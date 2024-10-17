NEQSOL Holding收購全球規模首屈一指的鈦生產商

阿姆斯特丹和烏克蘭基輔--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NEQSOL Holding是一家全球性投資集團，總部位於阿姆斯特丹、巴庫和基輔，管理著遍布11個國家的多元化業務。集團目前正在收購全球最大的鈦礦石原物料生產商之一United Mining and Chemical Company JSC (UMCC)。

NEQSOL Holding旗下公司Cemin Ukraine正在收購國有企業United Mining and Chemical Company 100%的股份，此前該公司已進行私有化拍賣。這項私有化交易已獲得烏克蘭內閣的核准，目前尚待主關機關的進一步核准。

United Mining and Chemical Company JSC是全球十大鈦和鋯精礦生產商和加工商之一。該公司2020年的鈦和鋯精礦產量高達35萬公噸。UMCC由烏克蘭政府成立，負責管理和營運第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的維爾諾希爾斯克採礦和冶金廠以及烏克蘭日托米爾地區的伊爾尚斯克採礦和加工廠。

透過收購United Mining and Chemical Company，NEQSOL Holding繼續實施戰略性國際業務擴張。UMCC是全球最大的鈦原物料生產商之一，這些原物料在各種戰略產業中有著重大的意義和廣泛的應用。一旦完成，該交易將強化NEQSOL Holding在國際商業領域的地位。

NEQSOL Holding Ukraine區域總監Volodymyr Lavrenchuk評論道：「NEQSOL Holding目前正在收購UMCC，接下來尚有若干步驟需要完成。透過這一大膽的措施，NEQSOL Holding將為烏克蘭的重建工作貢獻力量，並向其他全球投資人發出考慮在烏克蘭投資的積極訊號。交易完成後，NEQSOL Holding期待推動UMCC的進一步戰略發展和現代化，並遵守與鈦產業相關的所有全球法規。」

關於NEQSOL Holding：

NEQSOL Holding是一家全球性投資集團，在美國、英國、亞塞拜然、烏克蘭、荷蘭、格魯吉亞和土耳其等11個國家擁有超過12,000名員工。集團透過其位於阿姆斯特丹、巴庫和基輔的三個總部展開營運，管理的業務涵蓋電信、能源、建築、高科技等領域，現在又加入了鈦產業。NEQSOL Holding為全球超過2500萬客戶提供服務。https://www.neqsolholding.com/

關於UMCC Titanium：

UMCC是一家從事鈦礦砂業務的礦業公司，業務涵蓋礦產資源開採、加工和選礦的上游領域。UMCC是全球最大的鈦鐵礦和金紅石礦業公司之一。自2019年以來，它一直由烏克蘭國家財產基金管理，是烏克蘭百大納稅企業之一。https://www.umcc-titanium.com/en/

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