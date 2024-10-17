Visa和Analytic Partners宣布达成多年期协议，为商家和品牌转变商业分析

独家全球合作伙伴关系将通过先进的营销和品牌支出优化分析解决方案，使企业能够找到新的增长点

旧金山--()--(美国商业资讯)-- mj数字支付领域的全球领导者Visa (NYSE: V)今天宣布，其已与全球分析解决方案提供商Analytic Partners达成新的战略合作伙伴关系。Visa和Analytic Partners计划通过有助提升价值的AI驱动型数据分析，共同解决商家和品牌面临的商业挑战，包括提高广告投资回报。

在充满数据的动态商业环境中，公司需要有意义且近乎实时的洞察来做出明智的决策，但解决方案往往是碎片化或不可操作的。此次合作将把Visa的商户关系和消费者支出洞察与Analytic Partners的商业决策平台相结合，为世界各地的商家和品牌带来强大的营销支出优化分析。

Visa商家销售与收购全球主管Jeni Mundy表示：“商家可用的数据量有时会十分庞大，如果他们没有加以正确处理，就会错失增长机会。通过将我们的规模和洞察与Analytic Partners在商业分析方面的深厚专长相结合，我们将使客户能够在其业务领域取得更大的成功。我们期待在未来几年为商家释放全新增强型解决方案的潜力。”

此次合作最初将专注于美国，随后计划扩展到全球。Visa和Analytic Partners已对商家和品牌营销支出优化产品和服务做出了某些排他性承诺。Visa和Analytic Partners还计划合作开发新的增强型分析解决方案，使商家和品牌能够将洞察转化为可衡量的业务增长。

Analytic Partners首席执行官Nancy Smith表示：“商业分析可帮助商家和品牌了解需要利用哪些消费者和商业杠杆，以便他们能够促成更多可操作的增长机会。这最终可以提高他们加深客户忠诚度和吸引新客户的能力。Visa的全球业务版图、对消费者支出的深刻理解以及对负责任创新的承诺，使其成为为全球商家和品牌彻底改变商业智能的绝佳合作伙伴。”

如需了解有关所提供解决方案的更多信息，请访问Analytic Partners的“商业分析”页面

关于Visa

Visa (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、商家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信经济与世界各地每个人息息相关并能改善每个人的生活，并认为连通性是未来货币流动的基础。如需了解更多信息，请访问Visa.com。

关于Analytic Partners

Analytic Partners是商业分析领域的领导者，为营销及其他领域提供具有适应性的解决方案，以更深入地理解业务并做出及时规划和优化。我们将数据转化为专长，使客户能够与他们的顾客建立强大的联系并取得商业成功。如需了解更多信息，请访问analyticpartners.com。

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媒体联系人
Emily Scheer
Escheer@visa.com

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