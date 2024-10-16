西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在Lenovo年度Tech World创新大会上，Lenovo与FIFA正式宣布达成合作，Lenovo成为FIFA官方技术合作伙伴——这一合作涉及FIFA的顶级赞助类别。根据该协议，Lenovo将为在加拿大、墨西哥和美国举行的FIFA World Cup 2026™以及在巴西举行的FIFA Women’s World Cup 2027™提供技术支持。

这两项世界级赛事将为Lenovo提供绝佳的机会，不仅进一步提升其在全球范围内的品牌知名度，更重要的是，通过整合创新技术，促进足球运动的全球普及，并使其变得更加亲民、更加吸引人。

Lenovo的产品、服务和解决方案，包括利用和推动AI（人工智能）发展的新兴创新产品、标志性的ThinkPad笔记本电脑、平板电脑、摩托罗拉手机以及服务器，将全面融入2026和2027年的赛事。这些技术将为体育场馆的球迷体验、全球赛事转播、数据分析以及全球足球国家的数据共享提供强有力的技术支持。

Lenovo董事长兼CEO杨元庆表示： “作为全球领先的科技公司之一，我们非常高兴能与全球最受欢迎的运动合作。Lenovo将为人类历史上规模最大、观众最多、参赛国家最多的体育娱乐盛事提供技术支持，这些赛事对数据处理和技术的全球需求前所未有。”

“Lenovo非常自豪能够支持FIFA通过技术提升比赛水平、改善全球球迷体验，并推动创新，让全球各地的足球运动平等发展。我们期待Lenovo的尖端技术和AI创新在即将到来的赛事中大放异彩，向全世界展示智能科技的变革力量。”

FIFA主席Gianni Infantino补充道：“在FIFA，我们致力于推动足球运动在全球的普及，并让每个人都有机会参与这项运动。我们非常高兴能欢迎Lenovo加入我们的旅程，并与他们携手实施技术、创新和项目，推动我们的运动更广泛传播。数据和技术的结合能够帮助我们更好地了解球迷需求，我们将利用这些技术在FIFA World Cup 2026和FIFA Women’s World Cup 2027上为全球球迷创造无与伦比、难以忘怀的体验。”

“通过与Lenovo的合作，我们获得了一个支持我们在未来继续投资于数字技术和人工智能的强大伙伴，助力新一代的足球发展。”

这次具有里程碑意义的合作是Lenovo与FIFA的首次合作，进一步巩固了Lenovo在全球体育赛事技术支持方面的领先地位。

关于FIFA World Cup 2026™和FIFA Women’s World Cup 2027™

2026年FIFA World Cup™将首次由三个国家共同举办，并将迎来48支球队参赛。这将是世界杯自1994年24支球队参赛后再次回到美国，同时在2026年，墨西哥也将第三次举办这一全球体育盛会。加拿大在举办FIFA Women’s World Cup 2015™和其他重要的FIFA女子及青少年赛事中拥有丰富经验，而2026年FIFA世界杯将首次在加拿大举行。

FIFA Women’s World Cup 2027将是该赛事的第十届。继2023年在澳大利亚和新西兰举行的比赛后，届时将有32支球队参与角逐。作为历届FIFA Women’s World Cup™的参赛国，巴西将首次在南美洲举办FIFA女足世界杯，这也是该赛事历史上的首例。

关于Lenovo（联想）

Lenovo是一家年收入570亿美元的全球科技巨擘，位列《财富》世界500强第248名，每天服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。为实现“智能，为每一个可能”的宏伟愿景，Lenovo发挥作为全球最大个人电脑公司的成功优势，推出了从口袋到云端的产品组合，包括支持人工智能、人工智能就绪和人工智能优化的设备（个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑）、基础设施（服务器、存储、边缘、高性能计算和软件定义的基础设施）、软件、解决方案和服务。Lenovo不断投资于改变世界的创新技术，为世界各地的每一个人构建更公平、可信和智能的未来。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY)的名义在香港交易所上市。如需了解更多信息，请访问https://lenovo.com并通过我们的StoryHub阅读最新消息。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。