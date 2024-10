Hybrid AI Advantage com NVIDIA da Lenovo acelera a tomada de decisão mais inteligente e aprimora os processos operacionais para a obtenção de melhores resultados comerciais.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--O presidente do conselho de administração da Lenovo e CEO, Yuanqing Yang, em sua apresentação da abertura com o fundador da NVIDIA e CEO, Jensen Huang, revelaram o Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA na Lenovo Tech World deste ano, o evento anual de inovação tecnológica global da Lenovo. Habilitado pelos recursos full-stack da Lenovo e da Lenovo AI Library, juntamente com o software NVIDIA AI, computação acelerada e rede, o Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA ajuda as empresas a transformarem dados e inteligência em resultados de negócios de maneira mais rápida e eficiente, acelerando a adoção de IA e proporcionando um maior retorno sobre o investimento (ROI).

O Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA chega em um momento em que as empresas estão cada vez mais concentradas em soluções comprovadas para promover a inovação e solucionar desafios de negócios singulares. Uma pesquisa recente da Lenovo revelou que 61% dos CIOs consideram muito desafiador demonstrar o ROI de seus investimentos em IA. O Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA possibilita que os clientes aproveitem as soluções pré-validadas e industrializadas para a implantação acelerada.

" A oferta de IA híbrida exige o uso de um portfólio específico e experiência em serviços de IA que tornem simples a aplicação do mundo real para empresas. A nossa parceria com a NVIDIA reúne o que há de melhor das duas empresas para garantir resultados de inteligência artificial rápidos e confiáveis para diferentes setores da indústria. O Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA ajuda os clientes a conseguirem resultados mais rápido ao possibilitar que pessoas acessem inteligência relevante em plataformas de IA pessoais, empresariais e públicas", disse Yang.

" A IA está reinventando a computação e acelerando negócios e indústrias em todo o mundo", disse Huang. “ A colaboração da Lenovo e NVIDIA pretende revolucionar a computação empresarial, ajudar na transformação de empresas em plataformas de agentes de IA e inteligência artificial que promovam a velocidade, inovação e produtividade."

O Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA combina recursos de IA full-stack para uma industrialização tipo fábrica e a confiabilidade com uma biblioteca de soluções de casos de uso de IA prontas para a personalização que ajudam os clientes a superar as barreiras ao ROI da IA. As duas empresas fizeram uma parceria que planeja integrar a computação acelerada, a rede, o software e os modelos de IA da NVIDIA na estrutura de solução modular Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA para desempenho otimizado. No palco principal do Tech World, a Lenovo e a NVIDIA anunciaram soluções desenvolvidas para ajudar os clientes a maximizar a velocidade, a inovação, a produtividade e a eficiência energética:

Lenovo AI Fast Start: implementação acelerada

O Lenovo AI Fast Start ajuda as empresas a comprovarem o valor comercial de casos de uso em plataformas de IA pessoal, IA empresarial e IA pública em poucas semanas. Ao aproveitar a plataforma de software NVIDIA AI Enterprise, que inclui os microsserviços NVIDIA NIM e o NVIDIA NeMo para a criação de agentes de IA, o Lenovo AI Fast Start proporciona acesso aos clientes a ativos de IA, especialistas e parceiros que ajudam as empresas a criarem rapidamente soluções de casos de uso de IA generativa com seus próprios dados e adaptá-las para atender às necessidades exclusivas de seus negócios, maximizando a relevância em ambientes do mundo real e acelerando o progresso para implantação em escala.

Lenovo AI Library

A Lenovo AI Library dá vida à IA híbrida com aceleradores de casos de uso de IA comprovados, incluindo modelos de linguagem específicos de domínio e agentes funcionais e verticais.​ Abrangendo casos relevantes em diversos campos, como marketing, operações de TI, jurídico, desenvolvimento de produtos e atendimento ao cliente, as soluções pré-validadas na Lenovo AI Library ajudam os clientes a acelerarem a implantação para agilização dos resultados da IA. A Lenovo e a NVIDIA estão construindo aceleradores de soluções de IA funcionais e verticais e prontos para personalização no NVIDIA AI Enterprise e, no futuro, nas plataformas NVIDIA Omniverse para a Lenovo AI Library. Com um ecossistema selecionado de inovadores e parceiros de IA, o Lenovo AI Services também pretende personalizar a integrar o recentemente anunciado NVIDIA NIM Agent Blueprints, também parte da plataforma de software NVIDIA AI Enterprise.

Fundamentos de dados e tecnologia para IA

Muitas empresas possuem uma dívida tecnológica e precisam de ajuda para modernizar suas plataformas e obter valor através da inteligência artificial. O serviço Lenovo Data and Tech Foundations for AI ajuda os clientes a avaliarem a prontidão de suas plataformas e depois a tomarem medidas pragmáticas e econômicas para a modernização de seus dados, aplicativos e tecnologias de nuvem com aceleradores, ferramentas e metodologias comprovados. ​Em toda a full-stack, a Lenovo planeja aproveitar os modelos de computação acelerada, rede, software e IA da NVIDIA para permitir que os clientes extraiam o máximo de valor de seus investimentos em dados e tecnologia.

Infraestrutura pronta para IA e resfriamento líquido Lenovo Neptune

Conforme as demandas por IA aumentam, a computação empresarial deve evoluir para atender à necessidade de processamento de mais dados em todos os lugares, enquanto atende às crescentes exigências por energia. Desde o primeiro anúncio da abordagem de IA híbrida da Lenovo com a NVIDIA em outubro de 2023, o portfólio da Lenovo se expandiu para incluir mais de 80 plataformas de alto desempenho e eficiência energética1. Com mais de uma década de liderança em inovação de resfriamento de líquidos, a sexta geração do Lenovo Neptune oferece supercomputação para empresas de todos os tamanhos com resfriamento a água que alimenta com eficiência a plataforma NVIDIA Blackwell e a IA em escala. O Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA assegura maior eficiência energética com2 um portfólio de infraestrutura poderosa, estações de trabalho, PCs e software de gerenciamento prontos para IA.

O Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA representa uma nova era de implantação de IA para empresas do mundo inteiro, solucionando efetivamente um obstáculo primário ao ROI da IA. O Lenovo Hybrid AI Advantage com NVIDIA oferece às empresas acesso à inteligência relevante de plataformas de IA híbrida para poderem tomar decisões mais inteligentes com a otimização de processos, aumento da produtividade, melhoria da eficiência e maximização da inovação para o crescimento. Ao simplificar o processo de implantação e desbloquear a inteligência com os agentes de IA, a Lenovo e a NVIDIA ajudam as empresas a obterem resultados de IA mais rápidos e confiáveis ​​que possibilitam a modernização e permanência competitiva no cenário digital acelerado e em evolução de hoje.

Para mais informações sobre o Hybrid AI Advantage da Lenovo com NVIDIA, visite: https://www.lenovo.com/us/en/services/ai-services/

1. Baseado em dados da Lenovo da pesquisa interna da Lenovo ISG

2. Baseado em dados da Lenovo

LENOVO e NEPTUNE são marcas comerciais da Lenovo. NVIDIA é uma marca comercial da NVIDIA Corporation, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. ©2024 Lenovo Group Limited.

