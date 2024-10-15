阿布扎比为自动驾驶赛车联赛的第二赛季整装待发：携新车队、升级后的自动驾驶超级方程式赛车和225万美元的奖金池重磅回归

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 阿布扎比先进技术研究委员会(ATRC)的创新加速部门ASPIRE已正式启动阿布扎比自动驾驶赛车联赛(A2RL)的第二赛季，比赛日已确认于2025年4月26日在亚斯码头赛道举行。回归的A2RL新增了四支国际车队，将吸引更广泛的全球受众，并展示升级后的由Dallara制造的超级方程式阿联酋自动驾驶汽车(EAV24)，旨在突破赛车运动中AI应用的界限。参赛者将争夺总额高达225万美元的奖金。

继2024年4月成功举办有来自美国、德国、瑞士、匈牙利、意大利、新加坡、中国和阿联酋的车队参加的首届赛事后，A2RL将扩大其全球参赛阵容，新增四支车队，分别为来自美国的AiPEX Racing、 来自法国的Aladin Innovation、来自日本的SEVRUS Japan (TGM Grand Prix)和来自阿联酋技术创新研究所(TII)的一支车队。这些新参赛者将加入第一赛季原班车队的行列，在11月进行严格的模拟测试，届时他们将直面各种赛道条件以最终确定完整的车队名单。第二赛季的比赛形式将在模拟挑战赛后揭晓。

在模拟阶段，车队将证明他们有能力在GPS故障、传感器故障等具有挑战性的条件下控制其赛车，并满足各项质量标准以展示出众技能。车队还必须展示轮胎和刹车预热策略，适应赛道，甚至与虚拟对手比赛。只有达到这些高标准的车队才有资格参加决赛。

这些车队将利用人工智能(AI)的力量对自动驾驶赛车进行程序设计，因而一些世界上最有才华的工程师和程序员将在该赛事中一展风采。联赛正在演变成一项全球性的AI运动，创新和高速赛车的结合将占据中心位置。

阿联酋总统顾问兼先进技术研究委员会秘书长Faisal Al Bannai阁下强调了A2RL的全球影响，他表示：“A2RL不仅仅是一项赛事；它还是一个重要的平台，用于展示AI驱动型解决方案的强大力量及其改变整个行业的潜力。通过突破自动驾驶技术的可能性界限，我们正在加速跨领域的创新，并将阿联酋定位为全球AI领域的领导者。”

ASPIRE首席执行官Stephane Timpano补充道：“A2RL的第二个赛季必定将更加令人振奋，新车队将突破赛车运动中AI集成的界限。我们升级后的赛车采用下一代自动驾驶技术设计，将激励车队推动其编码和设计水平提升到新的高度。该联赛不仅仅是一项赛事，更可以一窥AI驱动的体育的未来。”

在迪拜首屈一指的科技盛会GITEX Global上，与会者抢先体验了A2RL的下一代自动驾驶赛车——升级后的EAV24。该车型的车身面板采用可持续生物复合材料制成，整车呈现灵感来自数字算法和AI驱动的数据模式的时尚设计，突显了该活动对AI创新的重点关注。EAV24将成为比赛的焦点，各车队将努力开发能够在赛道上智胜对手的AI系统。

该联赛的第一个赛季见证了惊人的观赛人数，超过1万名观众在亚斯码头赛道现场观看了这一赛事，另有超过100万全球观众在线观看了比赛直播。第二赛季旨在延续这一成功，巩固A2RL在赛车运动和AI进步这两个领域的先驱地位。

A2RL的使命不仅限于赛车，还致力于加速跨各种平台开发自动驾驶系统，并建立公众对这项新兴技术的安全性和可靠性的信任。除了赛车外，该联赛还包括其他尖端赛事，例如自主飞行无人机比赛和自动驾驶越野车比赛，以在不同环境中对技术进行测试和改进。该赛事为OEM（原始设备制造商）和汽车制造商提供了一个无风险的环境来探索和开发自动驾驶创新，推动有朝一日将影响更广泛的移动出行领域的进步。

如需获取有关EAV24的独家预览和对AI驱动的未来赛车的进一步洞见，敬请莅临GITEX Global并前往ATRC设在17-B10展厅的展位。

来源： AETOSWire

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