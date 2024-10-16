Lenovo與Innovations in Dementia合作推出了首個針對阿茨海默症和失智症患者的寫實AI虛擬化身

「Liv」是Ahmad Krayem使用的Alzheimer's Intelligence虛擬助手，Ahmad是參與Lenovo專案的焦點小組成員之一。(照片：美國商業資訊)

「Liv」是Ahmad Krayem使用的Alzheimer's Intelligence虛擬助手，Ahmad是參與Lenovo專案的焦點小組成員之一。(照片：美國商業資訊)

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今日在Lenovo Tech World上，Lenovo™與Innovations in Dementia合作推出了Alzheimer’s Intelligence專案，一個基於阿茨海默症和失智症患者生活經歷的寫實3D虛擬化身，搭載客製AI。這一概念驗證專案為正面臨失智症診斷的患者及其家庭提供全天候的虛擬對話助手，提供準確、隱私保護且充滿關懷的建議。

臨床流行病學與數位健康教授Dr. David Llewellyn表示：「全球約有5500萬人患有失智症，這一數字預計到2050年將達到1.39億，Lenovo『Alzheimer’s Intelligence』計劃中的AI進步展示了技術如何增強人類互動，為目前和未來患有失智症的個體提供一個寶貴的支持工具。」

在這項首創應用中，Lenovo率先利用其全面的技術解決方案組合，從個人到企業層面推動AI技術的實現。這項技術結合了數百名失智症和阿茨海默症患者的第一手經驗和建議，並將其整合到一個能夠進行即時、自然對話的寫實3D虛擬化身中。透過這個概念驗證專案，失智症患者只需點按一下，就能獲得即時的對話資源和幫助。

Lenovo安全長兼人工智慧官Doug Fisher表示：「隨著AI技術的快速發展，我們必須有目的地且負責任地利用這項技術，為那些可能被創新技術忽視的社群服務。這是我們致力於提供『智慧AI惠及所有人』的一部分，開發和部署能夠在各種規模上賦能每個人的技術。」

這個虛擬化身是由10位失智症和阿茨海默症患者的照片合成的。從每張照片的初始姿勢開始，生成式AI推演出數千個表情和角度，靈感來自這些患者的面部特徵。隨後，這些圖像被整合成一個資料集，並與一名表演者的面部影像融合，最終創造出AI虛擬化身「Liv」的形象。

為了創建Liv能夠提供的建議，構建了一個基於大型語言模型(LLM)的資料集，資料來自患有失智症者的親身經歷，包括來自Innovations in Dementia組織的Dementia Diaries專案中的記錄和深入的專家訪談。每當使用者提出問題(透過語音轉文字功能)時，LLM會查詢該資料集，根據為Liv設計的「人格」提供文本形式的答案，並基於為Liv構建的知識庫作答。這些回覆將透過專案中創建的語音合成器進行發聲。語意分析技術則用於分析回覆的情感，並反映在AI虛擬化身說話時的表情上。最後，即時4K視覺AI使語音合成器產生的語音看起來像是真實口語同步生成的。

Alzheimer’s Intelligence將使那些剛被診斷出患有失智症的人能夠提出只有經歷過這種疾病的人才能回答的問題，包括了解日常挑戰、與家人討論疾病以及探索新興趣。至關重要的是，整個體驗的設計以可使用性為重點，僅需最低限度的技術專業知識，並優先考慮自然和熟悉的互動方式。

該虛擬化身目前正在受控環境中由失智症患者進行試用，目標是未來能更廣泛地向公眾提供。項目的製作過程及初步互動已在以下連結的影片中記錄下來。

Alzheimer’s Intelligence專案提供了一種新的方式，讓人們輕鬆獲得基於真實失智症和阿茨海默症患者資料的寶貴見解。儘管資訊涵蓋範圍廣泛，開發團隊非常小心地為AI設置了明確的界限，確保虛擬化身不提供任何醫療建議。這包括與Llewellyn博士和Innovations in Dementia密切合作，他們在虛擬化身的建置和測試過程中提供了建議和諮詢。

該AI針對這一特定用途進行了訓練和測試，該專案是利用Lenovo的裝置、服務、軟體、伺服器和雲端解決方案設計和實現的。這是Lenovo首次將AI準備解決方案整合在一起，以開發這種虛擬化身。相關的裝置和解決方案包括：

Lenovo的技術合作夥伴Kaleida主導了該虛擬化身及其底層AI的開發，並利用Lenovo的AI專業服務來支持過程和安全性

ThinkStation P7伺服器、ThinkPad T14s Gen 6和ThinkPad X1 Carbon Gen 12 AIPC筆記型電腦，以及Lenovo Legion和ThinkVision顯示器及配件。

Innovations in Dementia的主任Steve Milton表示：「當人們首次被診斷出患有失智症時，他們可能會感到迷失，因為有太多問題需要解答。這個AI並不取代人際接觸，但它提供了一個基於其他失智症患者經驗和智慧的知識性和富有同情心的保證和建議來源。看到像Lenovo這樣的科技領導者優先考慮這種創新的AI應用，既認可失智症患者的專業知識，又以如此獨特的方式利用它來支持他們最需要的時候，真是太好了。」

Innovations in Dementia表示，約有20%向他們尋求幫助的人年齡在65歲以下，並且可能會與這種情況共存多年。這個非政府組織提倡對失智症的積極但現實的看法：儘管失智症會改變生活，但並不一定會結束生命。

Lenovo的Doug Fisher評論道：「我們認識到讓每個人在創新中發聲的重要性。隨著人工智慧和更智慧科技的巨大進步，現在正是探索和試驗創新的時機，負責任地使用像人工智慧這樣的科技來造福更多人。最終，這是重新想像一個未來的過程，在這個未來，科技是為所有人而存在，也源自於所有人，讓每個人都能在我們這一代最具變革性的科技中發聲。」

Gail Gregory和Ahmad Krayem，焦點小組參與者的評論…

Gail Gregory說：「讓真正的人參與到虛擬化身的創造中是非常重要的。因為那些患有失智症的人才是真正的專家。我們是生活在其中的人。你不能僅僅從教科書中獲取資料，因為那不是真實的。它必須是真實的。越是逼真，就越能引起共鳴。我認為這將成為一個非常有用的工具，尤其是對於那些獨居的人來說，因為他們沒有任何人可以詢問。」

Ahmad Krayem說：「我想幫助其他最近被診斷出失智症的人，讓他們安心，告訴他們這不是一件可怕的事情。醫生可以告訴你該吃什麼藥，但只有生活在失智症中的人，才能告訴你他們到底經歷了什麼。」

如需觀看Alzheimer’s Intelligence影片， 請按一下這裡

本片的參與者包括：

Gail Gregory：在55歲時被診斷為阿茲海默症的Gail，顛覆了人們對失智症患者的普遍刻板印象。她能夠用幽默的方式討論嚴肅話題，並且坦率表達自己的意見和掙扎。

Ahmad Krayem：Ahmad在60年代初期被診斷出早期失智症，這是經過他妻子(藥劑師)堅持讓他進行檢查後才發現的。Ahmad覺得停止工作是一個巨大的挑戰，並經歷了否認與接受的旅程。他熱衷於幫助其他經歷過相同情況的人。

Alzheimer’s Intelligence是一個概念驗證工具，目前尚未公開提供，但對於任何想要聆聽阿茲海默症或失智症患者心聲的人，可以聯絡英國的Innovations in Dementia或美國的阿茲海默症協會。

與該虛擬化身互動的範例：

問：我總是忘記吃藥。我怎麼能記得？

答：忘記像是服藥這類的事情很常見。或許設定一個日常作息會有幫助，比如在用餐時或每天同一時間服藥。你也可以試著在手機上設置鬧鐘或提醒。還有藥盒，也會很有用。你覺得這些選項有適合你的嗎？

問：我如何與朋友和家人談論我的診斷結果？

答：和朋友及家人談論你的診斷結果可能是一個艱巨的任務，但這同時也能幫助帶來支持和理解。你可以從分享自己今天的感受開始，也可以簡單談談你對自己病情的了解。鼓勵他們提出問題，因為這樣可以幫助他們理解你正在經歷的事情。坦誠表達你的恐懼或擔憂也是可以的。你覺得這樣可能會有幫助嗎？

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入570億美元的全球化科技巨擘，名列《財富》世界500強第248名，每天服務遍布全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的公司願景，Lenovo在不斷鞏固全球個人電腦市場冠軍地位的基礎上，積極建構從口袋到雲端的運算能力，現已擁有包括AI賦能、AI就緒和AI最佳化的終端(個人電腦、工作站、智慧型手機、平板電腦)、基礎設施(伺服器、儲存、邊緣運算、高效能運算以及軟體定義等基礎設施)、軟體、解決方案和服務在內的完整產品路線圖。Lenovo持續投資於改變世界的創新，為世界各地的人們成就一個更加包容、值得信賴且更加智慧的未來。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名義在香港交易所上市。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.lenovo.com或透過我們的StoryHub瞭解最新新聞。

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