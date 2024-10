Megaport expande para mais 14 data centers na Europa e fortalece operações por meio de parcerias estratégicas

Megaport expands to 14 more data centres across Europe and strengthens operations through strategic partnerships (Graphic: Business Wire)

Megaport expands to 14 more data centres across Europe and strengthens operations through strategic partnerships (Graphic: Business Wire)

BRISBANE, Austrália--(BUSINESS WIRE)--A Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), a provedora líder global de Rede como Serviço (NaaS), tem o orgulho de anunciar sua expansão pela Europa com 14 novos locais de centros de dados em sete países, como também parcerias estratégicas com Portus Data Centers, NorthC Data Centers e Sipartech nos principais locais.

Esses novos pontos de presença (PoPs) e parcerias ampliam significativamente o alcance dos serviços da Megaport, permitindo que os clientes se conectem a um ecossistema muito mais amplo de provedores de serviços e centros de dados em toda a Europa por meio de uma rede subjacente escalável e de alto desempenho.

A Megaport colaborou com a operadora de centros de dados Portus Data Centers para expandir seu alcance na Alemanha. Ao implantar um novo PoP da Megaport em Munique, os clientes conjuntos agora se beneficiam de um alcance mais amplo e capacidades de conectividade aprimoradas na Europa Central.

A Megaport também fortaleceu sua parceria com a NorthC Data Centers nos Países Baixos, lançando um segundo Ponto de Presença (PoP) no centro de dados da NorthC em Almere, localizado na Região Metropolitana de Amsterdã. Os serviços da Megaport foram estabelecidos no centro de dados da NorthC em Oude Meer por vários anos, tornando o PoP de Almere a mais recente adição à sua presença crescente na Região Metropolitana de Amsterdã. Essa expansão faz parte de uma série mais ampla de iniciativas conjuntas com a NorthC Data Centers para melhorar a conectividade e a disponibilidade de serviços em todo o país.

Além disso, a Megaport finalizou sua parceria com a Sipartech, uma provedora de soluções de conectividade de alta velocidade. Com sua densa rede óptica na França e em outras capitais europeias, a Sipartech apoia a conectividade de última milha para clientes da Megaport na Europa Ocidental.

Essas parcerias importantes e 14 novos locais no total agora tornam ainda mais fácil para clientes em comum modernizarem sua conectividade de rede e se conectarem aos principais provedores de serviços de nuvem na Europa.

“ Expandir para tantas novas localidades na Europa, juntamente com parceiros tão excepcionais, nos permite levar a revolução da rede ainda mais para dentro da Europa, dando a novos clientes a capacidade de potencializar seus negócios e estabelecer conexões em menos de 60 segundos”, disse Michael Reid, CEO da Megaport.

“ Estamos entusiasmados em trabalhar com a Megaport em nosso data center de Nível IV em Munique para expandir seu alcance global em nossa infraestrutura de data center de alto desempenho. Agora, podemos oferecer a mais clientes na Alemanha uma ampla gama de soluções de conectividade para impulsionar o crescimento dos negócios”, disse Adriaan Oosthoek, presidente da Portus Data Centers.

“ A adição do novo Ponto de Presença da Megaport ao nosso data center em Almere significa que nossos clientes agora têm maior acesso a uma ampla variedade de serviços de conectividade e nuvem, garantindo que eles permaneçam na vanguarda da inovação e da transformação digital”, disse Vincent Wammes, diretor de Alianças Internacionais e Contas na NorthC Data Centers.

“ Estamos entusiasmados com a parceria com a Megaport. Juntos, compartilhamos uma visão comum: elevar a experiência de nossos clientes por meio de conectividade confiável e de alto desempenho. Esta parceria nos permite oferecer soluções de conectividade ainda mais inovadoras e personalizadas para nossos clientes na França, Espanha, Itália e além”, disse Julien Santina, presidente e fundador da Sipartech.

A base de clientes crescente da Megaport inclui empresas líderes como a Veolia Water, que aproveitou esses novos locais e parcerias para melhorar suas operações na Europa.

“ Com o ecossistema de parceiros em expansão, usar a Megaport nos permitiu diversificar nossa multicloud e aprimorar nossas operações por meio do acesso a múltiplos data centers em toda a Europa”, disse Vincent Lauriat, diretor de Tecnologia e vice-diretor de Informática da Veolia Water. “ Como resultado da implementação de sua conectividade confiável e resiliente, observamos um aumento notável na satisfação dos clientes e na geração de receita. Eles são um parceiro confiável”.

Para informações adicionais sobre a expansão europeia da Megaport, visite megaport.com/new-locations.

Sobre a Megaport

A Megaport está mudando a maneira como as empresas conectam sua infraestrutura, com uma plataforma inteligente e simples para gerenciar todas as conexões. Construa redes seguras, escaláveis e ágeis em apenas alguns cliques, acessando pontos finais globais e criando caminhos privados em minutos. Confiada pelas principais empresas do mundo, a Megaport faz parcerias com provedores de serviços globais, operadoras de DC, integradores de sistemas e empresas de serviços gerenciados, operando em mais de 860 locais habilitados ao redor do mundo. A Megaport é certificada pela ISO/IEC 27001. Junte-se à revolução das redes em megaport.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.