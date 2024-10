Ericsson & Wipro verbessern das Abrechnungserlebnis von Odido für Kunden

AMSTERDAM & BENGALURU, Indien--(BUSINESS WIRE)--Ericsson (NASDAQ: ERIC) und Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) gaben heute die erfolgreiche Umstellung der Abrechnung für alle Mobilfunkkunden der Marke Odido in den Niederlanden durch die Migration auf die cloud-native Ericsson Billing-Plattform bekannt, die auf Amazon Web Services (AWS) gehostet wird. Dies ermöglicht es Odido, innovative 5G-Dienste, einschließlich der neu eingeführten Klik&Klaar Fixed-Wireless-Access-Lösung (FWA), mit verbesserter betrieblicher Effizienz und Kundenerfahrung anzubieten.

Die Migration, die im August 2024 abgeschlossen wurde, umfasste 5 Millionen Kunden an einem einzigen Wochenende. Die Migration zu Ericsson Billing folgt auf die frühere Umstellung von 700.000 Ben MVNO-Nutzern im November 2023 und stellt einen wichtigen Meilenstein in der Modernisierung von Odido dar. Die erfolgreiche Migration bedeutet, dass alle mobilen Kunden von Odido, ob B2B oder B2C, nun von Ericsson Billing bedient werden, das auf AWS gehostet wird.

Das Projekt wurde mit Wipro als End-to-End-Systemintegrator durchgeführt, der bei der Entwicklung und Implementierung der Lösung eng mit Ericsson und Odido zusammenarbeitete. Die nahtlose Integration in die IT-Landschaft von Odido senkt die technischen Schulden von Odido, vereinfacht die Customer Journey und reduziert die Betriebskosten.

Søren Abildgaard, Chief Executive Officer von Odido, kommentierte diese Migration: „Wir haben gerade eine Billing-Migration mit 0 Fehlern durchgeführt. Eine Billing-Migration ist wie eine Operation am offenen Herzen bei einem Marathonläufer, während er läuft. Und das ist uns gelungen.“

Mats Karlsson, Head of Solution Area Business & Operations Support Systems bei Ericsson, fügte hinzu: „Diese Umstellung stellt sicher, dass Odido überragende Serviceerlebnisse in großem Umfang liefern kann. Unsere cloud-native Abrechnungsplattform bietet die notwendige Flexibilität und Skalierbarkeit, um die Anforderungen von 5G und darüber hinaus zu erfüllen. Sie positioniert Odido für zukünftiges Wachstum, da das Unternehmen weiterhin innovativ ist und seine Angebote ausbaut.“

Sarat Chand, Managing Director - Northern Europe, Wipro Limited, sagte: „Als vertrauenswürdiger und strategischer Partner von Odido sind wir sehr stolz darauf, ein so komplexes Billing-Transformationsprogramm für den Kunden zu liefern. Dieser Meilenstein ermöglicht es Odido, vollständig automatisierte Abrechnungsfunktionen und hochmoderne Abläufe auf einer vollständig skalierbaren Cloud-Infrastruktur zu nutzen. Odido kann die neuen Abrechnungslösungen nutzen, um auf dem niederländischen Markt noch innovativere Angebote und eine verbesserte Kundenerfahrung einzuführen. Diese Initiative unterstreicht unsere enge Partnerschaft mit Ericsson und Odido und bekräftigt unser Engagement, die IT unserer Kunden kontinuierlich zu vereinfachen und zukunftssicher zu machen.“

Zukunftssicher und skalierbar

Ericsson Billing ist ein Cloud-natives Produkt, das auf AWS zertifiziert ist und ein konvergentes, durchgängiges Abrechnungssystem bietet. Der Wechsel von Odido zu Ericsson Billing, das auf AWS gehostet wird, bietet eine zukunftssichere Lösung, die die Automatisierung und die Genauigkeit der Abrechnung verbessert und es dem Unternehmen ermöglicht, neue Dienste effizient zu skalieren. Die offene Lösung transformiert nicht nur die IT-Fähigkeiten von Odido, sondern dient auch als Katalysator für die Zusammenarbeit, da sie mit Blick auf die Flexibilität entwickelt wurde und es anderen Systemintegratoren ermöglicht, sie mühelos zu nutzen und in das IT-Netzwerk des CSP zu integrieren. Das neue System bietet die nötige Flexibilität, um zukünftiges Wachstum und technologische Fortschritte zu unterstützen und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.

Robert Purdy, Chief Information Officer von Odido, betonte: „Diese Migration ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Die Partnerschaft mit Ericsson und Wipro hat es uns ermöglicht, unsere Abrechnungsinfrastruktur zu modernisieren und sicherzustellen, dass wir bereit sind, die wachsende Nachfrage nach 5G-Diensten zu monetarisieren.“

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem holistischen Kompetenzportfolio in den Bereichen Consulting, Design, Engineering und Operations helfen wir unseren Kunden, ihre ambitionierten Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 230.000 Beschäftigten und Geschäftspartnern in 65 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer stetig evolvierenden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com.

ÜBER ERICSSON :

Ericssons hochleistungsfähige, programmierbare Netzwerke bieten täglich Konnektivität für Milliarden von Menschen. Seit fast 150 Jahren sind wir Pioniere bei der Entwicklung von Kommunikationstechnologien. Wir bieten mobile Kommunikations- und Konnektivitätslösungen für Dienstanbieter und Unternehmen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern lassen wir die digitale Welt von morgen Wirklichkeit werden. www.ericsson.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen von Wipro in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, von denen viele von Natur aus ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Wipro liegen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Wachstumsaussichten von Wipro, zu den künftigen finanziellen Betriebsergebnissen sowie zu den Plänen, Erwartungen und Absichten des Unternehmens. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf Schwankungen unserer Erträge, Umsätze und Gewinne, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu managen, vorgeschlagene Unternehmensmaßnahmen abzuschließen, intensiver Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Verträgen mit festen Preisen und festen Zeitrahmen, Kundenkonzentration, Beschränkungen bei der Einwanderung, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Aktivitäten zu managen, geringere Nachfrage nach Technologie in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Akquisitionen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, der Erfolg der Unternehmen, in die wir strategisch investieren, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder dem Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Branche betreffen.

Weitere Risiken, die unsere künftigen Betriebsergebnisse beeinträchtigen könnten, sind in den von uns bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, insbesondere in den Jahresberichten auf Formular 20-F. Diese Unterlagen sind unter www.sec.gov. Wir können gelegentlich zusätzliche schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, was Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission und unsere Berichte an die Aktionäre beinhaltet. Wir aktualisieren zukunftsgerichtete Aussagen, die wir machen oder die in unserem Namen veröffentlicht werden, nicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.