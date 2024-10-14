Kinaxis宣布達成帶動能源產業供應鏈轉型的交易

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX:KXS)今天宣布與全球最大的綜合燃料、潤滑油和化工公司之一ExxonMobil達成共同開發協議，以打造專為能源產業設計的供應鏈技術解決方案。

在對支援現代生活的能源產品不斷成長的需求帶動下，兩家公司將攜手合作，共同發現能源產業特有的供應鏈挑戰，並打造潛在的產業解決方案來緩解這些挑戰。

Kinaxis和ExxonMobil將專注於為複雜的燃料商品市場打造供需規劃解決方案，該市場沒有產業標準，且嚴重依賴試算表和其他人工方法。該解決方案將實現從煉油廠到客戶的綜合規劃，並提供及時的資料，以實現最準確的供需規劃、平衡和訊號傳遞。其優勢包括自動化的資料可視性、改進的庫存管理和終端補貨，以及強化的供應場景規劃，這些優勢可望實現套利機會並降低供應成本。

在化學品和潤滑油領域，兩家公司正在開發一種先進的規劃解決方案，提供製造和物流約束管理以及情景建模和評估。

最後，共同開發將專門針對上游營運的既有銷售和營運規劃解決方案進行調整，以促成材料和資產採購、儲存和行動的最佳化，從而提高利用率並降低成本。

ExxonMobil Global Services Company供應鏈總裁Staale Gjervik表示：「去年，我們將ExxonMobil的所有供應鏈活動和專長整合到一個集中式組織中，建立了全球最大的供應鏈業務之一，並透過此舉確定了關鍵的解決方案差距，使我們的企業能夠捕捉額外的價值。與首屈一指的供應鏈技術供應商Kinaxis合作，將對為像我們這樣的大型複雜企業提供解決方案發揮舉足輕重的作用。」

Kinaxis執行長John Sicard表示：「ExxonMobil具有得天獨厚的優勢，能夠瞭解改善能源供應鏈的最大機會，包括更準確的銷售和營運規劃、更大的現場營運敏捷性、對於龐大運輸網路的有效管理以及對複雜監管環境的快速適應。業界迫切需要提高從開採到終端用户消費的每一步的效率，我們期待對整個產業產生重大影響。」

ExxonMobil推展業務營運已有140多年，是全世界最大的能源公司之一；它將帶來其深厚的能源產業知識和經驗，而Kinaxis將利用其市場首屈一指的供應鏈專長和數位創新，共同打造專為該產業建構的技術和軟體解決方案。

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Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年戰略規劃到最後一英里交付的各個方面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供應對當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如需獲取更多資訊和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上追蹤我們。

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