Starr Insurance獲得首爾分公司經營牌照

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Starr Insurance宣布，韓國金融服務委員會已向Starr International Insurance (Singapore) Pte. Ltd.韓國分公司頒發在首爾經營的牌照，允許其開始在韓國各地銷售商業財產/意外傷害保險產品。

Paul Choi於2024年5月被任命為Starr韓國分公司的執行長。他擁有在經紀公司和保險公司超過30年的保險經驗，並持有喬治亞州立大學的風險管理和保險碩士學位。

Starr亞太區總裁Phil Finley表示：「韓國是亞洲最大的商業保險市場之一，Starr在該地區擁有悠久的經營歷史。我們預期韓國將在未來幾年成為Starr盈利保費成長的重要來源。」

關於Starr Insurance

Starr Insurance Companies（簡稱「Starr」）是Starr International Company, Inc.和C. V. Starr & Co., Inc.的行銷品牌，Starr International Company及旗下子公司主營保險和旅行援助業務，C.V. Starr & Co., Inc.及旗下子公司主營投資業務。Starr在保險和投資業居領導地位，業務遍佈六大洲。該公司透過旗下的保險公司提供產物險、災害險、人身意外險和醫療險產品，以及一系列特殊保險如航空保險、海上保險、能源保險和超賠災害保險等。Starr位於美國、百慕達、中國大陸、香港、馬爾他、新加坡、瑞士和英國的保險公司子公司均獲得A.M. Best的「A」（卓越）級評等。Starr的勞合社集團 (Lloyd’s syndicate) 獲得標普「A+」（強勁）級評等。

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