联想与NVIDIA共同打造联想混合式人工智能优势集全新解决方案及服务加速企业迈入人工智能时代

西雅图--()--(美国商业资讯)-- 在一年一度的联想全球创新科技大会上，联想集团正式发布与NVIDIA共同打造的联想混合式人工智能优势集，其涵盖了：基础设施&设备、数据、模型&软件、服务、联想人工智能应用库五大层级，充分发挥联想“全栈AI”能力及NVIDIA的优势，帮助企业加快人工智能的规模化部署和应用，加速人工智能下半场“向实”发展，推动各行业智能化转型和创新。

据联想此前发布的《2024年全球首席信息官报告》显示，全球61%的企业首席信息官（CIO）认为证明AI投资的投资回报率（ROI）极具挑战性。随着人工智能等技术不断渗透到个人与企业的真实应用场景，AI下半场从技术突破进入到落地应用的阶段，混合式人工智能已成为AI价值落地的必然路径。

联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，“混合式人工智能的落地离不开智能设备、智能基础设施、智能解决方案和服务三大支柱。联想与NVIDIA共同打造的联想混合式人工智能优势集，使企业能够从个人、企业以及公共平台获取所需能力和资源，更高效地实现AI落地，将智能转化为实实在在的商业成果。”

NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“人工智能正在重塑计算，并加速全球企业和行业的发展。联想与NVIDIA的合作正在革新企业计算，助力企业转变为 AI 智能体和数字智能平台，从而推动令人惊艳的速度、创新和生产力。”

混合式人工智能的设计、部署、管理和维护更为复杂，提供全面产品以及解决方案和服务的能力显得十分重要。基于联想混合式人工智能优势集，联想与NVIDIA还共同推出了联想人工智能快速启动、联想人工智能应用库、人工智能数据和技术基础架构等在内的全新混合式AI解决方案及服务，以高效、便捷和专业的方式，充分帮助企业实现AI技术落地到业务中的商业价值。

联想人工智能快速启动（Lenovo AI Fast Start）

联想人工智能快速启动服务，助力企业组织在数周内证明个人 AI、企业 AI 和公共 AI 平台用例的商业价值。其利用NVIDIA AI Enterprise软件平台，包括用于构建AI智能体的 NVIDIA NIM 微服务和 NVIDIA NeMo，为其提供所需的人工智能资源、专家和生态合作伙伴支持，助力企业利用自有的数据快速构建生成式人工智能用例解决方案，并根据业务独特需求对其进行定制，从而更大限度地提高在真实环境中的相关性，并加速大规模部署。

联想人工智能应用库（Lenovo AI Library）

联想人工智能应用库集合了诸多企业通用领域及垂直行业的AI智能体，为企业营销、IT运维、法务、客户服务等多个业务场景提供AI解决方案。通过联想“人工智能快速启动”服务，企业能够便捷地将联想人工智能应用库中的AI解决方案部署到业务中，迅速提升组织效率，即时体验AI带来的投资回报。联想还将与NVIDIA基于NVDIA AI Enterprise构建可定制的功能和垂直 AI 解决方案加速器，同时，计划未来将扩展至NVIDIA Omniverse平台。并与 AI 创新者和合作伙伴精心打造的生态系统一起，定制和集成最近发布的NVIDIA NIM Agent Blueprint（ NVIDIA AI Enterprise 软件平台的一部分）。

人工智能数据和技术基础架构（Data and Technology Foundations for AI）

随着AI的不断发展，许多企业正升级其IT基础设施，以适应智能化和人工智能转型的需要，为此背负了巨大的成本压力。联想的人工智能数据和技术基础架构解决方案与服务，帮助企业评估其平台的AI准备情况，并能通过切实可行且经济高效的措施，来优化和搭建其所需的数据、应用和云技术等IT基础设施。

基于联想全栈AI的战略布局，其设备和基础设施作为全新混合式人工智能解决方案的重要载体，也正加速与AI的融合。联想正不断扩展其AI终端产品组合，通过包含PC、服务器、工作站等一系列强大的AI设备和基础设施组合，与解决方案的紧密结合，使企业能够快速实现强大、负责任且可持续的人工智能。比如在AI基础设施方面，将自研的海神（Neptune）液冷技术不断迭代扩展至更多服务器设备，并将支持NVIDIA领先的加速计算平台，助力人工智能新时代企业实现更高的能源效率和可持续发展。

联想与NVIDIA共同打造的混合式人工智能优势集和一系列解决方案与服务，将加速企业迈入AI的新时代。未来，双方将持续致力于帮助企业推动可持续的AI应用，加速实现更可靠的AI成果，让人工智能真正落地，惠及千家万户、千行百业，实现“让世界充满AI”的愿景。

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Zeno Group for Lenovo: lenovossg@zenogroup.com

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