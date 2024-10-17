NEQSOL Holding收购全球规模首屈一指的钛生产商

阿姆斯特丹和乌克兰基辅--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NEQSOL Holding是一家全球性投资集团，总部位于阿姆斯特丹、巴库和基辅，管理着遍布11个国家的多元化业务。集团目前正在收购全球最大的钛矿石原材料生产商之一United Mining and Chemical Company JSC (UMCC)。

NEQSOL Holding旗下公司Cemin Ukraine正在收购国有企业United Mining and Chemical Company 100%的股份，此前该公司已进行私有化拍卖。这项私有化交易已获得乌克兰内阁的批准，目前尚待监管部门的进一步批准。

United Mining and Chemical Company JSC是全球十大钛和锆精矿生产商和加工商之一。该公司2020年的钛和锆精矿产量高达35万吨。UMCC由乌克兰政府成立，负责管理和运营第聂伯罗彼得罗夫斯克地区的维尔诺希尔斯克采矿和冶金厂以及乌克兰日托米尔地区的伊尔尚斯克采矿和加工厂。

通过收购United Mining and Chemical Company，NEQSOL Holding继续实施战略性国际业务扩张。UMCC是世界上最大的钛原材料生产商之一，这些原材料在各种战略行业中有着重大的意义和广泛的应用。一旦完成，该交易将加强NEQSOL Holding在国际商业领域的地位。

NEQSOL Holding Ukraine区域总监Volodymyr Lavrenchuk评论道：“NEQSOL Holding目前正在收购UMCC，接下来尚有若干步骤需要完成。通过这一大胆的举措，NEQSOL Holding将为乌克兰的重建工作做出贡献，并向其他全球投资者发出考虑在乌克兰投资的积极信号。交易完成后，NEQSOL Holding期待推动UMCC的进一步战略发展和现代化，并遵守与钛行业相关的所有全球法规。”

关于NEQSOL Holding：

NEQSOL Holding是一家全球性投资集团，在美国、英国、阿塞拜疆、乌克兰、荷兰、格鲁吉亚和土耳其等11个国家拥有超过12,000名员工。集团通过其位于阿姆斯特丹、巴库和基辅的三个总部开展运营，管理的业务涵盖电信、能源、建筑、高科技等领域，现在又加入了钛行业。NEQSOL Holding为全球超过2500万客户提供服务。https://www.neqsolholding.com/

关于UMCC Titanium：

UMCC是一家从事钛矿砂业务的矿业公司，业务涵盖矿产资源开采、加工和选矿的上游领域。UMCC是全球最大的钛铁矿和金红石矿业公司之一。自2019年以来，它一直由乌克兰国家财产基金管理，是乌克兰百大纳税企业之一。https://www.umcc-titanium.com/en/

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