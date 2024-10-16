西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在Lenovo年度Tech World創新大會上，Lenovo與FIFA正式宣佈達成合作，Lenovo成為FIFA官方技術合作夥伴——這一合作涉及FIFA的頂級贊助類別。根據該協定，Lenovo將為在加拿大、墨西哥和美國舉行的 FIFA World Cup 2026™以及在巴西舉行的FIFA Women’s World Cup 2027™提供技術支援。

這兩項世界級賽事將為Lenovo提供絕佳的機會，不僅進一步提升其在全球範圍內的品牌知名度，更重要的是，透過整合創新技術，促進足球運動的全球普及，並使這項運動變得更加親民、更加吸引人。

Lenovo的產品、服務和解決方案，包括利用和推動AI（人工智慧）發展的新興創新產品、標誌性的ThinkPad筆記型電腦、平板電腦、摩托羅拉手機以及伺服器，將全面融入2026和2027年的賽事。這些技術將改善球迷在體育場館的和全球賽事轉播的體驗、強化資料分析以及促進全球所有足球國家的資料共用。

Lenovo董事長兼CEO楊元慶表示：「作為全球領先的科技公司之一，我們非常高興能與全球最受歡迎的運動合作。Lenovo將為人類歷史上規模最大、觀眾最多、參賽國家最多的體育娛樂盛事提供技術支援，這些賽事對全球資料處理和技術有著前所未有的需求。」

「Lenovo非常自豪能夠支持FIFA通過技術提升比賽水準、改善全球球迷體驗，並推動創新，讓全球各地的足球運動平等發展。我們期待Lenovo的尖端技術和AI創新在即將到來的賽事中大放異彩，向全世界展示智慧科技的變革力量。」

FIFA主席Gianni Infantino補充道：「FIFA致力於推動足球運動在全球的普及，並讓每個人都有機會參與這項運動。我們非常高興能歡迎Lenovo加入我們的旅程，並與他們攜手實施技術、創新和專案，推動我們的運動更廣泛傳播。資料和技術的結合能夠幫助我們更好地瞭解球迷需求，我們將利用這些技術在2026年FIFA世界盃和2027年FIFA女足世界盃上為全球球迷創造無與倫比、難以忘懷的體驗。」

「透過與Lenovo的合作，我們獲得了一個支援我們在未來繼續投資於數位技術和人工智慧的強大夥伴，促進新一代足球發展。」

這次具有里程碑意義的合作是Lenovo與FIFA的首次合作，進一步鞏固了Lenovo為全球體育賽事提供技術支援的領先地位。

關於FIFA World Cup 2026™和FIFA Women’s World Cup 2027™

FIFA World Cup™將首次由三個國家共同舉辦，並將迎來48支球隊參賽。這將是世界盃自1994年24支球隊參賽後再次回到美國，同時在2026年，墨西哥也將第三次舉辦這一全球體育盛會。加拿大在舉辦FIFA Women’s World Cup 2015™和其他重要的FIFA女子及青少年賽事中擁有豐富經驗，而2026年FIFA世界盃將首次在加拿大舉行。

2027年FIFA女足世界盃將是該賽事的第十屆。繼2023年在澳大利亞和紐西蘭舉行的比賽後，屆時將有32支球隊參與角逐。作為歷屆FIFA Women’s World Cup™的參賽國，巴西將首次在南美洲舉辦FIFA女足世界盃，這也是該賽事歷史上的首例。

關於Lenovo

Lenovo是一家年收入570億美元的全球科技巨擘，位列《財富》世界500強第248名，每天服務遍佈全球180個市場數以百萬計的客戶。為實現「智慧，為每一個可能」的宏偉願景，Lenovo發揮作為全球最大個人電腦公司的成功優勢，推出了從口袋到雲端的產品組合，包括支援人工智慧、人工智慧就緒和人工智慧優化的設備（個人電腦、工作站、智慧手機、平板電腦）、基礎設施（伺服器、儲存、邊緣、高性能計算和軟體定義的基礎設施）、軟體、解決方案和服務。Lenovo不斷投資於改變世界的創新技術，為世界各地的每一個人構建更公平、可信和智慧的未來。Lenovo在香港交易所上市，股票交易代碼為Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY)。如需瞭解更多資訊，請造訪https://lenovo.com並透過我們的StoryHub閱讀最新訊息。

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