Esri和Autodesk在Autodesk Forma中深化與ArcGIS資料的整合

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 地理資訊系統（GIS）技術和位置智慧領域的全球領導者Esri與建築、工程、施工和營運（AECO）行業建築資訊模型（BIM）技術的全球領導者Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) 進一步加強雙方的策略聯盟。最新的整合將Esri的權威地理空間參考資料引入Autodesk Forma，從而改進了AECO專業人員的早期設計和規劃階段。

一直以來，AECO專業人員在規劃階段需要使用多種工具，往往導致效率低下和資料遺失。將ArcGIS資料整合到Autodesk Forma中，可以從一開始就提供連貫一致的空間資料和分析，從而解決這些難題。在早期設計和規劃期間，GIS和BIM技術的綜合優勢可增強團隊的製圖能力，改善協作，有助於降低專案成本並縮短工期。

Esri全球AEC商務拓展總監Kathleen Kewley表示：「Esri很高興能與Autodesk擴大合作，首次將GIS和BIM的強大功能引入整個專案生命週期，為我們的共有客戶提供更無縫的體驗。」

透過將ArcGIS資料整合到Autodesk Forma中，建築師和規劃師在開始設計時便能夠即時存取全面的地理背景，包括Esri的ArcGIS基礎圖和精選的ArcGIS Living Atlas of the World資料層——全球地理資訊的最重要集合。這項整合讓GIS團隊和建築師能夠無縫協作、快速存取資料並提供即時回饋，從而做出更好的決策並改善專案成果。

Autodesk基礎設施商業策略總監Eric DesRoche表示：「與Esri的合作讓我們能夠為客戶提供無與倫比的地理視角，這是ArcGIS為AECO專案工作流程帶來的。有了觸手可及的Esri上下文資料，建築師和規劃師可以透過Autodesk Forma，在設計時考慮到地理位置和永續性，從而使專案更具彈性，能夠更好地支援當地社區。」

今年稍早，Esri的ArcGIS基礎圖與Autodesk Civil 3D及Autodesk AutoCAD整合，為建築師、工程師、規劃師和承包商提供了詳細的地理空間資料和製圖功能。 ArcGIS資料與Autodesk Forma的整合旨在統一GIS和BIM的策略聯盟，從而為AECO專業人員提供真正的商業價值。

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關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com.

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