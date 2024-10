Yusen Logistics betreibt hochmodernes Distributionszentrum in England mit Manhattan Active® Warehouse Management

DÜSSELDORF, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) hat heute angekündigt, dass Yusen Logistics Co. Ltd, eines der weltweit größten Supply-Chain-Unternehmen, sich dazu entschieden hat, in seinem neuen, hochmodernen Distributionszentrum im Vereinigten Königreich Manhattan Active® Warehouse Management einzusetzen. Mit der Eröffnung der Immobilie in Northampton, die voraussichtlich im Januar 2026 stattfinden wird, unterstreicht Yusen Logistics den Anspruch, die eigene Leistung und Effizienz durch den Einsatz modernster Distributionstechnologie zu verbessern.

Yusen Logistics, gegründet 1955, ist Teil der japanischen Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Gruppe, auch bekannt als NYK. Als eines der ältesten und größten Schifffahrtsunternehmen der Welt bietet Yusen See- und Luftfrachttransporte, Lagerhaltung, Distributionsdienste und Supply-Chain-Management an mehr als 650 Standorten und auf fast 3,4 Millionen Quadratmetern Lagerfläche verteilt auf 46 Länder.

„Unser neuer Standort in den Midlands mit einer Fläche von rund 110.650 Quadratmetern wird hochkomplex sein und die neueste Automatisierungstechnologie einsetzen“, erklärt Ludovic Facompre, IT Director bei Yusen Logistics. „Nach zwei Jahrzehnten erfolgreicher Partnerschaft war es für uns nur logisch, diese hochmoderne Anlage mit Manhattan Active Warehouse Management zu betreiben, dem fortschrittlichsten und zuverlässigsten Warehouse Management System der Branche.“

„Als Cloud-native Lösung, die ausschließlich auf API-Microservices basiert, ist Manhattan Active Warehouse Management einzigartig im Bereich der WMS. Seine Skalierbarkeit, Agilität und kontinuierlichen Innovationszyklen eignen sich perfekt für die dynamischen und umfassenden Herausforderungen, die sich durch Automatisierung, Fulfillment, Personal-Management und Yard Management im neuen DC ergeben,” sagt Facompre weiter.

Manhattan Active Warehouse Management wurde für die Cloud entwickelt und passt sich automatisch an jeden Bedarf an. Die Lösung basiert vollständig auf Microservices und nutzt angewandte Intelligenz, die durch Echtzeit-Distributionsplanung bessere und schnellere operative Entscheidungen ermöglicht.

„Die Implementierung von Manhattan Active Warehouse Management ist ein wichtiger erster Schritt auf einem längeren Weg zu einer einheitlichen Lieferkette, die letztendlich Warehouse-, Transport-, Yard- und Personal-Management zusammenführt. In enger Zusammenarbeit mit Yusen und seinen Partnern wird unser Team an allen Aspekten des Projekts beteiligt sein, von der Konzeption über die Inbetriebnahme bis hin zur anschließenden Betreuung,” sagt Craig Summers, Vice President Northern Europe bei Manhattan Associates.

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de

ÜBER YUSEN LOGISTICS

Yusen Logistics (Europe) BV mit Hauptsitz in Amsterdam, Niederlande, ist Teil der Yusen Logistics Co. Ltd. Yusen Logistics (Europe) BV beschäftigt 7.500 Menschen, ist in 17 europäischen Ländern aktiv und betreibt mehr als 140 Standorte mit mehr als 1,3 Millionen m2 Lagerfläche. Die Geschäftsaktivitäten konzentrieren sich auf die Bereiche Automotive, Luft- und Raumfahrt, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Technologie und Lebensmittellogistik.

Yusen Logistics Co. Ltd. wurde 1955 in Tokio gegründet. Mit über 25.000 Mitarbeitern an mehr als 680 Standorten in 46 Ländern weltweit und über 3,4 Millionen m2 Lagerfläche gehört Yusen Logistics zu den Weltmarktführern in der Logistik.

Das Dienstleistungsportfolio reicht von Supply Chain Management und Consulting über Kontraktlogistik bis hin zur Gefahrstofflogistik und Reverse-Logistik. Im Bereich Transporte deckt Yusen Logistics alle Anforderungen ab: Luft- und Seefracht, Bahn- und LKW-Transporte, intermodale und multimodale Transportlösungen sowie Zollabfertigung - national und international.

Yusen Logistics Co. Ltd ist ein Mitglied der japanischen Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Gruppe, auch bekannt als NYK - einer der ältesten und größten Reedereien der Welt (gegründet 1885). Die Gruppe ist an der Tokioter Börse notiert, hat insgesamt 35.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 20 Milliarden US-Dollar.