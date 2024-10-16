Megaport在欧洲增建14个数据中心，通过战略合作加强运营

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的网络即服务（NaaS）提供商Megaport Limited（澳大利亚证券交易所：MP1，以下简称“Megaport”）欣然宣布扩大欧洲业务，在七个国家新建14个数据中心并与Portus Data Centers、NorthC Data Centers和Sipartech在关键地区开展战略合作。

这些新接入点（PoP）和合作极大地扩展了Megaport的服务覆盖范围，让客户能够通过高性能、可扩展的网络，连接到整个欧洲更为广阔的服务提供商和数据中心生态系统。

Megaport已经与数据中心运营商Portus Data Centers合作以扩大该公司在德国的服务能力。通过在慕尼黑部署新的Megaport接入点，这两家公司的联合客户现在可以受益于在中欧地区更广泛的服务范围和更强的连接能力。

Megaport还加强了与NorthC Data Centers在荷兰的合作，在NorthC位于阿姆斯特丹都市区的阿尔默勒数据中心增加了第二个接入点（PoP）。Megaport的服务已在NorthC位于乌得勒支的数据中心开通多年，新增的阿尔默勒接入点扩大了在阿姆斯特丹都市区的服务范围。这也是该公司与NorthC Data Centers为了增强全国连接和服务可用性的整体联合计划的一部分。

此外，Megaport已经敲定了与高速连接解决方案提供商Sipartech的合作。借助在法国以及其他欧洲首都城市的国防光纤网络，Sipartech可为Megaport在西欧的客户提供最后一英里连接支持。

借助这些关键性的合作和总计14个新增站点，让双方的联合客户可以更加方便地升级网络连接并接入整个欧洲领先的云服务提供商。

“ 通过新增如此多的欧洲站点并与杰出的合作伙伴携手，让我们能够在欧洲实现进一步的网络革命，让新客户能够在不到60秒内建立连接并为业务加速”，Megaport首席执行官Michael Reid表示。

“ 能与Megaport在我们位于慕尼黑的四级数据中心合作，通过我们的高性能数据中心基础设施扩大他们的全球服务能力，让我们感到无比振奋。现在，我们可以为更多的德国客户提供丰富的连接解决方案，推动业务增长”，Portus Data Centers董事长Adriaan Oosthoek表示。

“ 通过在我们的阿尔默勒数据中心增加Megaport的新接入点，意味着我们的客户现在可以更好地访问多元化的连接和云服务，确保他们始终处于创新和数字化转型的前沿”，NorthC Data Centers国际联盟与客户总监Vincent Wammes表示。

“ 我们很高兴能与Megaport合作。我们两家公司秉承同样的愿景，那就是通过可靠、高性能的连接来提升客户体验。本次合作将有利于我们为法国、西班牙、意大利以及其他国家的客户提供更具创新的定制连接解决方案”，Sipartech总裁兼创始人Julien Santina表示。

Megaport不断壮大的客户群包括威立雅水务（Veolia Water）等领先的公司，该公司已经利用这些新站点和合作伙伴来改进在欧洲的运营。

“ 借助他们不断壮大的合作伙伴生态系统，通过使用Megaport的服务，让我们能够实现多云方案的多元化，并通过分布于全欧洲的多数据中心接入来增强我们的业务运营”，威立雅水务（Veolia Water）首席技术官兼副首席信息官Vincent Lauriat表示。“ 由于实施了他们可靠且富有韧性的连接，我们的客户满意度和收入创造能力都得到明显的提升。他们是一家值得信赖的合作伙伴。”

有关Megaport欧洲业务扩张的更多信息，请访问megaport.com/new-locations。

关于Megaport

Megaport致力于通过智能但简单的平台来管理解决方案，改变企业连接基础设施的方式。客户只需几次点击即可搭建安全、可扩展、敏捷的网络，并在几分钟内访问位于全球各地的端点并创建私有路径。Megaport深受全球领先的公司信赖，与全球服务提供商、数据中心运营商、系统集成商以及托管服务公司携手合作，在全球运营超过860个站点。Megaport通过了ISO/IEC 27001认证。要了解如何开始网络革命，请访问megaport.com。

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