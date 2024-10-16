Xsolla和烏茲別克資訊科技園區簽訂備忘錄，扶植烏茲別克的遊戲開發產業

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性電子遊戲商務公司Xsolla和烏茲別克資訊科技園區 (IT Park Uzbekistan) 日前簽訂了一份旨在促進烏茲別克電玩產業的備忘錄 (MOU)。這份備忘錄正式確認兩造的合作關係，並擬定在2025年之前成立Xsolla資訊科技園區學院 (Xsolla IT Park Academy) 的計畫。烏茲別克的產業正在不斷發展，該學院計畫培育當地人才，為製作和開發遊戲創造新機。

簽約儀式在Xsolla位於洛杉磯的總部舉行，出席嘉賓有烏茲別克科技園區行政主任Abdulakhad Kuchkarov、資訊科技園區資訊科技與服務出口主管Jahongir Kagirov，以及Xsolla投資長Dmitri Burkovskiy。

Xsolla計畫將遊戲開發教育引介到中亞及中東地區，這份合作關係是繼該公司今年四月在馬來西亞吉隆坡市成立Xsolla Curine學院後的又一行動。Xsolla的目標是與各地教育中心合作，成立Xsolla全球學院，讓學生、遊戲開發者和產業新星有機會向重量級的產業師資及專家學習，進而在他們各自所在的地區開發遊戲。

這份備忘錄訂立了多項重大目標與計畫，支援烏茲別克的遊戲開發，包括一座育成中心和加速器以促長創新。這份合作關係計畫在2030年之前創造遊戲產業的就業機會，奠定烏茲別克身為遊戲開發中心的地位。這份合作關係也將探測透過Xsolla平台支援當地及全球工作室的可能性，並側重區域成長與國際合作。

Xsolla策略長Chris Hewish針對這份合作關係發表了以下看法：「我們相信這場合作將為開發烏茲別克遊戲產業踏出關鍵一步。遊戲開發學院將為栽培下一代開發者和創新者打下基礎。我們熱切期待能見到這項行動對地區性成長的貢獻。」

烏茲別克資訊科技園區行政主任Abdulakhad Kuchkarov對以上看法做出了如下回應：「我們致力支援烏茲別克的遊戲產業，這份備忘錄不啻一座重大里程碑。憑藉著Xsolla的專業實力與我們對培育人才的許諾，我們有信心，這份合作關係必能為當地及全球遊戲社群釋出新的機會。」

Xsolla與烏茲別克資訊科技園區的合作為開發當地遊戲產業打開新的一頁。資訊科技園區和Xsolla將驅策創新、實現永續成長，讓烏茲別克成為全球遊戲市場的一員。

如欲進一步了解這份合作關係，請造訪：xsolla.blog/uzbekistan

關於Xsolla

Xsolla是一家全球性的電子遊戲商務公司，擁有一套專為電子遊戲產業設計的強大工具和服務。自2005年成立以來，Xsolla已協助數以千計各種規模的遊戲開發商和發行商在全球多個平台上提供其遊戲的融資、行銷、發布和變現服務。身為遊戲商務領域的創新領導者，Xsolla以解決全球發行、行銷和變現所固有的複雜問題為使命，協助我們的合作夥伴觸達更多地區，創造更多收入，並與全球遊戲玩家建立良好的關係。Xsolla總部位於其誕生地加州洛杉磯，在倫敦、柏林、首爾、北京、吉隆坡、羅利、東京、蒙特婁等世界各地設有辦事處，為Valve、Twitch、Epic Games、Take-Two、KRAFTON、Nexters、NetEase、Playstudios、Playrix、miHoYo等大型遊戲商提供鼎力支援。

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烏茲別克資訊科技園區

烏茲別克資訊科技園區是烏茲別克首屈一指的創新中心，透過教育、基礎設施和商務育成中心支援該國資訊科技產業的發展。這座資訊科技園區以促進科技生態系統蓬勃發展為宗旨，著重資訊科技教育、加速計畫以及輔助新創事業等工作，提供從培訓到注資在內的各項服務。該園區也與國際及當地合作夥伴共事，鼓勵出口、創造就業機會並培養數位人才。烏茲別克資訊科技園區在烏茲別克邁向區域性資訊科技中心的過程中扮演關鍵要角，計畫在2030年之前增加資訊科技服務出口量，並創造逾30萬個就業機會。

如欲深入了解，請造訪 烏茲別克資訊科技園區

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