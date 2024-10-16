IQM雀屏中選，將提供兩台先進的量子電腦，做為EURO-Q-EXA混合系統的一部分

慕尼黑--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 歐洲高效能運算合作專案(EuroHPC JU)已與設計、製造和銷售超導量子電腦的全球領導者IQM Quantum Computers (IQM)簽署了購買協議。根據該協議，IQM將分別於2025年下半年和2026年底交付兩套先進的Radiance量子系統（54量子位元和150量子位元）。

這兩套不同的系統具有高品質的量子位元和業界首屈一指的保真度，將在跨一系列應用領域執行量子演算法方面發揮舉足輕重的作用。

這些系統將整合到德國巴伐利亞科學與人文學院下屬萊布尼茲超級運算中心(LRZ)的高效能運算基礎設施中，並可供來自全歐洲工業界的科學家、研究人員和歐洲終端用户使用，他們可以利用做為慕尼黑量子軟體堆疊(MQSS)的一部分而開發的完全混合高效能運算-量子運算(HPC-QC)工作流程。

LRZ是目前運行和進一步開發混合超級電腦的六個歐洲機構之一，並得到了EuroHPC JU量子技術的支援。從2025年春季開始，該系統將首先提供給歐洲研究界使用。這是一個策略機會，也促成了EuroHPC JU選擇LRZ的決定。

提早交付將有助於在Euro-Q-Exa系統及其元件的開發和安裝階段之間架起橋樑，確保研究人員能夠儘快用上量子技術。EuroHPC JU及其國家共同投資人致力於將歐洲定位為開發市場就緒型量子軟硬體的先驅。

2024年夏天，LRZ和IQM推出德國首台配備20量子位元處理器的混合HPC-量子電腦。此次合作將進一步在量子運算創新領域開啟新的可能性。

巴伐利亞州科學與藝術部長Markus Blume表示：「為加興的萊布尼茲超級運算中心購置歐洲量子系統Euro-Q-Exa的合約確保了巴伐利亞自由州在歐洲的領先地位。歸功於與先驅性量子新創公司IQM的合作，我們正在協助建構歐洲的基礎設施。在巴伐利亞州，我們將測試並進一步開發量子運算的實際應用。當涉及到未來最有前景的技術之一時，我們必須參與其中，這至關重要。54量子位元聽起來還不夠，但它是通往一個嶄新世界的門戶。未來，研究人員將能夠為以前無法解決的問題提供答案。我祝賀LRZ和IQM在量子運算的頂級競爭中拔得頭籌。」

IQM Quantum Computers共同執行長Jan Goetz博士表示：「自成立以來，我們不僅證明了自身在交付成果方面的強大技術能力，而且還展示了將量子運算與HPC資源整合的諸多優勢。歐洲各國在合作將量子運算整合到HPC中心方面進行了傑出的工作，並且與我們的技術策略不謀而合。隨著我們持續滿足全球客戶不斷成長的需求，我們很高興在LRZ部署我們的先進系統，推動科學突破，促進研發，並為德國乃至整個歐洲的工業創新創造新的機會。」

萊布尼茲超級運算中心董事長Dieter Kranzlmüller博士教授表示：「我們非常驕傲能夠利用Euro-Q-Exa建構歐洲量子生態系統的基礎。LRZ正在將量子運算提供給用戶使用，以便在研究中獲得新的洞察。在歐洲的合作以及與我們的合作夥伴IQM的合作使這一步成為可能，並使我們能夠繼續在全球量子運算發展的最尖端推展工作。」

如欲瞭解有關EuroHPC JU採購的混合系統的更多詳情，請參閱其最新的新聞稿：https://eurohpc-ju.europa.eu/signature-procurement-contract-eurohpc-quantum-computer-located-germany-2024-10-15_en

關於歐洲高效能運算合作專案

EuroHPC-JU是一家成立於2018年的法人和金融實體，於2023年6月與歐洲的六個資料中心簽署了代管和運行EuroHPC-JU混合量子電腦的協議。其目的是為量子運算和混合量子架建構立不同的平台，並儘快將它們提供給全歐洲的終端用户使用。計畫中的量子系統與經典HPC架構的整合還需要在同時管理HPC和量子運算(QC)工作負載的混合軟體堆疊上進行專門的研發。在整合工作期間，所有站點都將與歐洲標準化機構密切合作。https://eurohpc-ju.europa.eu/index_en

關於IQM Quantum Computers：

IQM是設計、建造和銷售超導量子電腦的全球領導者。IQM同時提供本地全棧量子電腦和雲端平台，以便從世界任何地方存取其電腦。IQM的客戶包括首屈一指的高效能運算中心、研究實驗室、大學和企業，他們擁有IQM軟體和硬體的完全存取權限。IQM擁有280多名員工，在埃斯波、馬德里、慕尼黑、巴黎、帕羅奧圖、新加坡和華沙設有辦事處。

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