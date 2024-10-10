DCO与联合国开发计划署建立新的合作伙伴关系，通过加强数字合作，弥合全球数字鸿沟，加快实现可持续发展目标

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在纽约联合国总部举行的联合国未来峰会期间，Digital Cooperation Organization（DCO）与联合国开发计划署（UNDP）签署了一项新协议，以促进扩大数字合作，加快全球数字转型，助力到2030年实现联合国可持续发展目标。

DCO秘书长Deemah AlYahya和联合国开发计划署署长Achim Steiner签署了一份全球谅解备忘录，以扩大在以下方面的合作：推进数字政策、加强数字指数和研究、提高数字能力和技能、推动数字解决方案和女性在信息及通信技术领域的深度参与，以及促进弥合数字鸿沟的全球宣传。

DCO秘书长Deemah AlYahya强调说：“DCO致力于与利益攸关方携手合作，弥合数字鸿沟，确保每个国家、企业和个人都能公平地获得参与数字经济的机会。今天，我们很高兴能加强与联合国开发计划署的合作，使我们能够推进数字合作，推动意义深远的协同增效。根据所达成的共同愿景和目标，我们将专注于实施具体举措，加快数字化转型，并在全球范围内促进可持续发展目标的实现。”

2023年，全球仍约有三分之一的人口，即26亿人无法访问互联网。全球城市和农村地区的家庭连通性差距仍然巨大，约72%的城市家庭能够接入互联网，这一数字几乎是38%的农村地区的两倍。此外，地区差距依然悬殊。在撒哈拉以南非洲地区，互联网普及率约为30%，而北美地区的普及率超过90%。为此，联合国开发计划署已将数字化转型纳入其《2022-2025年战略计划》，并将其视为到2030年实现可持续发展目标的重要推动力。

联合国开发计划署署长Achim Steiner强调说：“数字化转型对经济、服务交付和社会的影响深远，增强了信息的可获取性，提高了生产力，促进了数据驱动的决策制定。而转型需要在改革政策和议程的支持下采取坚定而持续的行动。要充分释放数字转型的潜力，就必须开展跨边界、跨部门及覆盖整个数字社会的合作。数字合作的重要性怎么强调都不为过。”

今天签署的这一全新全球合作伙伴关系协议建立在开创性的数字促进可持续发展（Digital for Sustainable Development，D4SD）倡议的基础之上，该倡议是由联合国开发计划署阿拉伯国家区域局去年在联合国大会上发起，DCO是其创始合作伙伴之一。

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来源： AETOSWire

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