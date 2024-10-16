Xsolla与乌兹别克斯坦信息技术园签署谅解备忘录以促进乌兹别克斯坦的游戏开发

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球视频游戏商务公司Xsolla与乌兹别克斯坦信息技术园签署谅解备忘录 (MOU)，以推动乌兹别克斯坦游戏产业的发展。 该谅解备忘录正式确定了两家组织之间的合作关系，并为2025年启动Xsolla IT Park Academy铺平了道路。 该学院旨在培训当地人才，为乌兹别克斯坦不断发展的游戏产业创造新的游戏制作和开发机会。

签约仪式在Xsolla位于洛杉矶的总部举行，乌兹别克斯坦信息技术园执行董事Abdulakhad Kuchkarov、信息技术园IT与服务出口主管Jahongir Kagirov和Xsolla首席投资官Dmitri Burkovskiy出席了仪式。

继今年4月在马来西亚吉隆坡开办Xsolla Curine Academy之后，Xsolla将游戏开发教育引入中亚和中东地区，而此次合作正是依托这一战略开展的。 Xsolla的目标是创建Xsolla Global Academy，为学生、游戏开发者和行业新星提供本地教育中心，让他们能够向重要的行业导师和专家学习，并直接在本地区深入开发自己的游戏创意。

该谅解备忘录概述了支持乌兹别克斯坦游戏开发的若干重要目标和计划，包括促进创新的孵化器和加速器。 本次合作的目标是到2030年在游戏领域创造就业机会，使乌兹别克斯坦成为游戏开发中心。 此合作伙伴关系将探索通过Xsolla平台支持本地和全球工作室的机会，并重点关注地区增长和国际合作。

Xsolla首席战略官Chris Hewish在谈到该合作伙伴关系时表示："我们相信，此次合作是乌兹别克斯坦发展游戏产业的关键一步。 Game Development Academy将成为培养下一代开发者和创新者的基石，我们期待看到这一举措将如何促进该地区的发展。”

乌兹别克斯坦信息科技园执行董事Abdulakhad Kuchkarov也有同感并表示， "这份谅解备忘录是我们支持乌兹别克斯坦游戏产业的重要里程碑。 凭借Xsolla的专业知识和我们培养人才的承诺，我们相信此合作关系将为当地和全球游戏界带来新机遇。”

Xsolla与乌兹别克斯坦信息科技园的合作标志着该地区游戏产业的发展翻开了激动人心的新篇章。 信息科技园和Xsolla将推动创新，创造可持续增长，并使乌兹别克斯坦成为全球游戏市场的参与者。

有关合作的更多信息，请访问xsolla.blog/uzbekistan

关于Xsolla

Xsolla是一家全球性的电子游戏商务公司，拥有一套专为电子游戏产业设计的强大工具和服务。自2005年成立以来，Xsolla已帮助数以千计各种规模的游戏开发商和发行商在全球多个平台上提供其游戏的融资、营销、发布和变现服务。Xsolla是游戏商务领域的创新领导者，其使命是解决全球发行、营销和变现所固有的复杂问题，帮助我们的合作伙伴触达更多地区，创造更多收入，并与全球游戏玩家建立良好的关系。Xsolla总部位于其诞生地加州洛杉矶，在伦敦、柏林、首尔、北京、吉隆坡、罗利、东京、蒙特利尔等世界各地城市设有办事处，为Valve、Twitch、Epic Games、Take-Two、KRAFTON、Nexters、NetEase、Playstudios、Playrix、miHoYo等大型游戏商提供鼎力支持。

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乌兹别克斯坦信息技术园

乌兹别克斯坦领先的创新中心，通过教育、基础设施和企业孵化支持该国IT行业的发展。 信息技术科技园的成立旨在培育一个蓬勃发展的技术生态系统，重点关注IT教育、加速和初创企业支持等领域，提供从培训到资金的一系列服务。 该组织还与国际和本地合作伙伴合作，促进出口、创造就业和培养数字人才。 信息技术园在将乌兹别克斯坦定位为地区IT中心方面发挥着关键作用，其目标是到2030年增加IT服务出口并创造30多万个就业岗位。

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