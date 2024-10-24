 Planto 為 Citi Mobile® App 的 Wealth 360 提供支援，讓客戶體驗結合 AI 與開放銀行的全方位理財

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 總部位於香港的首屈一指數位銀行解決方案供應商 Planto 與花旗香港合作，在 Citi Mobile® App 中推出 Wealth 360，這是 Citi Mobile® App上的一項開創性的數位財富管理功能。這項新產品為花旗香港的客戶提供了下一代個人財務管理(PFM) 體驗，包括永續發展分析和先進的客戶智能功能。

Wealth 360 整合了 Doconomy 屢獲殊榮的碳足印記錄技術以及 Planto 由 AI 驅動的先進資料擴充功能，提供各種智慧銀行工具和個人化洞察，以協助花旗香港客戶更好地管理其財務和環境影響。其中包括現金流分析、支出報告、永續發展分析以及針對每個使用者的資料量身打造的20多項其他財務洞察和建議。

順暢的開放銀行整合

未來，Wealth 360 體驗將透過香港金融管理局 (HKMA) 推出的銀行同業帳戶數據共享 (IADS) 試點計畫順暢整合資料，使花旗香港客戶能夠在一個地方查看和管理多個銀行帳戶的財務狀況。

Planto 由 AI 驅動的先進資料擴充功能可處理並強化這些開放銀行資料，使花旗香港能夠提供真正個人化的財務管理體驗。

Doconomy 的永續發展分析

對 Doconomy 碳足印記錄工具的整合進一步強化了 Wealth 360 產品，使其成為將環保意識與個人財務管理相結合的先驅。Wealth360 透過將 Planto 由 AI 驅動的洞察與 Doconomy 的永續發展功能相整合，為使用者提供碳排放追蹤、比較分析和個人化的永續發展建議。

Planto 共同創辦人兼行政總裁 Ankit Suri 表示：「香港的銀行同業帳戶數據共享 (IADS) 是一項變革性的措施，將使銀行能夠開發下一代個人化體驗，從而推動普惠金融的發展。借助Wealth 360，我們使花旗香港客戶能夠透過超個人化的洞察和建議更好地管理其財務狀況並達成他們的財務目標。Doconomy 的碳足印計算器的加入使平台得到了進一步的強化，讓使用者能夠做出更明智和永續的選擇。」

Doconomy 行政總裁 Mathias Wikström 表示：「我們很高興與花旗香港合作，將我們的碳足印測量工具帶給更廣泛的受眾。這項合作證明了我們致力於為個人提供做出更永續的選擇所需的知識和工具。透過將我們的技術以及 Planto 由 AI 驅動的先進資料擴充引擎整合到花旗香港的Wealth 360 中，我們不僅協助使用者管理其財務狀況，還協助他們為環境做出積極貢獻。」

我們與花旗香港合作，提供智慧技術以支援各種令人振奮的全新智慧和綠色銀行功能，將花旗香港財富管理能力提升到一個新的水準。

關於 Doconomy

Doconomy 由 Mathias Wikström 和 Johan Pihl 於 2018 年在瑞典創立，是全球首屈一指的環境影響應用解決方案供應商。其核心使命是協助個人和企業承擔起對其環境足跡的責任，為所有人培養永續的生活型態，從而確保地球生命的未來永續發展。Doconomy 為 35 個不同市場的 90 多家客戶提供服務，並與聯合國氣候變遷綱要公約 (UNFCCC)、Mastercard、S&P Trucost 和世界自然基金會 (WWF) 等知名組織建立了重要的合作夥伴關係。

關於 Planto

Planto Limited 成立於 2018 年，是一家總部位於香港的金融科技公司，為機構和最終消費者提供資料驅動和引人入勝的金融科技。該公司與各類金融機構合作，透過AI、資料和技術開發創新解決方案，協助銀行提高數位參與度、數位銷售額和營運效率。

Planto 的交易資料擴充等開放銀行解決方案已獲得香港概念驗證資助計畫和 HKMA金融科技監管沙箱 3.1 試驗計畫 (FSS 3.1 Sandbox) 信用洞察平台的肯定。

如欲瞭解有關 Planto 的更多資訊，請造訪：www.planto.io/

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