DCO與聯合國開發計劃署建立新的合作夥伴關係，透過加強數位合作，彌合全球數位鴻溝，加速實現永續發展目標

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在紐約聯合國總部舉行的聯合國未來高峰會期間，Digital Cooperation Organization（DCO）與聯合國開發計劃署（UNDP）簽署了一項新協議，以促進擴大數位合作，加快全球數位轉型，協助到2030年實現聯合國永續發展目標。

DCO秘書長Deemah AlYahya和聯合國開發計劃署署長Achim Steiner簽署了一份全球諒解備忘錄，以擴大在以下方面的合作：推進數位政策、加強數位指數和研究、提高數位能力和技能、推動數位解決方案和女性在資訊及通訊技術領域的深度參與，以及促進彌合數位落差的全球宣傳。

DCO秘書長Deemah AlYahya強調：「DCO致力於與利害關係方攜手合作，彌合數位鴻溝，確保每個國家、企業和個人都能公平地獲得參與數位經濟的機會。今天，我們很高興能加強與聯合國開發計劃署的合作，使我們能夠推進數位合作，推動意義深遠的協同增效。根據所達成的共同願景和目標，我們將專注於實施具體舉措，加速數位轉型，並在全球範圍內促進永續發展目標的實現。 」

2023年，全球仍約有三分之一的人口，即26億人無法上網。全球城市和農村地區的家庭連結性差距仍然巨大，約72%的城市家庭能夠上網，幾乎是38%的農村地區的兩倍。此外，地區差距依然懸殊。在撒哈拉以南非洲地區，網路普及率約30%，而北美地區的普及率超過90%。為此，聯合國開發計劃署已將數位轉型納入其《2022-2025年戰略計畫》，並將其視為2030年實現永續發展目標的重要推動力。

聯合國開發計劃署署長Achim Steiner強調：「數位轉型對經濟、服務交付和社會的影響深遠，增強了資訊的可獲取性，提高了生產力，促進了資料驅動的決策制定。而轉型需要在改革政策和議程的支援下採取堅定而持續的行動。要充分釋放數位轉型的潛力，就必須開展跨邊界、跨部門及涵蓋整個數位社會的合作。數位合作的重要性怎麼強調都不為過。 」

今天簽署的這項全新全球合作夥伴關係協議建立在開創性的數位促進永續發展（Digital for Sustainable Development，D4SD）倡議的基礎之上，該倡議是由聯合國開發計劃署阿拉伯國家區域局去年在聯合國大會上發起，DCO是其創辦夥伴之一。

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來源： AETOSWire

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