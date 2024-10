Energy Vault und Enervest geben Abkommen über 1,0 GWh-Energiespeicherprojekt für das Stoney Creek Battery Energy Storage System in New South Wales, Australien bekannt

Energy Vault and Enervest Announce Agreement for 1.0 GWh Energy Storage Project for the Stoney Creek Battery Energy Storage System in New South Wales, Australia (Graphic: Business Wire)

WESTLAKE VILLAGE, Kalif. & MELBOURNE, Australien--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) („Energy Vault" oder das „Unternehmen”) ist führend bei der Erstellung von nachhaltigen, netzgekoppelten Energiespeicherlösungen. Heute gab das Unternehmen ein Abkommen mit der Enervest Group („Enervest”) über die Erstellung eines 1.000 MWh-Batterieenergiespeichersystems (Battery Energy Storage System - BESS) am Stoney Creek in New South Wales, Australien bekannt. Als Teil des Abkommens führen die Unternehmen nun die Entwicklung und die Genehmigungen für die Netzanwendung zu Ende, um komplette FID für das Projekt zu erreichen.

Das Stoney Creek BESS ist ein wichtiger Meilenstein zur Verwirklichung der Strategie von Enervest, die Zuverlässigkeit des Netzes zu verbessern und die Kapazitäten des Staates für erneuerbare Energien auszuweiten. Das Stoney Creek System wird eine flexible, netzgekoppelte Energiespeicherung bieten, was die Effizienz der Erzeugung erneuerbarer Energien verbessert, die Stabilität des Netzes erhöht und die Kohlenstoffintensität des Stromnetzes in New South Wales verringert.

Energy Vault ist der hauptverantwortliche Partner für Engineering, Einkauf, Bau und Inbetriebnahme sowie der Systemintegrator für das Projekt und wird darüber hinaus langfristig Dienstleistungen, Support und Wartung während der Betriebsdauer bereitstellen. Das BESS-System wird mithilfe der eigenen X-Vault Integrationsplattform unter Nutzung des eigenen UL9540- und AS3000-zertifizierten B-VAULT™ Produkts und Vault-OS Energy Management Systems erstellt, um den BESS-Betrieb zu kontrollieren, managen und optimieren. Energy Vault’s innovative Systemarchitektur bietet dem Kunden sowohl Batteriebetrieb als auch Umwandler und einzigartige AC-gekoppelte als auch DC-gekoppelte Konfigurationen sorgen für die notwendige Flexibilität.

„ Energy Vault’s führende integrierte Hardware- und Softwarelösungen zusammen mit deren gründlichen Fachkenntnissen über Technologie und Systemdesign machen dieses Unternehmen zu einem idealen Partner für das Stony Creek BESS,” sagte Ross Warby, Chief Executive Officer von Enervest. „ Wir schätzen starke Partnerschaften wie die mit Energy Vault und erachten eine derartige Zusammenarbeit als Eckpfeiler für eine beschleunigte, hochwertige Entwicklung von Projekten. Wir freuen uns auf weitere Partnerschaften mit wichtigen Stakeholdern wie die Gemeinde der Narrabi und sonstiger Einheimischen, ebenso wie auf die erfolgreiche Fertigstellung des Projekts.”

„ Wir bauen unsere expandierenden Multi-GWh-Energiespeicherprojekte in Australien weiter aus und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ross und seinem Team bei Enervest,” sagte Robert Piconi, Chairman of the Board und Chief Executive Officer bei Energy Vault. „ Ebenso wie Enervest fokussieren wir uns auf große, finanziell attraktive Projekte, um die Stabilität des Netzes zu erhöhen. Das Stoney Creek Projekt ist ein weiteres Beispiel für die Umsetzung unseres Wachstumsplans für 2025 und danach.”

Mit der heutigen Bekanntmachung stellt Energy Vault die weitere Expansion in Australien unter Beweis. Mehrere Projekte in New South Wales für 400MWh sind bereits in Arbeit und werden 2025 fertiggestellt. Diese werden das B-VAULT-Portfolio ergänzen, das aus mehr als insgesamt 2GWh-Projekten besteht, die sich entweder in Entwicklung befinden oder bereits fertiggestellt sind.

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt und implementiert Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, die mit dem Ziel entwickelt wurden, den weltweiten Ansatz der nachhaltigen Energiespeicherung zu transformieren. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst firmeneigene gravitationsbasierte Speicher, Batteriespeicher und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien. Jede Speicherlösung wird von der Hardware-agnostischen Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche bislang einmalig und bietet kundenspezifische Lösungen für die kurz- und langfristige Energiespeicherung, mit denen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher ihre Energiekosten erheblich senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung aufrechterhalten können. Durch die Nutzung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe zur Wiederverwendung zu nutzen, erleichtert die gravitationsbasierte EVx™-Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, während sie gleichzeitig den weltweiten Umstieg auf saubere Energie für die Kunden des Unternehmens beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

Über Enervest Group

Enervest ist ein in australischem Besitz befindliches und in Australien operierendes Energieunternehmen. Es entwickelt und entwirft, baut und betreibt Versorgungseinrichtungen sowie Assets für die Stromerzeugung und -speicherung.

Mit mehr als 15 Jahren Branchenerfahrung hat Enervest mehrere komplexe Projekte erfolgreich abgeschlossen und treibt die Energiewende in Australien aktiv voran. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, das Stromnetz zu verbessern und dabei positive Ergebnisse für Investoren liefern.

Wir streben danach, Projekte zu entwickeln, die Gemeinden Mehrwert bringen, der örtlichen Infrastruktur dienen und die die Kommunikation mit Einheimischen und allen Stakeholdern fördern. Eine gute Zusammenarbeit ist die Grundlage für die Verwirklichung dieses Ziels.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf der derzeitigen Sicht des Unternehmens im Hinblick auf unter anderem die Operationen des Unternehmens und dessen Finanzergebnis beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Informationen bezüglich möglicher oder angenommener zukünftiger Ergebnisse von Operationen, einschließlich der Beschreibung des Business Plans und der Strategien. Typisch für diese Aussagen sind Wendungen wie "antizipieren,” “erwarten,” “vorschlagen,” “planen,” “glauben,” “beabsichtigen,” “Projekt,” “Vorhersage,” “Schätzungen,” “Ziele,” “Projektionen,” “sollte,” “könnte,” “würde,” “dürfen” “dürften,” “werden” und ähnliche Ausdrücke. Grundlage dieser zukunftsgerichteten Aussagen und Projektionen sind die derzeitigen Erwartungen oder Projektionen, Pläne und Annahmen, die auf Erfahrungen in der Branche beruhen, sowie die Erkenntnisse aus vergangenen Trends, aktuellen Bedingungen, erwarteten zukünftigen Entwicklungen und sonstigen Faktoren, die nach eigenem Ermessen unter den gegebenen Umständen angemessen erscheinen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unserem Glauben, unseren Annahmen und Erwartungen an die zukünftige Leistung unter Berücksichtigung der derzeit verfügbaren Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nur Vorhersagen, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Projektionen in Bezug auf zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten wesentliche Risiken und Unsicherheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder der Erfolg wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagten Ergebnissen, dem Umfang der Aktivitäten, der Leistung oder dem Erfolg abweichen können. Dies umfasst: Veränderungen der Strategie, der Expansionspläne, der Absatzgelegenheiten, der zukünftigen Operationen, der zukünftigen Finanzergebnisse, des geschätzten Umsatzes und Verlustes, der projizierten Kosten, Aussichten und Pläne; die Unsicherheit unserer Kompensationen, Bestellungen und Rückstände, die in Zukunft zu Umsätzen führen. Darüber hinaus: die Unsicherheit, dass nicht bindende Absichtserklärungen oder sonstige Interessenbekundungen zu bindenden Bestellungen oder Umsatz führen; die Möglichkeit, dass unsere Produkte defekt sind oder als defekt angesehen werden oder ansonsten ausfallen; die Umsetzung, Akzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf zu entwickeln und zu festigen; Entwicklungen und Projektionen in Bezug auf unser Geschäft, unsere Konkurrenten und die Branche; die Fähigkeit unserer Lieferanten, notwendige Komponenten oder Rohmaterialien für den Bau unseres Energiespeichersystems zeitig zu liefern; der Einfluss von Pandemien auf unser Geschäft und unsere Reaktionen darauf; unsere Erwartungen im Hinblick auf unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen und diesen Schutz aufrechtzuerhalten und das geistige Eigentum anderer nicht zu verletzen; Erwartungen im Hinblick auf die Zeit, in der wir gemäß dem JOBS Act als Wachstumsunternehmen gelten; unser zukünftiger Bedarf an Kapital sowie das Auffinden von Geldquellen und die Verwendung von Geld; die internationale Ausrichtung unseres Geschäfts und der Einfluss von Kriegen oder sonstiger Feindseligkeiten auf unser Unternehmen und die globalen Märkte; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unsere Operationen und zukünftiges Wachstum, Expansionspläne und die Wahrnehmung von Chancen zu erlangen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren” in unserem Geschäftsbericht auf dem Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr bei der SEC am 12. März 2024 aufgeführt sind. Dieses Formular ist in seiner aktuellen Fassung einsehbar auf der Website der SEC unter www.sec.gov. Neue Risiken ergeben sich von Zeit zu Zeit. Unserem Management ist es nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen und der Einfluss von allen Faktoren auf unser Geschäft sowie das Ausmaß eines Faktors oder der Kombination von mehreren Faktoren auf die Abweichung des tatsächlichen Ergebnisses von den Vorhersagen in unseren zukunftsgerichteten Aussagen lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, werden reinweg aus der derzeitigen Perspektive gemacht und unterliegen den einschränkenden Bedingungen, die in dieser Pressemitteilung aufgeführt sind. Wir sind nicht verpflichtet, unsere zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder sonstigen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder abzuändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie sollten unseren zukunftsgerichteten Aussagen nicht uneingeschränkt vertrauen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.