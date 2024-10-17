Visa和Analytic Partners宣布达成多年期协议，为商家和品牌转变商业分析

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- mj数字支付领域的全球领导者Visa (NYSE: V)今天宣布，其已与全球分析解决方案提供商Analytic Partners达成新的战略合作伙伴关系。Visa和Analytic Partners计划通过有助提升价值的AI驱动型数据分析，共同解决商家和品牌面临的商业挑战，包括提高广告投资回报。

在充满数据的动态商业环境中，公司需要有意义且近乎实时的洞察来做出明智的决策，但解决方案往往是碎片化或不可操作的。此次合作将把Visa的商户关系和消费者支出洞察与Analytic Partners的商业决策平台相结合，为世界各地的商家和品牌带来强大的营销支出优化分析。

Visa商家销售与收购全球主管Jeni Mundy表示：“商家可用的数据量有时会十分庞大，如果他们没有加以正确处理，就会错失增长机会。通过将我们的规模和洞察与Analytic Partners在商业分析方面的深厚专长相结合，我们将使客户能够在其业务领域取得更大的成功。我们期待在未来几年为商家释放全新增强型解决方案的潜力。”

此次合作最初将专注于美国，随后计划扩展到全球。Visa和Analytic Partners已对商家和品牌营销支出优化产品和服务做出了某些排他性承诺。Visa和Analytic Partners还计划合作开发新的增强型分析解决方案，使商家和品牌能够将洞察转化为可衡量的业务增长。

Analytic Partners首席执行官Nancy Smith表示：“商业分析可帮助商家和品牌了解需要利用哪些消费者和商业杠杆，以便他们能够促成更多可操作的增长机会。这最终可以提高他们加深客户忠诚度和吸引新客户的能力。Visa的全球业务版图、对消费者支出的深刻理解以及对负责任创新的承诺，使其成为为全球商家和品牌彻底改变商业智能的绝佳合作伙伴。”

如需了解有关所提供解决方案的更多信息，请访问Analytic Partners的“商业分析”页面。

关于Visa

Visa (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、商家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促进个人、企业和经济的蓬勃发展。我们相信经济与世界各地每个人息息相关并能改善每个人的生活，并认为连通性是未来货币流动的基础。如需了解更多信息，请访问Visa.com。

关于Analytic Partners

Analytic Partners是商业分析领域的领导者，为营销及其他领域提供具有适应性的解决方案，以更深入地理解业务并做出及时规划和优化。我们将数据转化为专长，使客户能够与他们的顾客建立强大的联系并取得商业成功。如需了解更多信息，请访问analyticpartners.com。

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