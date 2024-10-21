Starr Insurance获得首尔分公司经营许可

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Starr Insurance宣布，韩国金融服务委员会已授予Starr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd.韩国分公司在首尔经营的许可，允许其开始在韩国各地销售商业财产/意外伤害保险产品。

Paul Choi于2024年5月被任命为Starr韩国分公司的首席执行官。他拥有在经纪公司和保险公司超过30年的保险经验，并持有乔治亚州立大学的风险管理和保险硕士学位。

Starr亚太区总裁Phil Finley表示：“韩国是亚洲最大的商业保险市场之一，Starr在该地区拥有悠久的经营历史。我们预计韩国将在未来几年成为Starr盈利保费增长的重要来源。”

关于Starr Insurance

Starr Insurance（或Starr）是Starr International Company, Inc.旗下经营的保险和旅行协助公司及其子公司的营销名称，也是C. V. Starr & Co., Inc.及其子公司投资业务的营销名称。Starr是一家领先的保险和投资组织，业务遍及六大洲；Starr通过其运营的保险公司提供房地产、意外伤害、事故和健康保险产品，以及一系列专业保险，其中包括航空、海事、能源和超额伤亡保险。Starr在美国、百慕大、中国大陆、香港、马耳他、新加坡、瑞士和英国的保险子公司的A.M. Best评级均为“A”（优秀）。Starr的劳合社辛迪加的标准普尔评级为“A+”（强）。

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