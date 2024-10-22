LTIMindtree推出由ServiceNow支持的“AI智能核保”解决方案

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- LTIMindtree（印度国家证券交易所代码：LTIM；孟买证券交易所代码：540005）是一家全球性的科技咨询和数字解决方案公司，今天宣布推出“AI智能核保”（AI-Smart Underwriter）解决方案。该解决方案系与ServiceNow联合开发，旨在通过智能自动化来助力核保人员做出更稳妥并且由数据和人工智能（AI）推动的决策，同时提高效率。通过这一工作，LTIMindtree将为保险公司提供更好的体验并创造价值。

作为战略平台建设合作伙伴，经认证的“AI智能核保”解决方案提供统一、无缝、综合的风险视图，并通过将相关流程自动化来简化保险核保流程。LTIMindtree的“AI智能核保”解决方案由ServiceNow平台提供支持，可在从投保单摄取、保单生效到续保的整个流程中，让核保团队节省手动任务所需经历，从而专注于风险选择、投保资格和定价等业务关键决策。

LTIMindtree首席运营官兼全职董事Nachiket Deshpande表示：“我们很高兴能与ServiceNow携手合作，让核保人员能够通过统一的窗口来查看风险，并提供智能自动化和数据驱动的自动洞察，从而实现良好的可盈利增长。我们对AI智能解决方案的投资，完全符合我们通过‘在万物中嵌入AI’并提供具有‘全面AI’功能的平台，‘让人人用上AI’的战略。”

“ServiceNow致力于通过运用技术的力量和AI功能，转变和简化复杂的核保体验”，ServiceNow全球合作关系高级副总裁Erica Volini表示。“通过将LTIMindtree的数字咨询专长与我们统一的AI平台相结合，我们可为员工和客户提供更敏捷、适应能力更强、更智能的核保解决方案，重新定义行业标准”，她补充说。

“AI智能核保”平台可作为一个中心枢纽，让核保人员可以在相关工具的协助下，访问和管理所有信息和资源，从而评估风险并做出稳妥的决策。这将利用先进的数据分析、AI和数据工具来自动执行相关工作，提供快速、准确和可扩展的服务，颠覆传统核保工作。“AI智能核保”解决方案不仅有利于高效的代理人协作，同时还可提供至关重要的洞察，以加快决策速度。该解决方案将通过ServiceNow Store提供，请访问此处获取。

ServiceNow拥有广泛的合作伙伴生态系统和合作伙伴计划，对于支持Now Platform到2026年实现2,750亿美元的预测市场商机至关重要。ServiceNow合作伙伴计划针对在推动商机、开拓新市场以及帮助客户实现整个企业的业务转型等领域的专长和经验，对合作伙伴给予表彰并奖励。请参阅此处的相关ServiceNow解决方案页面，以查看有关ServiceNow解决方案的最新公开介绍。

关于LTIMindtree：

LTIMindtree是一家全球性的科技咨询和数字解决方案公司，助力各行各业的企业利用数字技术重新构想商业模式、加速创新并促进增长。作为700多家客户的数字化转型合作伙伴，LTIMindtree拥有丰富的领域和技术专业知识，可帮助客户在不断归一的世界中实现卓越的竞争差异化、客户体验和商业成果。LTIMindtree是Larsen & Toubro Group的成员公司，在30多个国家和地区拥有超过84,000名富有开创精神的优秀专业人才，可协助解决极为复杂的商业挑战并大规模实现转型。有关更多信息，请访问www.ltimindtree.com。

ServiceNow、ServiceNow徽标、Now、Now Platform和其他ServiceNow标志是ServiceNow, Inc.在美国和/或其他国家或地区的商标和/或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。