阿布達比為自動駕駛賽車聯賽的第二賽季整裝待發：攜新車隊、升級後的自動駕駛超級方程式賽車和225萬美元的獎金池重磅回歸

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿布達比先進技術研究委員會(ATRC)的創新加速部門ASPIRE已正式啟動阿布達比自動駕駛賽車聯賽(A2RL)的第二賽季，比賽日已確認於2025年4月26日在亞斯碼頭賽道舉行。回歸的A2RL新增了四支國際車隊，將吸引更廣泛的全球受眾，並展示升級後的由Dallara製造的超級方程式阿聯自動駕駛汽車(EAV24)，旨在突破賽車運動中AI應用的界限。參賽者將爭奪總額高達225萬美元的獎金。

繼2024年4月成功舉辦有來自美國、德國、瑞士、匈牙利、義大利、新加坡、中國和阿聯的車隊參加的首屆賽事後，A2RL將擴大其全球參賽陣容，新增四支車隊，分別為來自美國的AiPEX Racing、 來自法國的Aladin Innovation、來自日本的SEVRUS Japan (TGM Grand Prix)和來自阿聯技術創新研究所(TII)的一支車隊。這些新參賽者將加入第一賽季原班車隊的行列，在11月進行嚴格的模擬測試，屆時他們將直面各種賽道條件以最終確定完整的車隊名單。第二賽季的比賽形式將在模擬挑戰賽後揭曉。

在模擬階段，車隊將證明他們有能力在GPS故障、感測器故障等具有挑戰性的條件下控制其賽車，並滿足各項品質標準以展示出眾技能。車隊還必須展示輪胎和刹車預熱策略，適應賽道，甚至與虛擬對手比賽。只有達到這些高標準的車隊才有資格參加決賽。

這些車隊將利用人工智慧(AI)的力量對自動駕駛賽車進行程式設計，因而一些世界上最有才華的工程師和程式設計師將在該賽事中一展風采。聯賽正在演變成一項全球性的AI運動，創新和高速賽車的結合將佔據中心位置。

阿聯總統顧問兼先進技術研究委員會秘書長Faisal Al Bannai閣下強調了A2RL的全球影響力，他表示：「A2RL不僅僅是一項賽事；它還是一個重要的平台，用於展示AI驅動型解決方案的強大力量及其改變整個產業的潛力。透過突破自動駕駛技術的可能性界限，我們正在加快跨領域的創新，並將阿聯定位為全球AI領域的領導者。」

ASPIRE執行長Stephane Timpano補充道：「A2RL的第二個賽季必定將更加令人振奮，新車隊將突破賽車運動中AI整合的界限。我們升級後的賽車採用下一代自動駕駛技術設計，將激勵車隊推動其編碼和設計水準提升到新的高度。該聯賽不僅僅是一項賽事，更可以一窺AI驅動的運動的未來。」

在杜拜首屈一指的科技盛會GITEX Global上，與會者搶先體驗了A2RL的下一代自動駕駛賽車——升級後的EAV24。該車型的車身面板採用永續生物複合材料製成，整車呈現靈感來自數位演算法和AI驅動的資料模式的時尚設計，彰顯了該活動對AI創新的重點關注。EAV24將成為比賽的焦點，各車隊將努力開發能夠在賽道上智勝對手的AI系統。

該聯賽的第一個賽季見證了驚人的觀賽人數，超過1萬名觀眾在亞斯碼頭賽道現場觀看了這一賽事，另有超過100萬全球觀眾於線上觀看了比賽直播。第二賽季旨在延續這一成功，鞏固A2RL在賽車運動和AI進步這兩個領域的先驅地位。

A2RL的使命不僅限於賽車，還致力於加快跨各種平台開發自動駕駛系統，並建立公眾對這項新興技術的安全性和可靠性的信任。除了賽車外，該聯賽還包括其他尖端賽事，例如自主飛行無人機比賽和自動駕駛越野車比賽，以在不同環境中對技術進行測試和改進。該賽事為OEM（原始設備製造商）和汽車製造商提供了一個無風險的環境來探索和開發自動駕駛創新，推動有朝一日將影響更廣泛的行動運輸領域的進步。

如欲取得有關EAV24的獨家預覽和對AI驅動的未來賽車的進一步洞見，敬請蒞臨GITEX Global並前往ATRC設在17-B10展廳的攤位。

來源： AETOSWire

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