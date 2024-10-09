Bentley 软件公司与 Google 合作，为基础设施提供强大的地理空间环境和功能

温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- （Bentley 软件公司 2024 年纵览基础设施大会）—— 基础设施工程软件公司 Bentley 软件（纳斯达克股票代码：BSY）今天宣布与 Google 建立战略合作伙伴关系，将 Google 的高质量地理信息内容与 Bentley 的基础设施工程软件和数字孪生平台相集成，改进基础设施的设计、建造和运营方式。

数字孪生是物理世界的数字化表示，可以为基础设施项目规划和设计、施工以及资产运营的全生命周期带来宝贵价值和洞察。工程师利用 Bentley 软件中创建和管理的工程数据以及 Google 的地理信息数据、人工智能和分析以及云技术，可以基于环境规模化设计和管理基础设施，以应对当今面临的降低气候风险、维护老化基础设施等一系列迫切挑战。

通过合作，Bentley 软件用户和开发人员可以使用 Google Maps 平台的地理信息内容，包括 Google 高度逼真的三维瓦片，在数字化工作流中获得真实世界的地理空间环境和沉浸式三维体验。Bentley 最近收购了创建强大的三维地理信息应用程序的基础开放平台 Cesium ，此次合作可谓是锦上添花。Cesium 是 Google 使用的三维瓦片开放标准的创建者。Bentley 还与 Google Cloud 合作，为资产分析提供人工智能驱动的洞察。

Bentley 首席执行官 Nicholas Cumins 表示：“ 通过将 Google 丰富的地理信息内容和云功能与 Bentley 的基础设施工程软件和数字孪生平台相结合，基础设施专业人士可以改进他们的工作，确保项目和资产的创建及运营具有更强的灾后快速恢复以及适应变化的能力和可持续性。此次合作表明，三维瓦片等开放标准可以帮助基础设施专业人士利用地理空间环境的强大功能来改进他们的实践。”

Google 副总裁兼地理信息部门总经理 Chris Phillips 评论说：“ Google Maps 平台中的逼真三维瓦片提供令人惊叹的沉浸式体验，并能改变建筑师、工程师和城市规划师的工作流程。我们很高兴能与 Bentley 合作，提供强大的地理空间环境和功能，借助数据显著改善基础设施的设计、建造和运营方式。”

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关于 Bentley 软件公司

Bentley 软件（纳斯达克股票代码：BSY）是一家基础设施工程软件公司。我们提供创新的软件解决方案，致力于推进全球的基础设施建设，推动全球经济和环境的可持续发展。专业人士和不同规模的组织利用我们行业领先的软件解决方案来设计、建造和运营公路和桥梁、轨道交通、给排水、公共工程和公用事业、建筑和园区、采矿以及工业设施。我们的产品由基础设施数字孪生 iTwin Platform 赋能，包括用于建模和模拟的 MicroStation 和 Bentley Open 系列应用程序、面向地质专业人士的 Seequent 软件。Bentley Infrastructure Cloud，则包含用于项目交付的 ProjectWise、用于施工管理的 SYNCHRO 和用于资产运营的 AssetWise。Bentley 软件拥有 5,200 名员工，服务于 194 个国家/地区，年营收逾 10 亿美元。

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