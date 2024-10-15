Esri和Autodesk在Autodesk Forma中深化与ArcGIS数据的整合

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 地理信息系统（GIS）技术和位置智能领域的全球领导者Esri与建筑、工程、施工和运营（AECO）行业建筑信息模型（BIM）技术的全球领导者Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) 进一步加强双方的战略联盟。最新的整合将Esri的权威地理空间参考数据引入Autodesk Forma，从而改进了AECO专业人员的早期设计和规划阶段。

一直以来，AECO专业人员在规划阶段需要使用多种工具，往往导致效率低下和数据丢失。将ArcGIS数据整合到Autodesk Forma中，可以从一开始就提供连贯一致的空间数据和分析，从而解决这些难题。在早期设计和规划期间，GIS和BIM技术的综合优势可增强团队的制图能力，改善协作，从而有助于降低项目成本并缩短工期。

Esri全球AEC商务拓展总监Kathleen Kewley表示：“Esri很高兴能与Autodesk扩大合作，首次将GIS和BIM的强大功能引入整个项目生命周期，为我们的共有客户提供更无缝的体验。”

通过将ArcGIS数据整合到Autodesk Forma中，建筑师和规划师在开始设计时便能够即时访问全面的地理背景，包括Esri的ArcGIS基础图和精选的ArcGIS Living Atlas of the World数据层——全球地理信息的最重要集合。这一整合让GIS团队和建筑师能够无缝协作、快速访问数据并提供实时反馈，从而做出更好的决策并改善项目成果。

Autodesk基础设施商业策略总监Eric DesRoche表示：“与Esri的合作让我们能够为客户提供无与伦比的地理视角，这是ArcGIS为AECO项目工作流程带来的。有了触手可及的Esri上下文数据，建筑师和规划师可以通过Autodesk Forma，在设计时考虑到地理位置和可持续性，从而使项目更具弹性，能够更好地支持当地社区。”

今年早些时候，Esri的ArcGIS基础图与Autodesk Civil 3D及Autodesk AutoCAD整合，为建筑师、工程师、规划师和承包商提供了详细的地理空间数据和制图功能。ArcGIS数据与Autodesk Forma的整合旨在统一GIS和BIM的战略联盟，从而为AECO专业人员提供真正的商业价值。

如需了解有关Esri和Autodesk联盟最新行动的更多信息，请访问go.esri.com/forma。

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关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站esri.com。 esri.com.

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