Visa和Analytic Partners宣布達成多年期協議，為商家和品牌改變商業分析

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位支付領域的全球領導者Visa (NYSE: V)今天宣布，其已與全球分析解決方案供應商Analytic Partners達成新的策略性合作夥伴關係。Visa和Analytic Partners計畫透過有助提升價值的AI驅動型資料分析，共同解決商家和品牌面臨的商業挑戰，包括提高廣告投資報酬率。

在充滿資料的動態商業環境中，公司需要有意義且近乎即時的洞察來做出明智的決策，但解決方案往往是碎片化或不可操作的。此次合作將把Visa的商家關係和消費者支出洞察與Analytic Partners的商業決策平台相結合，為世界各地的商家和品牌帶來強大的行銷支出最佳化分析。

Visa商家銷售與收購全球主管Jeni Mundy表示：「商家可用的資料量有時會十分龐大，如果他們沒有加以正確處理，就會錯失成長機會。透過將我們的規模和洞察與Analytic Partners在商業分析方面的深厚專長相結合，我們將使客戶能夠在其業務領域取得更大的成功。我們期待在未來幾年為商家釋放全新增強型解決方案的潛力。」

此次合作最初將專注於美國，隨後計畫擴充到全球。Visa和Analytic Partners已對商家和品牌行銷支出最佳化產品和服務做出了某些排他性承諾。Visa和Analytic Partners還計畫合作開發新的增強型分析解決方案，使商家和品牌能夠將洞察轉化為可衡量的業務成長。

Analytic Partners執行長Nancy Smith表示：「商業分析可協助商家和品牌瞭解需要利用哪些消費者和商業槓桿，以便他們能夠促成更多可操作的成長機會。這最終可以提高他們加深客戶忠誠度和吸引新客戶的能力。Visa的全球業務版圖、對消費者支出的深刻理解以及對負責任創新的承諾，使其成為為全球商家和品牌徹底改變商業智慧的絕佳合作夥伴。」

如欲瞭解有關所提供解決方案的更多資訊，請造訪Analytic Partners的「商業分析」頁面。

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連結世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信經濟與世界各地每個人息息相關並能改善每個人的生活，並認為連通性是未來貨幣流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪Visa.com。

關於Analytic Partners

Analytic Partners是商業分析領域的領導者，為行銷及其他領域提供具有適應性的解決方案，以更深入地理解業務並做出及時規劃和最佳化。我們將資料轉化為專長，使客戶能夠與他們的顧客建立強大的連結並取得商業成功。如欲瞭解更多資訊，請造訪analyticpartners.com。

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