tecnologia de armazenamento de energia baseada em gravidade G-Vault™ da Energy Vault está facilitando a mudança para uma economia circular e acelerando a transição global de energia limpa para seus clientes. Acesse www.energyvault.com para informações adicionais.

Sobre o Grupo Enervest

A Enervest é uma desenvolvedora de energia de propriedade e operação australianas, com capacidade de originação, desenvolvimento, projeto, construção e operação de ativos de armazenamento e geração de energia diversificada e de serviços públicos.

Com mais de 15 anos de experiência no setor e um histórico comprovado de entrega de projetos complexos, a Enervest está focada em liderar a transição energética da Austrália. Nosso objetivo é assumir o controle da oportunidade de criar uma rede de energia melhor, oferecendo resultados positivos e impactantes em termos de energia e investimento.

Nosso compromisso é desenvolver projetos que agreguem valor às comunidades, beneficiem a infraestrutura local e envolvam as partes interessadas, locais e as primeiras nações, para colaborar em um modelo de valor compartilhado que beneficie a infraestrutura e a comunidade locais.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que refletem as visões atuais da Empresa com relação, entre outras coisas, às operações e ao desempenho financeiro da Empresa. As declarações prospectivas incluem informações relativas a resultados futuros possíveis ou presumidos de operações, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Tais declarações geralmente incluem palavras como “antecipar”, “esperar”, “sugerir”, “planejar”, “acreditar”, “pretender”, “projetar”, “prever”, “estimar”, “metas”, “projeções”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “pode”, “poderia”, “irá” e outras expressões semelhantes. Baseamos essas declarações ou projeções prospectivas em nossas expectativas, planos e suposições atuais, que fizemos à luz de nossa experiência em nosso setor, bem como em nossas percepções de tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que acreditamos serem apropriados sob as circunstâncias do momento. Estas declarações prospectivas são baseadas em nossas crenças, suposições e expectativas de desempenho futuro, levando em conta as informações atualmente disponíveis para nós. Estas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Estas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações sejam substancialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades de clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza de que nossos prêmios, reservas e pendências sejam equivalentes a receitas futuras; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculantes e outras indicações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculantes; a possibilidade de nossos produtos apresentarem ou supostamente apresentarem defeitos ou outras falhas; a implementação, a aceitação do mercado e o sucesso de nosso modelo de negócios e de nossa estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados a nossos negócios, nossos concorrentes e o setor; a capacidade de nossos fornecedores de entregar os componentes ou as matérias-primas necessárias para a construção de nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas em relação à nossa capacidade de obter e manter a proteção da propriedade intelectual e de não infringir os direitos de terceiros; expectativas em relação ao tempo durante o qual seremos uma empresa de crescimento emergente de acordo com a Lei JOBS; nossas futuras necessidades de capital e fontes e usos de caixa; a natureza internacional de nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e mercados globais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, planos de expansão e oportunidades e outros fatores importantes discutidos sob o título “Fatores de risco” em nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA em 12 de março de 2024, conforme esses fatores podem ser atualizados periodicamente em seus outros arquivamentos na SEC, acessíveis em www.sec.gov. Novos riscos surgem de tempos em tempos e não é possível para nossa gerência prever todos eles, nem podemos avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, pode fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado à imprensa se refere apenas à data deste comunicado de imprensa e é expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado de imprensa. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido por quaisquer leis aplicáveis. Você não deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.