Miru Smart Technologies e Mativ collaborano per sviluppare l’innovativa tecnologia dei vetri elettrocromici

ALPHARETTA, Georgia--(BUSINESS WIRE)--Mativ, produttore globale dei film polimerici ad alta tecnologia Argotec e Miru, una delle principali imprese nello sviluppo della tecnologia delle finestre intelligenti, hanno annunciato la sigla di un accordo di sviluppo congiunto volto a commercializzare un nuovo interstrato di laminazione per vetri elettrocromici dinamici, le cosiddette finestre elettroniche (“eWindows”). Questa partnership riunirà varie tecnologie che permetteranno di semplificare il processo di fabbricazione e ridurre i costi di produzione delle eWindows sia per i produttori di superfici vetrate sia per le case automobilistiche in tutto il mondo.

“Collaborare con Mativ, un’azienda che condivide il nostro impegno verso l’innovazione, la qualità e la sostenibilità, rappresenta un grande passo in avanti per il settore del vetro. Insieme metteremo a frutto il nostro know-how e risorse per sviluppare una tecnologia eWindow avanzata che offrirà progressi straordinari riguardo all’efficienza energetica e al comfort nei settori edile e dei trasporti”, spiega il Dott. Curtis Berlinguette, Amministratore delegato Miru.

“Grazie alle tecniche all’avanguardia dell’interstrato TPU sviluppato da Argotec – un’innovazione risultante dal know-how di Mativ sui materiali – questa collaborazione accelererà l’adozione globale della tecnologia eWindow dinamica. Impiegando la soluzione Argotec di Mativ, i produttori in tutto il mondo possono ridurre il consumo di energia e la loro impronta di carbonio, promuovendo un significativo impatto ambientale”, aggiunge Julie Schertell, Presidente e Amministratrice delegata Mativ.

La tecnologia delle finestre intelligenti con comandi di regolazione del livello di oscurità sta rivoluzionando il settore automotive migliorando il comfort del guidatore e la gestione del condizionamento dell’aria dell’abitacolo. La tecnologia Miru eWindow è l’unica offerta che risponde alle esigenze crescenti dei consumatori e normative di vetri curvi, di colore neutro, a basso offuscamento e ad alta efficienza energetica. Regolando dinamicamente i livelli della tinta, le eWindows migliorano le prestazioni relative all’energia solare, riducendo la necessità di climatizzare e riscaldare l’abitacolo e prolungando sostanzialmente l’autonomia dei veicoli elettrici.

Nei settori residenziale e commerciale, le eWindows aumentano notevolmente l’efficienza energetica complessiva degli edifici. Rispetto alle finestre convenzionali con rivestimenti a bassa emissività, le eWindows possono ridurre il consumo di energia del 20-40% a seconda della regione geografica e del clima. L’interstrato di laminazione è un film in poliuretano termoplastico (TPU) versatile e durevole. Argotec è leader mondiale nel settore dell’estrusione di film di tenuta dei bordi e di interstrati ottici per una varietà di applicazioni di lastre di vetro e laminazione del vetro ai fini di una durabilità, flessibilità, resistenza chimica e limpidezza eccellenti.

Mativ esporrà una finestra elettronica campione Miru al Salone International Glasstec che si terrà in Germania questo ottobre – visitare Argotec allo stand F74 nel padiglione 10.

Informazioni su Mativ

Mativ Holdings, Inc. è una delle principali realtà internazionali nel settori dei materiali speciali; risolve i problemi più complessi dei clienti creando soluzioni innovative e audaci che connettono, proteggono e depurano il nostro mondo. Con sede a Alpharetta, in Georgia, ha stabilimenti di produzione in tre continenti e genera vendite in oltre 100 paesi del mondo tramite la sua famiglia di marchi di prodotti per i settore consumer e business-to-business. I suoi due segmenti operativi, Filtration & Advanced Materials e Sustainable & Adhesive Solutions, mirano a impieghi di altissimi livello in categorie diversificate e in crescita. Il suo vasto portafoglio di tecnologie combina polimeri, fibre e resine per ottimizzare le prestazioni dei prodotti dei clienti in varie fasi della catena del valore. Le sue posizioni di prestigio ne testimoniano le capacità ineguagliate nella scienza dei materiali, nella catena di fornitura e nella fabbricazione in tutto il mondo. Diamo impulso all’innovazione e miglioriamo le prestazioni, trovando potenziale nell’impossibile. Per saperne di più visitare mativ.com.

Informazioni su Argotec

Fondata nel 1988, Argotec è leader mondiale nel settore dei film polimerici ad alta tecnologia e offre funzioni, capacità e controlli qualità ineguagliati per le tecniche di estrusione a supporto di aziende in tutto il mondo. I film Argotec sono un componente cruciale in una varietà di settori – automotive, aerospaziale, aviazione, edile e delle costruzioni, medico, odontoiatrico, beni di consumo, grafica, energia rinnovabile, sicurezza e difesa, e altro ancora. Dalla protezione di superficie e vernici ai vetri intelligenti e alla cura di lesioni, Argotec innova prodotti di uso quotidiano. Per saperne di più visitare argotec.com.

Informazioni su Miru Smart Technologies

Miru Smart Technologies sviluppa finestre elettrocromiche (“eWindows”) per i settori dei trasporti e architettonico. Le Miru eWindows trasformano vetri statici in sistemi dinamici, che rispondono alle condizioni esterne, con un effetto dirompente sugli standard del settore grazie alle prestazioni elevate, all’estetica e alla funzionalità offerte. Miru sta aprendo la strada per la nuova generazione di tecnologie delle finestre ad alta efficienza energetica, con la visione di abbracciare il benessere delle persone e del pianeta. Per saperne di più visitare mirucorp.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.