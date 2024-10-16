Megaport 歐洲版圖擴展至 14 個數據中心，以策略夥伴關係強化營運

澳洲布里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的網絡即服務 (NaaS) 供應商 Megaport Limited (ASX: MP1)（簡稱「Megaport」）欣然宣布擴展歐洲業務版圖，新增橫跨七個國家的 14 個數據中心據點，並與位於策略性地區的 Portus 數據中心、NorthC 數據中心和 Sipartech 建立策略夥伴關係。

憑藉新設立的接入點 (PoP) 及與合作夥伴建立的緊密關係，Megaport 的服務網絡得以大幅擴展，客戶可以透過高效能、可擴展的網絡基礎設施，輕鬆連接至覆蓋歐洲的服務供應商和數據中心。

Megaport 與數據中心營運商 Portus 數據中心攜手合作，拓展其在德國的服務版圖。憑藉在慕尼黑部署的全新 Megaport 接入點，雙方的客戶現可享有更廣泛的中歐服務範圍及更強大的連接能力。

Megaport 還強化了與荷蘭 NorthC 數據中心的合作夥伴關係，在位於阿姆斯特丹都會區的阿爾梅勒 NorthC 數據中心啟動第二個接入點 (PoP)。Megaport 服務已於 NorthC 位於舊梅爾的數據中心運行多年，而阿爾梅勒接入點則標誌著 Megaport 在阿姆斯特丹都會區持續擴展業務的最新里程碑。此擴展計劃是 Megaport 與 NorthC 數據中心一系列廣泛合作項目的一部分，旨在提升荷蘭全國的網絡連接能力和服務可用性。

此外，Megaport 已與高速連接解決方案供應商 Sipartech 建立合作夥伴關係。Sipartech 在法國及其他歐洲首都城市擁有密集的光纖網絡，為西歐的 Megaport 客戶提供最後一哩的連接服務。

透過建立這些重要的合作夥伴關係，以及新增的 14 個服務據點，客戶可以更輕鬆地實現網絡連接現代化，並連接至歐洲領先的雲端服務供應商。

Megaport 行政總裁 Michael Reid 表示：「我們很高興能與這些傑出的合作夥伴攜手，將 Megaport 的服務拓展至眾多新的歐洲據點，讓更多歐洲企業體驗 Megaport 引領的網絡革新，提升業務效率，並在 60 秒內建立網絡連接。」

Portus 數據中心董事長 Adriaan Oosthoek 表示：「我們很高興與 Megaport 在慕尼黑的 Tier IV 數據中心合作，在其高效能數據中心基礎架構上，擴展 Megaport 的全球業務範圍。現在，我們可以為更多德國客戶提供種類繁多的連接解決方案，助其業務增長。」

NorthC 數據中心國際聯盟和客戶總監 Vincent Wammes 表示：「Megaport 新接入點加入我們的阿爾梅勒數據中心，意味着我們的客戶可以更便捷地使用各種連接和雲端服務，確保他們在創新和數碼轉型方面保持領先地位。」

Sipartech 總裁兼創辦人 Julien Santina 表示：「我們很高興與 Megaport 合作。我們擁有共同的願景：透過可靠的高效能連接提升客戶體驗。此合作夥伴關係使我們能夠為法國、西班牙、意大利及其他地區的客戶，提供更創新、更個人化的連接解決方案。」

Megaport 不斷增長的客戶群包括 Veolia Water 等行業領袖，他們善用這些新據點和合作夥伴，優化其歐洲業務。

「Megaport 擁有不斷發展的合作夥伴生態系統，讓我們能夠實現多雲端多元化，並透過遍佈歐洲的多個數據中心加強公司營運，」Veolia Water 技術總監兼資訊總監助理 Vincent Lauriat 表示，「採用 Megaport 可靠且靈活的連接方案後，我們的客戶滿意度和收益均顯著提升。Megaport 是我們值得信賴的合作夥伴。」

如欲了解更多關於 Megaport 歐洲業務擴展的資訊，請瀏覽 megaport.com/new-locations。

關於Megaport

Megaport 正在改變企業連接基礎設施的方式，能夠用一個智慧、簡單的平台管理每一項連接。只需點選幾下，就能建立安全、可擴充和靈活的網路，在幾分鐘內造訪全球端點並建立專用路徑。Megaport 與全球服務提供者、DC 營運商、系統集成商和代管服務公司建立了合作夥伴關係，並在全球860多個地點營運，深受全球領先企業的信賴。Megaport 已通過 ISO/IEC 27001 認證。敬請加入網路革命：megaport.com

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