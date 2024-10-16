Newmont与MKS PAMP合作，通过美国最大的批发商发行从矿山到市场的可追溯金条

Newmont与MKS PAMP合作推出的从矿山到市场可追溯一盎司自由女神金条通过美国最大的批发商发售，让拥有黄金成为一种可行的财富积累方式。

丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) 与MKS PAMP合作，向消费者推出可追溯金条，该产品完全由Newmont开采的黄金制成，并由MKS PAMP在瑞士以Provenance ™精炼和铸造。从矿山到市场的可追溯PAMP一盎司自由女神金条通过美国最大的批发商发售，让拥有黄金成为一种可行的财富积累方式。

Newmont首席开发官Peter Toth表示：“Newmont黄金有机会直接面向消费者，证明了我们将黄金推广成为值得追求和拥有的珍贵商品的承诺。我们对可持续采矿和来源透明度的坚持让消费者能够像购买生活用品那样买到黄金。”

可追溯的一盎司自由女神金条采用了成熟的Provenance™解决方案，为消费者提供了更可靠的黄金来源保证。该解决方案由MKS PAMP首创，经过独立审计和认证，确保黄金在整个精炼和铸造过程中完全隔离，保证了黄金的透明度和完全可追溯性。

MKS PAMP铸造部全球主管Chris Carkner表示：“我们在这个项目上的合作是迈向更加统一的黄金行业的重要一步，在这个过程中，我们将齐心协力，进一步加强消费者的信任，维护诚信，从而推动对负责任采购黄金的需求。”

鉴于双方的长期合作关系，Newmont和MKS PAMP团队勠力同心，为消费者带来了这款可追溯金条。在这款独特产品的打造过程中，技艺精湛的铸造专家采用了最先进的技术，重新塑造了金条上极具辨识度的标志性人物形象。PAMP一盎司自由女神金条所采用的安全密封CertiPAMP™包装是真品和卓越品质的证明。

Newmont与MKS PAMP之间长达十年的合作关系是双方推出首款联合品牌可追溯金条的推动力，其共同的价值观和坚定不移的可持续发展承诺是双方合作的基础。此外，Newmont是唯一一家被列入标准普尔500指数的黄金生产商，其有原则的环境、社会和治理实践得到了广泛认可。

关于Newmont

Newmont是世界领先的黄金公司以及铜、锌、铅和银生产商。公司拥有世界一流的资产、发展前景和人才组合优势，能够在非洲、澳大利亚、拉丁美洲和加勒比地区、北美和巴布亚新几内亚有利的采矿管辖区得到充分发挥。Newmont是唯一一家进入标普500指数的黄金生产商，在原则性的环境、社会和治理实践方面受到广泛认可。Newmont的价值创造能力在业界首屈一指，并以强大的安全标准、出色的执行能力和技术专长为支撑。公司成立于1921年，并于1925年上市。

在Newmont，我们致力于通过可持续和负责任的采矿来创造价值和改善生活。如需了解有关Newmont可持续发展战略和举措的更多信息，请访问 www.newmont.com.

关于MKS PAMP

MKS PAMP是贵金属市场的领导者，提供金融和实物交易服务，拥有先进的贵金属精炼厂和铸造厂。MKS PAMP隶属于MKS PAMP GROUP，业务遍布全球，在贵金属行业拥有超过60年的经验，致力于通过贵金属产品和服务创造可持续发展的未来。公司提供全球最广泛的持久、创新和来源负责任的贵金属产品和服务。

成立于1977年的PAMP（Produits Artistiques Métaux Précieux）是MKS PAMP公司的产品品牌，也是世界领先的金银品牌。PAMP是首个在所铸造金条背面进行装饰的品牌，也是首个生产原创藏品的品牌，这些产品彻底地改变了整个行业，使PAMP金条（其中最著名的是享誉世界的Lady Fortuna™）成为世界上最令人梦寐以求的金条。PAMP的铸造系列以领先的工匠技艺和瑞士工程技术为基础，制造多种形式的全部四种贵金属产品，推出了一系列别出心裁的形状和设计可供选择。

仍由其创始家族管理的MKS PAMP倡导长期理念、负责任采购、可持续发展和道德规范，与其利益相关者密切合作，制定行业最高行为准则。MKS PAMP所开发的Provenance™是一种可追溯解决方案，可沿供应链追踪贵金属，并保证了全球范围内的来源负责任。MKS PAMP的目标是利用其技术专长、创新和全球基础设施创造价值，成为贵金属行业不可或缺的全球合作伙伴和最具可持续的组织。

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