IQM被选中提供两台先进的量子计算机，作为EURO-Q-EXA混合系统的一部分

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 欧洲高性能计算合作项目(EuroHPC JU)已与设计、制造和销售超导量子计算机的全球领导者IQM Quantum Computers (IQM)签署了购买协议。根据该协议，IQM将分别于2025年下半年和2026年底交付两套先进的Radiance量子系统（54量子比特和150量子比特）。

这两套不同的系统具有高质量的量子比特和业界领先的保真度，将在跨一系列应用领域执行量子算法方面发挥举足轻重的作用。

这些系统将集成到德国巴伐利亚科学与人文学院下属莱布尼茨超级计算中心(LRZ)的高性能计算基础设施中，并可供来自全欧洲工业界的科学家、研究人员和欧洲最终用户使用，他们可以利用作为慕尼黑量子软件堆栈(MQSS)的一部分而开发的完全混合高性能计算-量子计算(HPC-QC)工作流程。

LRZ是目前运行和进一步开发混合超级计算机的六个欧洲机构之一，并得到了EuroHPC JU量子技术的支持。从2025年春季开始，该系统将首先提供给欧洲研究界使用。这是一个战略机会，也促成了EuroHPC JU选择LRZ的决定。

提早交付将有助于在Euro-Q-Exa系统及其组件的开发和安装阶段之间架起桥梁，确保研究人员能够尽快用上量子技术。EuroHPC JU及其国家共同投资者致力于将欧洲定位为开发市场就绪型量子硬件和软件的先驱。

2024年夏天，LRZ和IQM推出了德国首台配备20量子比特处理器的混合HPC-量子计算机。此次合作将进一步在量子计算创新领域开启新的可能性。

巴伐利亚州科学与艺术部长Markus Blume表示：“为加兴的莱布尼茨超级计算中心购置欧洲量子系统Euro-Q-Exa的合同确保了巴伐利亚自由州在欧洲的领先地位。得益于与先驱性量子初创公司IQM的合作，我们正在帮助构建欧洲的基础设施。在巴伐利亚州，我们将测试并进一步开发量子计算的实际应用。当涉及到未来最有前景的技术之一时，我们必须参与其中，这至关重要。54量子比特听起来还不够，但它是通往一个崭新世界的门户。未来，研究人员将能够为以前无法解决的问题提供答案。我祝贺LRZ和IQM在量子计算的高端竞争中拔得头筹。”

IQM Quantum Computers联合首席执行官Jan Goetz博士表示：“自成立以来，我们不仅证明了自身在交付成果方面的强大技术能力，而且还展示了将量子计算与HPC资源集成的众多优势。欧洲各国在合作将量子计算集成到HPC中心方面开展了杰出的工作，并且与我们的技术战略不谋而合。随着我们持续满足全球客户不断增长的需求，我们很高兴在LRZ部署我们的先进系统，推动科学突破，促进研发，并为德国乃至整个欧洲的工业创新创造新的机会。”

莱布尼茨超级计算中心董事会主席Dieter Kranzlmüller博士教授表示：“我们非常自豪能够利用Euro-Q-Exa构建欧洲量子生态系统的基础。LRZ正在将量子计算提供给用户使用，以便在研究中获得新的洞察。在欧洲的合作以及与我们的合作伙伴IQM的合作使这一步成为可能，并使我们能够继续在全球量子计算发展的最前沿开展工作。”

如需了解有关EuroHPC JU采购的混合系统的更多详情，请参阅其最新的新闻稿：https://eurohpc-ju.europa.eu/signature-procurement-contract-eurohpc-quantum-computer-located-germany-2024-10-15_en

关于欧洲高性能计算合作项目

EuroHPC-JU是一家成立于2018年的法人和金融实体，于2023年6月与欧洲的六个数据中心签署了托管和运行EuroHPC-JU混合量子计算机的协议。其目的是为量子计算和混合量子架构建立不同的平台，并尽快将它们提供给全欧洲的最终用户使用。计划中的量子系统与经典HPC架构的集成还需要在同时管理HPC和量子计算(QC)工作负载的混合软件堆栈上进行专门的研发。在整合工作期间，所有站点都将与欧洲标准化机构密切合作。https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en

关于IQM Quantum Computers：

IQM是设计、建造和销售超导量子计算机的全球领导者。IQM同时提供本地全栈量子计算机和云平台，以便从世界任何地方访问其计算机。IQM的客户包括领先的高性能计算中心、研究实验室、大学和企业，他们拥有IQM软件和硬件的完全访问权限。IQM拥有280多名员工，在埃斯波、马德里、慕尼黑、巴黎、帕洛阿尔托、新加坡和华沙设有办事处。

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