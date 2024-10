Xsolla e IT Park Uzbekistan firmano un memorandum d'intesa per promuovere lo sviluppo dei video giochi in Uzbekistan

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una società globale di commercio di videogiochi, e IT Park Uzbekistan hanno firmato un memorandum d'intesa (MOU) per promuovere il settore dei videogiochi in Uzbekistan. Questo MOU formalizza la collaborazione tra le due organizzazioni e apre la strada al lancio della Xsolla IT Park Academy nel 2025. Obiettivo dell'accademia è formare talenti locali e creare nuove opportunità per la produzione e lo sviluppo di videogiochi nel settore in crescita in Uzbekistan.

La cerimonia dell'accordo si è svolta presso la sede centrale di Xsolla a Los Angeles, alla presenza di Abdulakhad Kuchkarov, Direttore generale di IT Park Uzbekistan, Jahongir Kagirov, Responsabile, Esportazioni di informatica e servizi presso IT Park, e Dmitri Burkovskiy, Responsabile degli investimenti di Xsolla.

Questo sodalizio si basa sulla strategia di Xsolla di portare la formazione allo sviluppo dei videogiochi in Asia Centrale e nel Medio Oriente a seguito dell'apertura della Xsolla Curine Academy a Kuala Lumpur, in Malesia, nell'aprile di quest'anno. Xsolla mira a creare la Xsolla Global Academy con centri di formazione locali per studenti, sviluppatori e star emergenti dell'industria per imparare da mentori di spicco ed esperti del settore e sviluppare ulteriormente le proprie idee in materia di videogiochi direttamente nella regione.

Questo MOU sottolinea vari obiettivi fondamentali e piani per sostenere lo sviluppo di videogiochi in Uzbekistan, compresi un'Incubatrice e un Acceleratore per promuovere l'innovazione. Entro il 2030, la collaborazione mira a creare posti di lavoro nel settore dei videogiochi, posizionando l'Uzbekistan come polo di sviluppo di videogiochi. La collaborazione esplorerà le opportunità di sostenere studi locali e globali attraverso la piattaforma di Xsolla, incentrandosi sulla crescita regionale e la collaborazione internazionale.

Commentando la collaborazione, Chris Hewish, Direttore delle strategie di Xsolla, ha dichiarato, “Riteniamo che questa collaborazione sia un passo importante per lo sviluppo dell'industria dei videogiochi in Uzbekistan. La Game Development Academy servirà da pietra miliare per coltivare la nuova generazione di sviluppatori e innovatori, e siamo impazienti di vedere come questa iniziativa contribuirà alla crescita della regione”.

Abdulakhad Kuchkarov, Direttore esecutivo di IT Park Uzbekistan, si è espresso in termini simili: "Questo MOU è un traguardo significativo per il nostro impegno a sostenere l'industria dei videogiochi in Uzbekistan. Con le competenze di Xsolla e il nostro impegno a coltivare il talento, siamo fiduciosi che questa collaborazione aprirà nuove opportunità per le comunità di videogiochi locali e globali".

La collaborazione tra Xsolla e IT Park Uzbekistan segna un entusiasmante capitolo nello sviluppo dell'industria dei videogiochi nella regione. IT Park e Xsolla guideranno l'innovazione, creeranno una crescita sostenibile e posizioneranno l'Uzbekistan come player nel mercato globale dei videogiochi.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, in California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e in altre città del mondo, Xsolla supporta importanti titoli di gioco come Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

IT Park Uzbekistan

Il principale polo delle innovazioni in Uzbekistan, che sostiene lo sviluppo del settore informatico del Paese attraverso l'istruzione, le infrastrutture e l'incubazione commerciale. Fondato per promuovere un ricco ecosistema tecnologico, IT Park si concentra su aree come l'istruzione informatica, l'accelerazione e il supporto alle startup, offrendo una gamma di servizi dalla formazione ai finanziamenti. L'organizzazione collabora anche con partner locali e internazionali per aumentare le esportazioni, creare posti di lavoro e sviluppare il talento digitale. IT Park è fondamentale per posizionare l'Uzbekistan come polo informatico regionale, con l'obiettivo di incrementare le esportazioni dei servizi informatici e creare oltre 300.000 posti di lavoro entro il 2030.

