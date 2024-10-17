Visa和Analytic Partners宣布達成多年期協議，為商家和品牌改變商業分析

獨家全球合作夥伴關係將透過先進的行銷和品牌支出最佳化分析解決方案，使企業能夠找到新的成長點

舊金山--()--(美國商業資訊)-- 數位支付領域的全球領導者Visa (NYSE: V)今天宣布，其已與全球分析解決方案供應商Analytic Partners達成新的策略性合作夥伴關係。Visa和Analytic Partners計畫透過有助提升價值的AI驅動型資料分析，共同解決商家和品牌面臨的商業挑戰，包括提高廣告投資報酬率。

在充滿資料的動態商業環境中，公司需要有意義且近乎即時的洞察來做出明智的決策，但解決方案往往是碎片化或不可操作的。此次合作將把Visa的商家關係和消費者支出洞察與Analytic Partners的商業決策平台相結合，為世界各地的商家和品牌帶來強大的行銷支出最佳化分析。

Visa商家銷售與收購全球主管Jeni Mundy表示：「商家可用的資料量有時會十分龐大，如果他們沒有加以正確處理，就會錯失成長機會。透過將我們的規模和洞察與Analytic Partners在商業分析方面的深厚專長相結合，我們將使客戶能夠在其業務領域取得更大的成功。我們期待在未來幾年為商家釋放全新增強型解決方案的潛力。」

此次合作最初將專注於美國，隨後計畫擴充到全球。Visa和Analytic Partners已對商家和品牌行銷支出最佳化產品和服務做出了某些排他性承諾。Visa和Analytic Partners還計畫合作開發新的增強型分析解決方案，使商家和品牌能夠將洞察轉化為可衡量的業務成長。

Analytic Partners執行長Nancy Smith表示：「商業分析可協助商家和品牌瞭解需要利用哪些消費者和商業槓桿，以便他們能夠促成更多可操作的成長機會。這最終可以提高他們加深客戶忠誠度和吸引新客戶的能力。Visa的全球業務版圖、對消費者支出的深刻理解以及對負責任創新的承諾，使其成為為全球商家和品牌徹底改變商業智慧的絕佳合作夥伴。」

如欲瞭解有關所提供解決方案的更多資訊，請造訪Analytic Partners的「商業分析」頁面

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，為200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連結世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信經濟與世界各地每個人息息相關並能改善每個人的生活，並認為連通性是未來貨幣流動的基礎。如欲瞭解更多資訊，請造訪Visa.com。

關於Analytic Partners

Analytic Partners是商業分析領域的領導者，為行銷及其他領域提供具有適應性的解決方案，以更深入地理解業務並做出及時規劃和最佳化。我們將資料轉化為專長，使客戶能夠與他們的顧客建立強大的連結並取得商業成功。如欲瞭解更多資訊，請造訪analyticpartners.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人
Emily Scheer
Escheer@visa.com

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