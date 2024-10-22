Energy Vault和Enervest宣布就澳大利亚新南威尔士州Stoney Creek电池储能系统的1.0 GWh储能项目达成协议

加州西湖村和澳大利亚墨尔本--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 可持续电网规模储能解决方案领域的领导者Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV)（简称“Energy Vault”或“公司”）今天宣布，公司已与Enervest Group (“Enervest”)签署协议，将在澳大利亚新南威尔士州的Stoney Creek站点部署1000 MWh电池储能系统(BESS)。作为协议的一部分，两家公司目前正在寻求最终的开发和电网申请批准，以使该项目全面进入最终投资决策。

Stoney Creek BESS标志着Enervest提高电网可靠性和支持该州不断增长的可再生能源产能的战略向前迈出了重要一步。Stoney Creek系统将提供灵活的电网规模储能，从而提高可再生能源发电的效率，同时增强新南威尔士州电网的稳定性并降低其碳强度。

Energy Vault将作为该项目的交钥匙工程、采购、施工和调试合作伙伴以及系统集成商，还将在整个项目生命周期内提供长期服务、软件和维护支持。BESS系统将使用Energy Vault专有的X-Vault集成平台构建，并使用Energy Vault专有的UL9540和AS3000认证B-VAULT™产品和Vault-OS能源管理系统来控制、管理和优化BESS操作。Energy Vault的创新系统架构让客户可以自由选择电池和逆变器供应商，而独特的交流耦合和直流耦合配置则提供了任何项目所需的立竿见影的灵活性。

Enervest首席执行官Ross Warby表示：“ Energy Vault领先的硬件和软件集成解决方案，加上他们深厚的技术和系统设计专长，使Energy Vault成为Stony Creek BESS的理想合作伙伴。我们重视牢固的合作伙伴关系，与Energy Vault的伙伴关系就是其中的典范，并将此类合作视为加快进行高质量项目开发的基石。我们期待着进一步巩固与其他主要利益相关者（包括Narrabri当地和土著社区）的合作伙伴关系并成功交付该项目。”

Energy Vault董事长兼首席执行官Robert Piconi表示：“ 我们将继续扩大在澳大利亚不断增长的多GWh后续储能项目并将其转化为盈利，同时期待与Ross及其在Enervest的团队建立合作伙伴关系。我们与Enervest都专注于大型且具有经济吸引力的项目以增强电网弹性，而Stoney Creek项目是执行我们为2025年及以后制定的增长计划的另一范例。”

今天的公告表明，Energy Vault在澳大利亚市场不断扩大业务范围。在此之前，最近宣布的400MWh项目已在新南威尔士州执行，并将于2025年交付，凸显了Energy Vault的B-VAULT投资组合的实力，该投资组合已部署或目前正在开发的项目规模总计已超过2GWh。

关于Energy Vault

Energy Vault®开发和部署公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。公司的综合产品包括专有的基于重力的存储、电池存储和绿色氢能存储技术。每个存储解决方案都由该公司不限硬件技术的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合是行业独有的，可提供定制的短期和长期储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。Energy Vault的G-Vault™重力储能技术利用能够整合废物进行有益再利用的环保材料，促进了向循环经济的转变，同时加快了客户向全球清洁能源的转型。如需了解更多信息，请访问 www.energyvault.com 。

关于Enervest Group

Enervest是一家澳大利亚拥有和经营的能源开发商，具有公用事业和多元化能源生产和储存资产的发起、开发、设计、建造和运营能力。

Enervest拥有超过15年的行业经验以及交付复杂项目的卓越往绩，专注于引领澳大利亚的能源转型。我们的目标是通过提供有影响力的积极能源和投资成果，抓住机会打造更好的能源网。

我们的承诺是开发能够为社区带来价值、有利于当地基础设施的项目，并与利益相关者、当地社区和原住民合作，以共享价值模式开展合作，使当地基础设施和社区同时受益。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映了公司目前对其运营和财务业绩等方面的看法。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来运营结果的信息，包括对我们的业务计划和战略的描述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“期望”、“表明”、“计划”、“相信”、“打算”、“推测”、“预测”、“估计”、“目标”、“预计”、“应该”、“可能”、“将会”、“也许”、“或许”和“将”等词语以及其他类似表达。我们基于当前的预期、计划和假设做出这些前瞻性陈述或预测，这些预期、计划和假设是根据我们在行业中的经验、对历史趋势的看法、当前状况、预期未来发展以及我们认为在当时情况下适当的其他因素做出的。这些前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，并考虑了我们目前可获得的信息。这些前瞻性陈述只是基于我们目前对未来事件的预期和预测做出的预测，涉及重大风险和不确定性，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括我们的战略变化、扩张计划、客户机会、未来运营、未来财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景和计划；我们的奖励、订单和积压订单转化为未来收入的不确定性；无法保证非约束性意向书和其他意向表示能够转化为具有约束力的订单或销售；我们的产品可能存在缺陷或发生其他故障的可能性；我们的商业模式和增长战略的实施、市场接受度和成功；我们发展和维护品牌和声誉的能力；与我们的业务、竞争对手和行业相关的进展和预测；我们的供应商及时提供构建我们的储能系统所需的组件或原材料的能力；健康流行病对我们业务的影响以及我们可能采取的应对措施；我们对获得和维持知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的预期；关于我们将根据《JOBS法案》成为新兴成长型公司的时间的预期；我们未来的资本需求以及现金来源和用途；我们业务的国际性质以及战争或其他敌对行动对我们业务和全球市场的影响；我们为运营和未来增长获得资金的能力；我们的业务、扩张计划和机会以及我们于2024年3月12日提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2023年12月31日年度的Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素。该报告可通过SEC的网站www.sec.gov获取。这些因素可能会在我们不时提交给SEC的其他文件中进行更新。新的风险会不时出现，我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，并受本新闻稿中包含的警示声明的明确限制。除非适用法律可能要求，否则我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

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