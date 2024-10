Newmont et MKS PAMP s'associent pour lancer des lingots d'or traçables de la mine au marché chez le plus grand grossiste des États-Unis

The Newmont and MKS PAMP mine-to-market traceable 1oz Lady of Liberty gold bar is available at the largest U.S. wholesaler, making owning gold an accessible option for wealth building.

Newmont and MKS PAMP partner to offer consumers a traceable gold bar. (Photo: Business Wire)

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Newmont Corporation (NYSE : NEM, TSX : NGT, ASX : NEM, PNGX : NEM) et MKS PAMP s’associent pour offrir aux consommateurs un lingot d'or traçable fabriquée exclusivement avec de l'or extrait par Newmont, raffiné et frappé par MKS PAMP en Suisse – optimisé par Provenance™. Lady of Liberty, la barre d'or PAMP de 1 oz , est traçable de la mine au marché et est disponible chez le plus grand grossiste américain, ce qui fait de la possession d'or une option intéressante pour la constitution d'un patrimoine.

« La possibilité pour l'or de Newmont d'être disponible à la vente, directement aux consommateurs, témoigne de notre engagement à promouvoir l'or comme un bien précieux qui mérite d'être recherché et possédé. Notre engagement en faveur de pratiques minières durables et de la transparence des sources d'approvisionnement rend l'achat d'or possible pour les consommateurs, même lorsqu'ils achètent des produits ménagers », a déclaré Peter Toth, directeur du développement de Newmont.

Lady of Liberty, la barre d'or traçable de 1 oz, s'appuie sur la solution Provenance™ établie pour rassurer davantage les consommateurs quant à l'origine de leur or. Cette solution, mise au point par MKS PAMP, fait l'objet d'un audit et d'une certification indépendants. Elle assure une séparation complète de l'or tout au long du processus de raffinage et de frappe, garantissant ainsi la transparence et la traçabilité totale de l'or.

« Notre collaboration sur ce projet est un tremplin crucial vers une industrie aurifère plus unifiée où nous travaillons ensemble pour renforcer la confiance des consommateurs et préserver l’intégrité qui pousse à la demande d’or provenant de sources responsables », a déclaré Chris Carkner, responsable de la frappe de monnaie, MKS PAMP.

En reconnaissance de ce partenariat de longue date entre les deux entreprises, les équipes de Newmont et de MKS PAMP ont travaillé ensemble pour proposer aux consommateurs ce lingot d’or traçable. Pour fabriquer cette barre d'or unique en son genre, des experts en frappe de monnaie très compétents ont utilisé les techniques les plus avancées pour réimaginer cette figure emblématique et reconnaissable qui orne la barre d'or. Le lingot d'or Lady of Liberty de 1 oz de PAMP est scellé dans un emballage CertiPAMP™ sécurisé, qui fait office de certificat d'authenticité et d'excellence de la qualité.

Le partenariat de dix ans entre Newmont et MKS PAMP marque le lancement de leur premier lingot d'or traçable co-marqué, fondé sur leurs valeurs communes et leurs engagements inébranlables en matière de développement durable. En outre, Newmont est le seul producteur d'or figurant dans le S&P 500 et est largement reconnu pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance fondées sur des principes.

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d’argent. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers favorables en Afrique, Australie, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord, et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont est le seul producteur d’or inscrit dans l’indice S&P 500 et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur de solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Newmont a pour mission d'offrir de la valeur et d'améliorer les conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur sa stratégie et ses initiatives en matière de développement durable, consultez www.newmont.com.

À propos de MKS PAMP

MKS PAMP est un leader du marché des métaux précieux qui offre des services de négociation financière et physique tout en exploitant une raffinerie et une monnaie à la fine pointe de la technologie. Avec une présence mondiale et plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie des métaux précieux, MKS PAMP – faisant partie du MKS PAMP GROUP – se consacre à la création d'un avenir durable avec des produits et services en métaux précieux. L'entreprise propose la gamme la plus étendue au monde de produits et services en métaux précieux durables, innovants et issus de sources responsables.

Fondée en 1977, PAMP (Produits Artistiques Métaux Précieux) est la marque de produits de la société MKS PAMP et est la marque de lingots la plus réputée au monde. PAMP a été la première marque à décorer le verso de ses barres frappées et la première à produire des objets de collection originaux qui ont transformé l'industrie, faisant des barres PAMP, notamment la célèbre Lady Fortuna™, les barres de lingots les plus convoitées au monde. Dans le cadre de sa collection de barres frappées, PAMP propose une gamme extraordinaire de formes et de designs parmi lesquels choisir, en s'appuyant sur un savoir-faire artisanal premium et l'ingénierie suisse pour fabriquer une vaste gamme de produits dans les quatre métaux précieux et sous diverses formes.

Toujours gérée par la famille fondatrice, MKS PAMP défend une vision à long terme, l'approvisionnement responsable, la durabilité et l'éthique, et travaille en étroite collaboration avec ses parties prenantes pour établir les normes de conduite les plus élevées de l'industrie. MKS PAMP a développé Provenance™, une solution de traçabilité qui suit les métaux précieux tout au long de la chaîne d'approvisionnement et garantit un approvisionnement responsable à l'échelle mondiale. MKS PAMP entend créer de la valeur en mettant à profit son expertise technique, ses innovations et son infrastructure mondiale pour devenir un partenaire mondial indispensable et l'organisation la plus écologique de l'industrie des métaux précieux.

