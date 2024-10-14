Kinaxis宣布达成推动能源行业供应链转型的交易

安大略省渥太华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 端到端供应链协调领域的全球领导者Kinaxis® (TSX:KXS)今天宣布与全球最大的综合燃料、润滑油和化工公司之一ExxonMobil达成共同开发协议，以打造专为能源行业设计的供应链技术解决方案。

在对支持现代生活的能源产品不断增长的需求推动下，两家公司将携手合作，共同发现能源行业特有的供应链挑战，并打造潜在的行业解决方案来缓解这些挑战。

Kinaxis和ExxonMobil将专注于为复杂的燃料商品市场打造供需规划解决方案，该市场没有行业标准，且严重依赖电子表格和其他手动方法。该解决方案将实现从炼油厂到客户的综合规划，并提供及时的数据，以实现最准确的供需规划、平衡和信号传递。其优势包括自动化的数据可见性、改进的库存管理和终端补货，以及增强的供应场景规划，这些优势有望实现套利机会并降低供应成本。

在化学品和润滑油领域，两家公司正在开发一种先进的规划解决方案，提供制造和物流约束管理以及情景建模和评估。

最后，共同开发将专门针对上游运营的既有销售和运营规划解决方案进行调整，以优化材料和资产的采购、储存和移动，从而提高利用率并降低成本。

ExxonMobil Global Services Company供应链总裁Staale Gjervik表示：“去年，我们将ExxonMobil的所有供应链活动和专长整合到一个集中式组织中，创建了全球最大的供应链业务之一，并通过此举确定了关键的解决方案差距，使我们的企业能够获取额外的价值。与领先的供应链技术提供商Kinaxis合作，将对为像我们这样的大型复杂企业提供解决方案发挥举足轻重的作用。”

Kinaxis首席执行官John Sicard表示：“ExxonMobil具有得天独厚的优势，能够了解改善能源供应链的最大机会，包括更准确的销售和运营规划、更大的现场运营敏捷性、对于庞大运输网络的有效管理以及对复杂监管环境的快速适应。业界迫切需要提高从开采到最终用户消费的每一步的效率，我们期待对整个行业产生重大影响。”

ExxonMobil开展业务运营已有140多年，是全世界最大的能源公司之一；它将带来其深厚的能源行业知识和经验，而Kinaxis将利用其市场领先的供应链专长和数字创新，共同打造专为该行业构建的技术和软件解决方案。

关于Kinaxis

Kinaxis是现代供应链协调领域的全球领导者，为复杂的全球供应链提供技术，并为管理供应链的人员提供支持，从而造福于人类。我们强大的人工智能供应链协调平台 Maestro™ 结合专有技术和方法，为整个供应链提供全面的透明度和灵活性，涵盖从多年战略规划到最后一英里交付的方方面面。我们深受全球知名品牌的信赖，可提供应对当今动荡和混乱局面所需的灵活性和可预测性。如需获取更多资讯和信息，请访问 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上关注我们。

警示性说明和前瞻性信息

本新闻稿包含加拿大证券法界定的前瞻性信息。前瞻性信息涉及未来事件或Kinaxis的预期业绩，反映了管理层对未来事件的预期或信念。在某些情况下，可以通过“计划”、“预计”、“预期”、“预算”、“安排”、“估计”、“预测”、“打算”、“预见”、“认为”等词语或这些词语和短语的变体，或者某些行动、事件或结果“可能”、“或将”、“将会”、“或许”或“将采取”、“发生”或“实现”的陈述或这些词语或类似术语的反义词的使用来识别包含前瞻性信息的陈述。前瞻性信息本身涉及已知和未知风险、不确定性和其他因素，可能导致Kinaxis的实际业绩与此类前瞻性信息明示或暗示的任何预期业绩大相径庭。

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上述风险因素并未详尽列举可能影响公司任何前瞻性信息的因素。前瞻性信息包括对未来的陈述，本质上具有不确定性，由于各种风险、不确定性和其他因素，公司的实际成就或其他未来事件或条件可能与前瞻性信息中反映的有实质性差异。公司包含前瞻性信息的声明是基于管理层在声明当日的信念、预期和观点，如果情况或管理层的信念、预期或观点发生变化，除适用法律要求外，公司不承担更新此类前瞻性信息的义务。鉴于上述原因，人们不应过分依赖前瞻性信息。

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