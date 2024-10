Miro apresenta uma nova integração com o Adobe Express para trazer recursos avançados de design para o espaço de trabalho de inovação

SÃO FRANCISCO E AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--A Miro®, o espaço de trabalho para inovação, anuncia hoje uma expansão adicional de seu ecossistema com o Adobe Express agora disponível para usuários dentro da plataforma. O Adobe Express é uma ferramenta de design poderosa usada para criar conteúdo criativo profissional de alta qualidade. A integração do Adobe Express, o aplicativo para criar qualquer coisa, na Miro capacitará qualquer pessoa em uma organização – independentemente do nível de habilidade – a criar conteúdo de destaque e coordenar campanhas criativas diretamente em seus fluxos de trabalho colaborativos.

Essa combinação permite que as equipes quebrem os silos entre as fases de planejamento e execução para serem mais produtivas. As equipes de marketing podem passar facilmente do brainstorming para a implementação do design sem perder o contexto ou o momentum, especialmente ao trabalhar com altos volumes de produção.

A introdução do Adobe Express na Miro permite que os usuários transformem instantaneamente conceitos em elementos visuais, obtenham feedback em tempo real e iterem no conteúdo de forma colaborativa, tudo na mesma plataforma. Não é mais necessário alternar entre aplicativos ou perder ideias no meio do caminho. Esse fluxo de trabalho contínuo garante que as equipes mantenham o foco nas metas abrangentes da campanha e, ao mesmo tempo, reduz drasticamente o tempo de colocação no mercado para necessidades de conteúdo de alto volume em vários canais. Uma versão beta pública dessa integração estará disponível a partir de 30 de novembro de 2024.

Os principais recursos incluem:

Edição de imagens avançada: acesse uma extensa biblioteca de imagens, edição avançada e ferramentas com tecnologia de IA para aprimorar imagens sem precisar de habilidades especializadas. Remova fundos, aplique filtros e crie visuais impressionantes sem esforço.

acesse uma extensa biblioteca de imagens, edição avançada e ferramentas com tecnologia de IA para aprimorar imagens sem precisar de habilidades especializadas. Remova fundos, aplique filtros e crie visuais impressionantes sem esforço. Criação e edição de vídeo: produza vídeos curtos e animações de alta qualidade para demonstrações, redes sociais e campanhas de marketing. Use recursos e modelos otimizados para plataformas como Youtube e Reels do Instagram ou mantenha-os personalizados.

produza vídeos curtos e animações de alta qualidade para demonstrações, redes sociais e campanhas de marketing. Use recursos e modelos otimizados para plataformas como Youtube e Reels do Instagram ou mantenha-os personalizados. Modelos de design profissional: acesse milhares de modelos projetados profissionalmente para folhetos, apresentações e infográficos. Personalize os layouts com os ativos de sua marca para manter a consistência visual em todos os materiais.

Jeff Chow, diretor de produtos e tecnologia da Miro, disse: “Essa integração é um avanço fundamental em nosso objetivo de simplificar o processo de planejamento de campanhas para as equipes de marketing, desde o brainstorming até a execução final, tudo dentro do Espaço para Inovação da Miro. Essa integração reúne os recursos fáceis de usar do Adobe Express com a tela infinita da Miro, ajudando as equipes a produzir, colaborar e finalizar um conteúdo visual impressionante com mais rapidez e eficiência do que nunca. Essa colaboração ressalta nossa dedicação em tornar a criação de conteúdo acessível a todos os membros da equipe, aumentando a criatividade e a produtividade durante todo o processo de planejamento da campanha.”

Aubrey Cattell, vice-presidente da plataforma de desenvolvedores da Creative Cloud, Adobe: “Estamos entusiasmados com a parceria com a Miro para trazer as poderosas ferramentas de design do Adobe Express diretamente para a tela colaborativa da Miro. Esse é um passo significativo para capacitar as equipes a fazer uma transição perfeita da ideação para a execução sem sair do espaço de trabalho. Ao combinar os recursos de nível profissional e fáceis de usar do Adobe Express com o ambiente dinâmico da Miro, estamos permitindo que as equipes criem, colaborem e executem um conteúdo visual impressionante com velocidade e eficiência sem precedentes. Essa parceria ressalta nosso compromisso de democratizar a criação de conteúdo para todos os membros da equipe e promover a criatividade e a produtividade em todo o ciclo de vida do projeto.”

Sobre a Miro

A Miro é o Espaço para Inovação que permite que equipes distribuídas de qualquer tamanho criem a próxima grande novidade. A tela infinita da plataforma permite que as equipes conduzam workshops e reuniões envolventes, projetem produtos, façam brainstorming de ideias e muito mais. A Miro, com sede conjunta em São Francisco e Amsterdã, atende a mais de 80 milhões de usuários em todo o mundo. A Miro foi fundada em 2011 e atualmente tem mais de 1.800 funcionários em 12 centros em todo o mundo. Para saber mais, acesse https://miro.com.

Miro e o logotipo da Miro são marcas comerciais ou marcas registradas da RealtimeBoard, Inc., nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.