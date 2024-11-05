博莱克威奇(Black & Veatch)被选为东马来西亚联合循环发电厂的业主工程师

马来西亚砂拉越--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- (美国商业资讯)-- 关键基础设施解决方案领域的全球领导者博莱克威奇已被选为位于马来西亚砂拉越的PETROS Power Sdn Bhd (PETROS Power)美里联合循环燃气轮机(Miri CCGT)发电厂的业主工程师。

美里CCGT发电厂将成为燃煤发电厂的低排放替代选择。美里CCGT发电厂的发电能力预计为500兆瓦(MW)，旨在为砂拉越国家电网供电。

博莱克威奇亚太和印度总裁Narsingh Chaudhary表示：“ 博莱克威奇对国际和特定国家的工程规范和标准以及合同结构的了解有助于系统性地降低项目成本和进度风险，以确保项目执行的确定性。通过弥合不同工程标准之间的差距，博莱克威奇为PETROS Power等不断发展壮大的客户提供保证，确保工程、采购和施工(EPC)承包商以经济高效的方式履行项目承诺。”

博莱克威奇将提供技术专长、知识和技术转让，并为工程、采购、施工和调试(EPCC)合同管理、行政提供支持。

博莱克威奇在为各种环境设计和建造联合循环发电厂方面拥有丰富的经验，包括新站点、扩建现有蒸汽发电站以及将现有的简单循环调峰燃气轮机转换为联合循环运行。

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博莱克威奇是一家100%员工持股的全球工程、采购、咨询和建筑公司，在可持续基础设施领域拥有超过100年的创新历史。自1915年以来，我们通过解决我们重要的基础设施资产的弹性和可靠性问题，帮助客户改善世界各地人们的生活。请在 www.bv.com 以及 LinkedIn 、 Facebook 、 X (Twitter) 和 Instagram 上关注我们。

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