Megaport expandiert in 14 neuen Datenzentren in ganz Europa und stärkt sein Geschäft durch strategische Partnerschaften

Megaport expands to 14 more data centres across Europe and strengthens operations through strategic partnerships (Graphic: Business Wire)

Megaport expands to 14 more data centres across Europe and strengthens operations through strategic partnerships (Graphic: Business Wire)

BRISBANE, Australien--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) („Megaport“), der weltweit führende Anbieter von Network as a Service-Diensten (NaaS), freut sich sehr, mit 14 neuen Datenzentrumsstandorten in sieben Ländern sowie strategischen Partnerschaften mit Portus Data Centers, NorthC Data Centers und Sipartech seine Expansion an wichtigen Standorten bekannt geben zu können.

Diese neuen Points of Presence (PoPs) und Partnerschaften erhöhen die Reichweite der Megaport-Dienste beträchtlich und ermöglichen es den Kunden, sich über ein äußerst leistungsfähiges, skalierbares Network Underlay mit einem viel ausgedehnteren Umfeld von Dienstanbietern und Datenzentren in ganz Europa zu verbinden.

Megaport arbeitet mit dem Datencenterbetreiber Portus Data Centers zusammen, um seine Reichweite in Deutschland zu erhöhen. Durch die Einrichtung eines neuen Megaport-PoP in München profitieren die Kunden beider Unternehmen nun von einer größeren Reichweite und erweiterten Konnektivitätsmöglichkeiten in Mitteleuropa.

Durch die Einrichtung eines zweiten Point of Presence (PoP) in den NorthC Data Centers in Almere im Großraum Amsterdam hat Megaport außerdem seine Partnerschaft mit NorthC Data Centers in den Niederlanden gestärkt. Megaport-Dienste sind bereits seit mehreren Jahren im NorthC-Datenzentrum in Oude Meer implementiert. Der PoP in Almere ist der nächste Expansionsschritt des Unternehmens im Großraum Amsterdam. Diese Erweiterung ist Teil einer ganzen Reihe gemeinsamer Initiativen zur Verbesserung der Konnektivität und Diensteverfügbarkeit im ganzen Land in Zusammenarbeit mit NorthC Data Centers.

Darüber hinaus hat Megaport seine Partnerschaft mit Sipartech, einem Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen, festgezurrt. Mit seinem engmaschigen optischen Netz in Frankreich und anderen europäischen Metropolen unterstützt Sipartech die Konnektivität von Megaport-Kunden in Westeuropa auf der letzten Meile.

Diese zentralen Partnerschaften und insgesamt 14 neue Standorte erleichtern es nun den gemeinsamen Kunden, ihre Netzanbindung zu modernisieren und sich mit führenden Cloud-Service-Anbietern in ganz Europa zu verbinden.

„ Die Expansion auf so viele neue europäische Standorte ermöglicht es uns, in Kooperation mit so außergewöhnlichen Partnern die Netzwerkrevolution in Europa weiter voranzutreiben und neuen Kunden die Fähigkeiten an die Hand zu geben, ihre Tätigkeit zu optimieren und Verbindungen in weniger als 60 Sekunden aufzubauen“, erklärte Michael Reid, CEO von Megaport.

„ Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Megaport in unserem Tier IV-Datenzentrum in München, durch die sie ihre globale Reichweite mithilfe unserer Hochleistungs-Datenzentrumsinfrastruktur erhöhen. Jetzt können wir noch mehr Kunden in Deutschland mit unserem breiten Angebot an Konnektivitätslösungen versorgen, mit denen sie ihr Unternehmenswachstum vorantreiben können“, sagte Adriaan Oosthoek, Chairman von Portus Data Centers.

„ Der zusätzliche Point of Presence von Megaport in unserem Datenzcenter in Almere bedeutet für unsere Kunden, dass sie nun einen besseren Zugriff auf eine breite Palette von Konnektivitäts- und Cloud-Diensten haben und so sicherstellen können, dass sie bei der Innovation und digitalen Transformation an der Spitze der Entwicklung bleiben“, sagte Vincent Wammes, Director International Alliances and Accounts bei NorthC Data Centers.

„ Wir sind sehr erfreut, eine Partnerschaft mit Megaport schließen zu können. Wir verfolgen beide die gleiche Vision: Wir wollen die Erfahrung unserer Kunden durch zuverlässige und leistungsstarke Konnektivität verbessern. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Kunden in Frankreich, Spanien, Italien und darüber hinaus noch mehr innovative und maßgeschneiderte Konnektivitätslösungen zu bieten“, so Julien Santina, President und Gründer von Sipartech.

Zum wachsenden Kundenstamm von Megaport gehören führende Unternehmen wie Veolia Water, das diese neuen Standorte und Partner zur Stärkung seiner geschäftlichen Aktivitäten in Europa genutzt hat.

„ Durch das wachsende Partner-Umfeld von Megaport konnten wir unsere Multicloud diversifizieren und unsere geschäftliche Tätigkeit durch den Zugriff auf mehrere Datenzentren in ganz Europa stärken“, erklärte Vincent Lauriat, Chief Technology Officer und Deputy Chief Information Officer bei Veolia Water. „ Infolge der Implementierung der zuverlässigen und belastbaren Konnektivität von Megaport verzeichnen wir eine spürbare Steigerung der Kundenzufriedenheit und des Umsatzes. Megaport ist ein vertrauenswürdiger Partner.“

Weitere Informationen über die Expansion von Megaport in Europa finden Sie unter megaport.com/new-locations.

Über Megaport

Megaport verändert mit seiner intelligenten und einfachen Plattform für die Verbindungsverwaltung die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Infrastruktur miteinander verbinden. Bauen Sie mit wenigen Klicks sichere, skalierbare und flexible Netzwerke auf, greifen Sie auf globale Endpunkte zu und erstellen Sie innerhalb weniger Minuten private Verbindungswege. Megaport genießt das Vertrauen der weltweit führenden Unternehmen, arbeitet mit global tätigen Dienstleistern, Datenzentren-Betreibern, Systemintegratoren und Managed-Services-Unternehmen zusammen und ist an mehr als 860 Standorten auf der genzen Welt vertreten. Megaport ist nach ISO/IEC 27001 zertifiziert. Werden Sie Teil der Netzwerkrevolution unter megaport.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.