Cognite推出“Cognite Embedded”帮助设备制造商和工业软件开发商加速创新

得克萨斯州奥斯汀和挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 行业数据和人工智能权威机构Cognite今天宣布推出Cognite Embedded。这一新产品使原始设备制造商（OEM）和工业软件供应商（ISV）能够通过Cognite领先的工业数据平台Cognite Data Fusion和低代码工业代理工作台Cognite Atlas AI®加快产品上市时间，大幅降低总体拥有成本，并使其数字解决方案面向未来。

数据的整合与情景化通常是OEM和ISV面临的最大障碍。 此外，他们还需要纳入新客户并推出数据驱动型解决方案，同事避免维护复杂定制基础设施的高昂成本。

Cognite Embedded利用Cognite Data Fusion强大的工业数据建模功能、可处理结构化和非结构化工业数据的情景化独特功能以及内置的可扩展性，使OEM和ISV的产品开发速度加快2-3倍，总拥有成本降低80%。

Cognite Atlas AI 可以更轻松地将工业人工智能代理集成到产品和解决方案中，用于预测性维护和实时操作优化等工业场景，使OEM和ISV能够面向未来改进其架构和最终用户界面。

Rockwell Automation数据与分析部行业解决方案副总裁Arvind Rao表示："借助Cognite Data Fusion的强大功能，我们能够以闪电般的速度将解决方案推向市场。 与Cognite合作开发的FactoryTalk DataMosaix平台简化了我们的开发流程，使我们能够专注于为客户提供价值，同时大幅缩短产品上市时间。 我们现在能借助Cognite Data Fusion，以前所未有的速度提供能源管理等先进的数字化解决方案。”

Pinnacle Reliability首席技术官Mark Felder表示，“Cognite的平台让我们能将我们的可靠性产品Newton无缝集成到客户的系统中。Cognite Data Fusion使我们的服务团队能够快速部署新的工具、报告和数据分析，使其能独立于我们的开发团队，专注于交付和集成，确保我们集中精力开展创新，更快地为客户带来价值。”

SLB数字开发副总裁Shashi Menon表示："与Cognite的合作使我们能够释放和利用生产运营中的数据，彻底改变了我们通过Lumi平台促进人工智能和为客户创造价值的方式。Cognite Data Fusion的可扩展性和适应性使我们能够帮助客户利用生产数据，通过我们的OptiSite和OptiFlow解决方案优化运营。”

Cognite首席执行官Girish Rishi表示，“推出Cognite Embedded证明了Cognite致力于帮助OEM和ISV构建和扩展下一代工业解决方案的承诺。 凭借Cognite Embedded，设备和软件制造商及开发商可以专注提供尖端产品，无需担心常见的数据复杂问题会拖累创新。 我们的平台具备速度、可扩展性和灵活性等优势，让人工智能集成方式确保公司的解决方案在未来不会落伍。”

Cognite Embedded产品包括Embedded Team，此专项合作伙伴服务能够帮助OEM和 ISV利用工业数据提高效率、做出更明智的决策并实现持续创新。

关于Cognite

Cognite让生成式人工智能为工业服务。 领先的能源、制造、电力和可再生能源企业选择Cognite提供安全、可信和实时的数据，让重资产运营变得更安全、更可持续，并提高利润。 Cognite提供用户友好、安全、可扩展的平台，让从现场到远程运营中心的所有决策者都能轻松访问和理解复杂的工业数据，实时协作，共创美好明天。 访问我们的网站 www.cognite.ai 并通过LinkedIn和X关注我们。

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