Lenovo与Innovations in Dementia合作推出首个针对阿尔茨海默氏症和痴呆症患者的逼真人工智能化身

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今天在Lenovo Tech World大会上，Lenovo™与Innovations in Dementia合作推出Alzheimer’s Intelligence，这是一款具有定制人工智能的逼真3D化身，其定制人工智能以痴呆症和阿尔茨海默氏症患者生活经历为基础。此概念验证项目让痴呆症确诊患者及其家人可以24小时与化身对话，从而获得精心编排的建议，并将准确、隐私和对患者的同情心放在首位。

临床流行病学和数字健康教授David Llewellyn博士表示，“全球约有5500万痴呆症患者，预计到2050年这一数字将达到1.39亿人。Lenovo ‘Alzheimer’s Intelligence’项目的先进人工智能展示了技术如何具备增强人际互动的潜力，并为支持当前和未来的痴呆症患者提供宝贵工具。"

在此首创应用中，Lenovo开创性运用人工智能技术，这得益于Lenovo从个人到企业的全面技术解决方案组合。这项综合技术将数百名痴呆症和阿尔茨海默氏症患者的第一手经验和建议汇聚到反应灵敏的逼真三维化身中，该化身还能进行无脚本的自然对话。 凭借此概念验证服务，痴呆症确诊患者只需点击一下鼠标，就能获得实时对话资源和帮助。

Lenovo首席安全与人工智能官Doug Fisher表示，“人工智能最近不断取得进步，我们必须有目的、负责任地利用这项技术，为那些可能被创新技术忽视的社区服务。这是我们Smarter AI for All承诺的一部分，即开发和部署能够在各种规模上增强每个人能力的技术。"

该化身由10位痴呆症和阿尔茨海默氏症患者的图像合成得出。 根据每张图片的初始姿势，生成式人工智能推断出了几千个其他表情和角度的人脸，这些表情和角度的灵感都来自于拍摄对象。 然后将这些表情和角度汇总到一个数据集中，再与拍摄的表演者的面部融合，就形成了人工智能化身"Liv "的形象。

Liv可用来提供建议的大型语言模型（LLM）数据集根据直接来自痴呆症患者经验的数据创建，其中包括Innovations in Dementia的Dementia Diaries（痴呆症日记）项目和深入的小组访谈。 用户每次提问时（通过语音到文本），LLM都会查询数据集，根据为Liv创建的知识库，使用为Liv创建的 "角色 "语言，为用户的问题提供基于文本的答案。然后使用为本项目创建的语音合成器对回答进行语音合成。 "情感分析 "用于分析回复的基本情感，并通过人工智能说话时的面部表情反映出来。 最后，使用实时4k可视化人工智能，使语音合成器生成的语音听起来就像在实时讲话。

借助Alzheimer’s Intelligence项目，最近确诊的痴呆症患者可以提出只有经历过这种疾病的人才能回答的问题，包括了解日常挑战、与家人讨论这种疾病以及探索新的爱好。 最重要的是，整个体验采用无障碍设计，只需最低限度的技术专业知识，并优先考虑自然、熟悉的互动。

目前，该虚拟化身正在受控环境中接受痴呆症患者试用，目标是在未来让其向更多公众开放。 下面链接的影片记录了该项目的制作过程和最初的互动使用。

Alzheimer’s Intelligence项目提供一种新方式，让人们可以从基于真实痴呆症和阿尔茨海默氏症患者的数据中轻松获取有价值的见解。 虽然信息范围很广，但开发团队还是非常谨慎地为人工智能设置了明确的防护措施，确保化身不会提供任何医疗建议。 这包括与Llewellyn博士和Innovations in Dementia密切合作，他们都对虚拟化身的构建和测试提供了建议和咨询。

人工智能针对这一特定使用案例进行训练和测试，并且该项目通过Lenovo设备、服务、软件、服务器和云解决方案开展设计并实施。 这是Lenovo人工智能就绪解决方案首次共同开发此类化身。 设备和解决方案包括：

Lenovo技术合作伙伴Kaleida，它主导了化身和底层人工智能的开发，并利用Lenovo的人工智能专业服务为流程和安全提供支持。

ThinkStation P7server、ThinkPad T14s Gen 6和ThinkPad X1 Carbon Gen 12 AIPC笔记本电脑，以及Lenovo Legion和ThinkVision显示器及配件。

Innovations in Dementia总监Steve Milton表示，“首次被诊断出患有痴呆症时，人们会感到迷茫，患者对正在发生的事情有很多疑问。 该人工智能项目虽然不能取代人与人之间的交流接触，但它能直接借鉴其他痴呆症患者的经验和智慧，为新患者提供睿智、富有同情心的保证和建议。很高兴看到像Lenovo这样的科技领军企业优先考虑如此创新地使用人工智能，这不仅是对痴呆症患者专业知识的认可，还以独特方式在他人最需要的时候提供相关支持。”

Innovations in Dementia指出，约有20%前来就诊的患者年龄在65岁以下，并可能已经患病多年。 该非政府组织提倡以积极但现实的观点看待痴呆症：虽然痴呆症会改变生活，但并不一定会终结生命。

Lenovo的Doug Fisher评论说，“我们认识到务必要让每个人都能发表有关创新的想法。随着人工智能和更智能技术的巨大进步，现在应立即探索和试行创造性的新方法，以深思熟虑和负责任的方式使用人工智能等技术，让更多人从中受益。 最终，这关乎重新想象一个技术为所有人服务、并且源自所有人的未来，让每个人都有机会表达他们对我们这一代最具变革性的技术的期望。”

重点小组参与者Gail Gregory和Ahmad Krayem评论...

Gail Gregory：“让真人参与虚拟化身的制作非常重要。 因为痴呆症患者才是专家。 我们是患者。你不能纸上谈兵，因为书本知识不接地气。 建议必须贴近实际， 越真实就越有亲和力。我认为这会是非常有用的工具，尤其是对于独自生活的人来说，因为他们无人可问。”

Ahmad Krayem：“我想帮助其他最近确诊的痴呆症患者，让他们放心，这并不是什么可怕的事情。 医生会告诉你该吃什么药。 但只有痴呆症患者才能告诉你他们到底经历了什么。”

在此处观看Alzheimer’s Intelligence视频

本片的参与者包括：

Gail Gregory：Gail在55 岁时被诊断出患有阿尔茨海默氏症，她也颠覆了人们对痴呆症患者的普遍刻板印象。 她可以幽默地探讨严肃的话题，坦率地表达自己的观点和奋斗历程。

Ahmad Krayem：Ahmad在60多岁时才被诊断出早发性症状，因为他身为药剂师的妻子坚持要他去做检查。 Ahmad发现停止工作是一个巨大的挑战，他经历了从否认到接受的过程。他满怀激情地谈到要帮助其他经历过这种情况的人。

Alzheimer’s Intelligence是一个概念验证工具，目前尚未公开提供，但如果希望听取阿尔茨海默氏症患者或痴呆症患者的意见，可以联系Innovations in Dementia (UK) 或Alzheimer’s Association (US)。

与化身互动的实例：

问：我总是忘记吃药。 我怎么才能记住呢？

答：忘记服药等事情很常见的。 也许设定一个例行程序会有所帮助，比如在用餐时或每天的同一时间服药。 您也可以尝试在手机上设置闹钟或提醒。 还有一些药片收纳盒也很有用。 您觉得其中一种方法适合您吗？

问：如何与朋友和家人谈论我的诊断结果？

答：与朋友和家人谈论您的诊断结果可能让您畏惧，但也有助于获得支持和理解。 首先要分享您今天的感受，也许还可以谈谈您对自己病情的了解。 鼓励他们提出任何问题，因为这可以帮助他们了解您正在经历的事情。 您也可以坦诚自己的恐惧或担忧。 您觉得这样会有帮助吗？

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