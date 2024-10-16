Newmont與MKS PAMP合作，透過美國最大的批發商發行從礦場到市場的可追溯金條

Newmont與MKS PAMP合作推出的從礦場到市場可追溯一盎司自由女神金條透過美國最大的批發商發售，讓擁有黃金成為可行的財富累積方式。

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) 與MKS PAMP合作，向消費者推出可追溯金條，該產品完全由Newmont開采的黃金製成，並由MKS PAMP在瑞士以Provenance ™精煉和鑄造。從礦場到市場的可追溯PAMP一盎司自由女神金條透過美國最大的批發商發售，讓擁有黃金成為可行的財富累積方式。

Newmont開發長Peter Toth表示：「Newmont黃金有機會直接面向消費者，證明了我們將黃金推廣成為值得追求和擁有的珍貴商品的承諾。我們對永續採礦和來源透明度的堅持讓消費者能夠像購買生活用品那樣買到黃金。」

可追溯的一盎司自由女神金條採用了成熟的Provenance™解決方案，為消費者提供了更可靠的黃金來源保證。該解決方案由MKS PAMP首創，經過獨立審計和認證，確保黃金在整個精煉和鑄造過程中完全隔離，保證了黃金的透明度和完全可追溯性。

MKS PAMP鑄造部全球主管Chris Carkner表示：「我們在這個專案上的合作是邁向更統一的黃金產業的重要一步，在這個過程中，我們將齊心協力，進一步加強消費者的信任，維護誠信，從而推動對負責任採購黃金的需求。」

鑑於雙方的長期合作關係，Newmont和MKS PAMP團隊勠力同心，為消費者帶來了這款可追溯金條。在這款獨特產品的打造過程中，技藝精湛的鑄造專家採用了最先進的技術，重新塑造了金條上極具辨識度的標誌性人物形象。PAMP一盎司自由女神金條所採用的安全密封CertiPAMP™包裝是真品和卓越品質的證明。

Newmont與MKS PAMP之間長達十年的合作關係是雙方推出首款聯合品牌可追溯金條的推動力，其共同的價值觀和堅定不移的永續發展承諾是雙方合作的基礎。此外，Newmont是唯一被列入標準普爾500指數的黃金生產商，其有原則的環境、社會和治理實作獲得了廣泛認可。

關於Newmont

Newmont是世界首屈一指的黃金公司以及銅、鋅、鉛和銀生產商。公司擁有世界一流的資產、發展前景和人才組合優勢，能夠在非洲、澳洲、拉丁美洲和加勒比地區、北美和巴布亞紐幾內亞有利的採礦管轄區得到充分發揮。Newmont是唯一一家進入標准普爾500指數的黃金生產商，在原則性的環境、社會和治理實務方面受到廣泛肯定。Newmont的價值創造能力在業界首屈一指，並以強大的安全標準、出色的執行能力和技術專長為支撐。公司成立於1921年，並於1925年上市。

在Newmont，我們致力於透過可持續和負責任的採礦來創造價值和改善生活。如需了解有關Newmont可持續發展戰略和舉措的更多資訊，請瀏覽 www.newmont.com.

關於MKS PAMP

MKS PAMP是貴金屬市場的領導者，提供金融和實體交易服務，擁有先進的貴金屬精煉廠和鑄造廠。MKS PAMP隸屬於MKS PAMP GROUP，業務遍佈全球，在貴金屬產業擁有超過60年的經驗，致力於透過貴金屬產品和服務創造永續發展的未來。公司提供全球最廣泛的持久、創新和來源負責任的貴金屬產品和服務。

成立於1977年的PAMP（Produits Artistiques Métaux Précieux）是MKS PAMP公司的產品品牌，也是全球領先的金銀品牌。PAMP是第一個在所鑄造金條背面進行裝飾的品牌，也是第一個生產原創收藏品的品牌，這些產品徹底地改變了整個行業，使PAMP金條（其中最著名的是享譽世界的Lady Fortuna™）成為世界上最令人夢寐以求的金條。 PAMP的鑄造系列以領先的工匠技藝和瑞士工程技術為基礎，製造多種形式的全部四種貴金屬產品，推出了一系列別出心裁的形狀和設計可供選擇。

仍由其創辦家族管理的MKS PAMP倡導長期理念、負責任採購、永續發展和道德規範，與其利害關係方密切合作，制定業界最高行為準則。MKS PAMP所開發的Provenance™是一種可追溯解決方案，可沿著供應鏈追蹤貴金屬，並保證了全球範圍內的來源負責任。MKS PAMP的目標是利用其技術專長、創新和全球基礎設施創造價值，成為貴金屬產業不可或缺的全球合作夥伴和最具永續性的組織。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。