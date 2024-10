Newmont e MKS PAMP fazem parceria para lançar barras de ouro rastreáveis da mina ao mercado no maior atacadista dos EUA

The Newmont and MKS PAMP mine-to-market traceable 1oz Lady of Liberty gold bar is available at the largest U.S. wholesaler, making owning gold an accessible option for wealth building.

Newmont and MKS PAMP partner to offer consumers a traceable gold bar. (Photo: Business Wire)

Newmont and MKS PAMP partner to offer consumers a traceable gold bar. (Photo: Business Wire)

DENVER--(BUSINESS WIRE)--A Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) e a MKS PAMP firmaram uma parceria para oferecer aos consumidores uma barra de ouro rastreável feita exclusivamente com ouro extraído da mina da Newmont, refinado e cunhado pela MKS PAMP na Suíça – com a tecnologia Provenance™. A barra de ouro rastreável PAMP de 1 onça da Lady of Liberty está disponível no maior atacadista dos EUA, tornando a posse de ouro uma opção acessível para a construção de riqueza.

“A oportunidade de o ouro da Newmont estar acessível diretamente aos consumidores é um testemunho do nosso compromisso em promover o ouro como uma mercadoria valiosa que vale a pena buscar e possuir. Nosso compromisso com práticas de mineração sustentáveis e transparência na aquisição torna a compra de ouro acessível aos consumidores – mesmo ao fazer compras de bens de consumo”, disse Peter Toth, diretor de Desenvolvimento da Newmont.

A barra de ouro rastreável de 1 onça da Lady of Liberty aproveita a solução Provenance™ estabelecida para proporcionar aos consumidores maior garantia sobre a origem de seu ouro. A solução é pioneira da MKS PAMP e é auditada e certificada de forma independente, assegurando a segregação completa do ouro durante todo o processo de refino e cunhagem, garantindo transparência e rastreabilidade total do ouro.

“Nossa colaboração conjunta neste projeto é um passo crucial em direção a um setor aurífero mais unificado, onde trabalhamos coletivamente para fortalecer a confiança do consumidor e manter a integridade que impulsiona a demanda por ouro de origem responsável”, disse Chris Carkner, dirigente Global de Cunhagem da MKS PAMP.

Em reconhecimento a essa parceria de longa data entre as duas empresas, as equipes da Newmont e da MKS PAMP trabalharam colaborativamente para trazer essa barra de ouro rastreável aos consumidores. Para criar esta barra de ouro única, especialistas em cunhagem altamente qualificados utilizaram as técnicas mais avançadas para reinventar esta figura icônica e reconhecível adornando a barra de ouro. A barra de ouro PAMP de 1 onça da Lady of Liberty é selada em uma embalagem CertiPAMP™ segura, que funciona como um certificado de autenticidade e excelência de qualidade.

A parceria de uma década entre a Newmont e a MKS PAMP marca ainda o lançamento de sua primeira barra de ouro rastreável com marca conjunta, fundamentada por seus valores comuns e compromissos inabaláveis com a sustentabilidade. Além disso, a Newmont é a única produtora de ouro listada no Índice S&P 500 e é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança baseadas em princípios.

Sobre a Newmont

A Newmont é a empresa líder mundial em ouro e produtora de cobre, zinco, chumbo e prata. O portfólio de ativos, perspectivas e talentos de classe mundial da empresa está ancorado em jurisdições de mineração favoráveis na África, Austrália, América Latina e Caribe, América do Norte e Papua Nova Guiné. A Newmont é a única produtora de ouro cotada no índice S&P 500, sendo amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança com base em princípios. A Newmont é líder do setor em criar valor, com suporte de robustas normas de segurança, execução superior e conhecimento técnico. Fundada em 1921, a empresa possui capital aberto desde 1925.

Na Newmont, nosso objetivo é criar valor e melhorar vidas por meio da mineração sustentável e responsável. Para saber mais sobre a estratégia e as iniciativas de sustentabilidade da Newmont, acesse www.newmont.com.

Sobre a MKS PAMP

A MKS PAMP é líder no mercado de metais preciosos, oferecendo serviços de negociação financeira e física, além de operar uma refinaria e uma casa da moeda de metais preciosos de última geração. Com presença global e mais de 60 anos de experiência no setor de metais preciosos, a MKS PAMP, parte do MKS PAMP GROUP, – dedicada a criar um futuro sustentável por meio de produtos e serviços em metais preciosos. A empresa oferece o mais amplo conjunto de produtos e serviços de metais preciosos duráveis, inovadores e de origem responsável do mundo.

Fundada em 1977, a PAMP (Produits Artistiques Métaux Précieux) é a marca de produtos da empresa MKS PAMP e é a principal marca de barras de ouro do mundo. A PAMP foi a primeira marca a decorar o verso de suas barras cunhadas e foi a primeira a produzir itens colecionáveis originais que mudaram para sempre o setor, tornando as barras PAMP, principalmente a mundialmente conhecida Lady Fortuna™, a barra de ouro mais cobiçada do mundo. Como parte de sua coleção de barras cunhadas, a PAMP oferece uma extraordinária variedade de formas e designs para escolher, com base no savoir-faire artesanal e na engenharia suíça para fabricar uma ampla variedade de produtos em todos os quatro metais preciosos e em várias formas.

Ainda gerida pela família fundadora, a MKS PAMP é uma defensora do pensamento de longo prazo, da aquisição responsável, da sustentabilidade e da ética, trabalhando em estreita colaboração com suas partes interessadas para estabelecer os mais altos códigos de conduta do setor. A MKS PAMP desenvolveu o Provenance™, uma solução de rastreabilidade que acompanha os metais preciosos ao longo da cadeia de suprimentos e garante a aquisição responsável globalmente. A MKS PAMP busca criar valor aproveitando sua experiência técnica, inovações e infraestrutura global para ser um parceiro global indispensável e a organização mais sustentável do setor de metais preciosos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.