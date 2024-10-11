Cognite推出「Cognite Embedded」，加速設備製造商與工業軟體建置商的創新步伐

德州奧斯汀與挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cognite是工業界的資料與人工智能權威，該公司宣佈推出Cognite Embedded。這項新產品可讓原始設備製造商(OEM)與工業軟體供應商(ISV)透過Cognite領先的工業資料平台Cognite Data Fusion，以及低程式碼工業代理工作平台Cognite Atlas AI®，加速產品上市時間、大幅降低總擁有成本，並透過AI就緒架構實現面向未來的數位解決方案。

對OEM和ISV而言，整合資料並將其內容化往往是最大的障礙。此外，他們需要在不需要高成本維護複雜的客製化基礎架構的情況下，加入新客戶並推出資料驅動的解決方案。

Cognite Embedded利用Cognite Data Fusion強大的工業資料建模功能、處理結構化和非結構化工業資料的獨特情境化功能以及內建的可擴展性，使OEM和ISV的產品開發速度加快2-3倍，總擁有成本降低高達80%。

Cognite Atlas AI可以更輕鬆地將工業AI代理整合到預測性維護和即時營運最佳化等工業用例的產品和解決方案中，使OEM和ISV能夠確保其架構和最終用戶介面經得起未來的考驗。

Rockwell Automation行業解決方案、資料與分析副總裁Arvind Rao表示：「透過以Cognite Data Fusion為基礎，我們能夠快速將解決方案推向市場。與Cognite合作開發我們的FactoryTalk DataMosaix平台簡化了我們的開發流程，使我們能夠專注於為客戶提供價值，同時顯著縮短上市時間。我們現在利用Cognite Data Fusion，以前所未有的速度提供能源管理等先進的數位解決方案。」

Pinnacle Reliability首席技術長Mark Felder表示：「Cognite的平台使我們能夠將我們的可靠性產品Newton無縫整合到客戶的系統中。Cognite Data Fusion使我們的服務團隊能夠快速部署新工具、報告和資料分析，使他們能夠獨立於我們的開發團隊專注於交付和整合，這使我們能夠專注於新的創新，更快地為客戶帶來價值。」

SLB數位開發副總裁Shashi Menon表示：「與Cognite的合作使我們能夠發掘和利用生產營運中的資料，從根本上改變了我們透過Lumi平台推動人工智慧並為客戶提供價值的方式。Cognite Data Fusion的可擴展性和適應性使我們能夠幫助客戶利用其生產資料，透過我們的OptiSite和OptiFlow解決方案最佳化營運。」

Cognite執行長Girish Rishi表示：「Cognite Embedded的推出證明了Cognite致力於幫助OEM和ISV建立和擴展下一代工業解決方案。借助Cognite Embedded，設備和軟體製造商和開發人員可以專注於提供尖端產品，而無需考慮拖慢創新的典型資料複雜性。我們的平台提供速度、可擴展性和靈活性，可以整合人工智慧，使他們的解決方案在未來幾年內都能經受住考驗。」

Cognite Embedded產品包括Embedded Team，這是一項專門的合作夥伴服務，將幫助OEM和ISV利用工業資料來提高效率、做出更明智的決策並持續創新。

關於Cognite

Cognite讓生成式人工智慧為工業服務。首屈一指的能源、製造、電力和再生能源企業選擇Cognite提供安全、可信和即時的資料，從而改變重資產營運，使其更安全、更永續，並實現更高利潤。Cognite提供易於使用、安全、可擴展的平台，讓從現場到遠端營運中心的所有決策者都能輕鬆存取和理解複雜的工業資料，展開即時協作，共創美好明天。敬請造訪我們的網站：www.cognite.ai，並在LinkedIn和X上關註我們。

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