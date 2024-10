TraWell Co. avvia il servizio di protezione bagagli presso l’Aeroporto di Napoli

Map of the TraWell Co.'s network of 129 shops in 45 airports in 13 countries. (Photo: Business Wire)

Napoli--(BUSINESS WIRE)--TraWell Co. S.p.A (Borsa Italiana, Ticker: TWL), leader nei servizi di protezione e assistenza bagagli, è lieta di annunciare l’inizio della fornitura del servizio di protezione bagagli presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino. Questo importante traguardo rappresenta un ulteriore passo nell’espansione del network TraWell Co. che oggi, grazie a questo nuovo contratto per cinque anni, offre i propri servizi attraverso 129 negozi, in 45 aeroporti in 13 paesi.

L’Aeroporto di Napoli-Capodichino, gestito da Gesac S.p.A., continua a crescere come importante hub per il traffico aereo sia nazionale che internazionale. Nel 2023, l’aeroporto ha registrato oltre 10 milioni di passeggeri, con un aumento del traffico internazionale grazie a voli diretti verso destinazioni chiave come Londra, Parigi, New York e Dubai. Con l’espansione di questi servizi, Napoli conferma il suo ruolo di rilievo nel panorama aeroportuale europeo, offrendo collegamenti diretti sia con le principali città europee che con destinazioni intercontinentali.

Oltre al servizio di protezione bagagli, la vendita di accessori e valigie, TraWell Co. commercializza anche il servizio Lost Luggage Concierge, un servizio premium operato da Sostravel.com, anch’essa quotata alla Borsa di Milano (Ticker: BIT: SOS). Questo servizio innovativo offre assistenza globale per il recupero dei bagagli smarriti, fornendo un supporto completo per rintracciare e riconsegnare i bagagli ai proprietari, riducendo il disagio dei passeggeri durante gli imprevisti di viaggio.

Informazioni su TraWell Co.

TraWell Co. è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: BIT: TWL) e OTCQX New York (ticker: TRWAF), la società gestisce 129 negozi in 45 aeroporti in 13 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.

Informazioni su Sostravel.com

Sostravel.com S.p.A., quotata all’Euronext Growth Milano con simbolo SOS, e al OTCQB di New York, con simbolo SOSAF, è una società servizi digitali ai viaggiatori, che opera attraverso le app sostravel e flio, e le piattaforme web www.sostravel.com e www.amare.travel

Sostravel.com sviluppa soluzioni digitali per viaggiatori, come il Lost Luggage Concierge per il rintracciamento e protezione dei bagagli, e Dr. Travel, la soluzione di telemedicina per viaggiatori.

Oltre 1 milione di viaggiatori nel mondo hanno usato Sostravel.com come compagno di viaggio, per trovare offerte e ricevere informazioni per migliorare la qualità dei loro viaggi.

Sostravel.com offre agli investitori un’esposizione unica a due settori con alta crescita: viaggi vacanze e servizi digitali ai passeggeri.